Carta enviada a la Sedena en 2021 alertó sobre ‘El Jardinero’ y sus operaciones en Nayarit, según José Luis Montenegro

El documento, atribuido a un colaborador cercano, describió el control territorial del CJNG en Nayarit y ventiló a sus operadores regionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 17 de diciembre de 2021, una carta anónima dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Fiscalía General de la República (FGR) encendió una alarma temprana sobre el alcance y la brutalidad de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, entonces alto mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Nayarit.

El documento, rescatado de los documentos filtrados por Guacamaya Leaks y revelado este martes por el periodista José Luis Montenegro, ofrece una radiografía inédita de la red de operadores, las propiedades y el clima de violencia que rodeaba al capo, casi cinco años antes de su captura.

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Un testimonio desde el círculo íntimo

El remitente de la misiva se presenta como “muy allegado” a Flores Silva, miembro de confianza en sus traslados y reuniones criminales. En la carta, pide explícitamente proteger su identidad por temor a represalias:

Parte del correo que habría sido enviado a la Sedena en 2021. (X/@montenegrojluis)

“No quiero dar mi nombre por temor a represalias contra mí y mi familia, porque esta persona también tiene un grupo de matones que está encabezado por un tal Roque, que es una de las personas de su confianza para realizar los asesinatos”.

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El documento describe cómo El Jardinero y su círculo controlaban la venta de droga, el cobro de piso y las extorsiones en todo el estado. Señala como su principal operador financiero a Roberto Martínez, alias Tío Fari, responsable de recolectar dinero y administrar los negocios ilícitos.

Parte del correo que habría sido enviado a la Sedena en 2021. (X/@montenegrojluis)

La carta detalla la estructura regional del CJNG en Nayarit:

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José Luis Amador Madera en Acaponeta

El Chicotillo en La Yesca

Ismael Espinoza Tortoledo, alias El Pollo, en Santiago Ixcuintla

“Chipil” en Tuxpan y Ruiz

“Carrillo” en El Nayar

“Cachorro” en Tepic y Jalisco

“La Paula” Omar García en Compostela

“El Güero Silva” en Jala

“El Trankas” en Amatlán y Ahuacatlán

Jony Jumper en Ixtlán del Río

Jaime Gabriel Romero Montejo, alias Comandante Jimmy, en Bahía de Banderas

El denunciante relata que acompañó personalmente a Flores Silva a reuniones con estos operadores y describe el clima de terror impuesto a la población y a los propios colaboradores, quienes, según el autor, actuaban bajo amenazas de muerte.

Propiedades, violencia interna y señales de alarma

Parte del correo que habría sido enviado a la Sedena en 2021. (X/@montenegrojluis)

La carta también enumera varias propiedades atribuidas a El Jardinero:

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Una casa en el Naranjo de Chila, en Aguililla o Huetamo, Michoacán

Otra en la colonia El Pinar, y otra en la colonia Dr. Javier López Ferrer, ambas también en Michoacán

Un rancho en el kilómetro 133 de la carretera Guadalajara-Tepic, en Ixtlán del Río, Nayarit

Un rancho llamado El Dorado en Ahuatlán, Nayarit

Una novia en Magdalena, Jalisco, en el domicilio de Máximo Ocampo Herrera

El denunciante detalla un ambiente de violencia y tensión creciente: “Esta persona últimamente se ha vuelto muy violento, trae muchas presiones y nos ha amenazado en querernos matar si le pasa algo, ha estado pegando a los que lo acompañamos por cualquier cosa y ha llegado a matar a algunos compañeros porque, según él, no hacen lo que les dice”.

La carta termina con una súplica para que las autoridades actúen ante los abusos y amenazas, señalando que la gente de la región “ya están hartos” pero callan por miedo: “Espero pronto hagan algo para que llegue la tranquilidad en la región y librarnos de esta persona que tanto daño nos ha hecho”, se lee en la supuesta misiva.

