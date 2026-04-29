Toluca muestra su inconformidad al dejar fuera a Marcel Ruiz del Mundial 2026

(Ilustración: Jesús F. Beltrán)

La reciente convocatoria rumbo al Mundial de 2026 continúa generando reacciones dentro del futbol mexicano. Este martes 28 de abril, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, reveló la lista de 12 jugadores provenientes de la Liga MX que formarán parte del grupo, pero una ausencia llamó particularmente la atención: la de Marcel Ruiz, mediocampista de Toluca.

La decisión no solo sorprendió a la afición, sino también al interior del conjunto escarlata. En la antesala del compromiso internacional frente a LAFC, el entrenador Antonio Mohamed se refirió al tema y reconoció que la noticia no fue positiva para el futbolista, aunque dejó en claro que su equipo buscará capitalizar su permanencia.

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Soccer Football - Liga MX - Club America v Toluca - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - April 18, 2026 Toluca's Marcel Ruiz arrives before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

“Una lástima que no esté… nosotros lo vamos a tener acá y lo vamos a aprovechar. Yo no estoy en la cabeza del cuerpo técnico de la Selección, solamente estoy acá en Toluca y después son decisiones que toman. Marcel está cada día mejor”, expresó el estratega.

Mientras tanto, Alexis Vega, uno de los elementos considerados en la convocatoria, también se pronunció sobre la situación de sus compañeros. El atacante aprovechó para destacar el nivel de varios futbolistas del club que, desde su perspectiva, tenían méritos suficientes para ser incluidos en la lista final.

La expulsión ante Mazatlán y la lesión de rodilla marginan a Marcel, preocupando al equipo y a la Selección por su referente justo antes de la Liguilla y el Mundial 2026. (REUTERS/

“Son decisiones que se toman. Al igual que Marcel y Everardo, los dos creo que se merecen estar ahí, pero como te repito, son decisiones. Tranquilo y feliz de estar en la Selección y poder representar a México”, indicó.

Las declaraciones reflejan un ambiente dividido entre la comprensión de las decisiones técnicas y la inconformidad por las ausencias. En Toluca, particularmente, se percibe que varios de sus jugadores atraviesan un buen momento futbolístico, lo que alimenta el debate sobre los criterios utilizados para definir la convocatoria.

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El DT explicó que decidió darle descanso tras la carga de partidos recientes.

En medio de este contexto, el equipo dirigido por Mohamed se enfoca en su siguiente reto internacional. Los Diablos Rojos se preparan para disputar el primer duelo de las semifinales de la CONCACAF Champions Cup 2026 ante el conjunto angelino, en un partido que representa una oportunidad clave para mantenerse en la pelea por el título.

El encuentro está programado para este miércoles a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de la aplicación Fox One. Toluca buscará dar un paso firme en la serie, mientras el debate por la lista mundialista sigue encendido.

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