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Información que habría sido compartida con la Sedena en 2021. (X/@montenegrojluis)

Según la cadena de correos revelada por Montenegro, la carta fue reenviada al Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI) y al Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) Occidente de la Sedena, y se anexó a un expediente junto con informes confidenciales sobre propiedades, operaciones financieras y datos de la esposa de Flores Silva, Karely Ramírez Bañales.

Entre estos documentos aparecen planos y ubicaciones de un domicilio en construcción en Tepic y de un espacio para eventos llamado La Quinta Maya, que sería propiedad de Ramírez Bañales.

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Así fue el operativo contra El Jardinero

La madrugada del 27 de abril de 2026, tras 19 meses de inteligencia y vigilancia, fuerzas especiales de la Marina y el Gabinete de Seguridad lanzaron el operativo final para capturar a Audias Flores Silva, alias El Jardinero, en la comunidad de El Mirador, municipio de La Yesca, Nayarit.

El seguimiento se había iniciado en octubre de 2024, con el rastreo de patrones de movimiento, contactos y zonas de influencia del capo, especialmente en Nayarit y Jalisco.

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El video muestra la llegada de Audias Flores Silva, conocido como 'El Jardinero', a la Ciudad de México. El individuo, con el rostro difuminado y esposado, es escoltado por personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Agencia de Investigación Criminal. Las imágenes capturan el desembarco del detenido de una aeronave privada y su posterior abordaje a un helicóptero. El despliegue de seguridad incluye múltiples elementos armados y vehículos aéreos en un aeródromo. (SEMAR)

Durante las 48 horas previas al arresto, la vigilancia aérea y terrestre sobre Flores Silva fue ininterrumpida, según revelaron las propias autoridades. Los equipos de inteligencia confirmaron su desplazamiento en una Suburban desde Santa María del Oro hasta el rancho fortificado en La Yesca. Allí, el dispositivo criminal incluía 60 sicarios armados, 30 camionetas —una de ellas, un vehículo blindado tipo “monstruo”—, además de puntos de observación, rutas de escape limitadas y un control absoluto de los accesos.

El despliegue federal consistió en cuatro helicópteros de apoyo, dos helicópteros de transporte de tropas, cuatro aeronaves de ala fija, 120 efectivos de acción directa y 400 elementos navales en funciones de apoyo. Los escoltas de El Jardinero intentaron distraer a los agentes, dispersándose en distintas direcciones para permitir la huida de su jefe. Sin embargo, el cerco se mantuvo y los agentes lograron encapsular la zona.

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Flores Silva, al verse rodeado, descendió del vehículo e intentó evadir a los federales atravesando el terreno accidentado. Buscó refugio en un tubo de desagüe, pero los marinos lo localizaron rápidamente. Según el reporte oficial, fue capturado cuando la mitad de su cuerpo aún seguía dentro de la cavidad, en un momento registrado en video por agentes desde las alturas.

Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", es mostrado esposado y escoltado por marinos armados, integrando la escena de su detención con una vista aérea del Rancho El Mirador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La operación, diseñada como “quirúrgica”, se realizó sin un solo disparo, sin bajas civiles ni federales, y permitió la captura del principal operador regional del CJNG.

Tras su detención, El Jardinero enfrenta una larga lista de acusaciones: asociación delictuosa, delitos contra la salud, portación y uso de armas de fuego, homicidio, secuestro, control de laboratorios de metanfetamina, tráfico internacional de cocaína y heroína, extorsión, lavado de dinero, y operación de estructuras criminales en Jalisco, Nayarit, Michoacán y Zacatecas.

En Estados Unidos, la corte del Distrito de Columbia había emitido una orden de captura en su contra desde 2020, por conspirar para distribuir grandes cantidades de drogas y por el uso de armas en actividades ilícitas, además, se ofrecían cinco millones de dólares por información que llevara a su captura.