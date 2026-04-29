Oficiales en accidente de Chihuahua consideraron ocultar los cadáveres de los dos agentes de la CIA, revela Ioan Grillo

En el accidente también murió el Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, Pedro Oseguera Cervantes, y su escolta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hubo como cuestión de pánico”, señaló el periodista especializado en crimen organizado, Ioan Grillo, sobre la primera reacción que tuvieron que los elementos de seguridad presentes en el accidente en Chihuahua, donde murieron dos agentes de la CIA, el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Oseguera Cervantes, y su escolta.

Luego de entrevistar a un agente de los Estados Unidos cercano al caso, Grillo detalló a Infobae México que en un primer momento los oficiales presentes en la escena consideraron ocultar los dos cadáveres de los elementos, cuyos cuerpos quedaron en muy mal estado.

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“Hubo una cuestión de sacar los cuerpos del transporte y de esconderlos, que al final no salió, sí los dejaron en la escena. En el momento de reacción hubo una cuestión de mover los cuerpos, como en un estado de pánico al momento que pasó”, explicó.

El periodista refirió que esta primera reacción se debió a que pensaban ocultar los hechos debido a que tenían miedo de que provocara un “escándalo”, pero al final decidieron no intervenir.

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Oficiales de la CIA sí portaban uniformes de la AEI; versión oficial lo niega

Cuatro agentes de la CIA y funcionarios mexicanos se desplazaron a Guachochi con el objetivo de desmantelar un narcolaboratorio de drogas sintéticas. Foto: Infobae

El periodista refirió que personas cercanas al caso afirmaron que los cuatro agentes de la CIA sí portaban uniformes de la Agencia Estatal de Investigación, lo cual le parece la versión “más creíble” debido a que las agencias estadounidenses tienen antecedentes de operar encubiertos en países extranjeros.

El periodista señaló que los agentes contaban con información de la presencia del narcolaboratorio en Chihuahua, por lo que se llevó a cabo la operación. En el laboratorio clandestino fueron localizados precursores químicos, pero no hubo decomiso de drogas o detenidos.

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La fuente también señaló que algunos de los elementos de Chihuahua creían que los cuatro agentes estadounidenses en realidad pertenecían a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), y no a la CIA.

“Unos de los agentes que estaban ahí con ellos no pensaban que eran de la CIA, primero pensaban que eran de la DEA, porque ellos no se identifican y, al ser americanos, mucha gente cree que son la DEA y se sienten un poco más tranquilos porque es algo que ellos esperan, porque saben que están operando en México”, afirmó Grillo.

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Cabe señalar que la fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva, titular de la Unidad Especializada para investigar la muerte de los dos agentes de la CIA, brindó información acerca de los primeros hallazgos del caso, en la que refirió que los cuatro elementos estaban vestidos de civil.

Exfiscal dijo que solo les dieron un “aventón” a Chihuahua

De acuerdo con la funcionaria, la presencia de los agentes extranjeros no fue notificada ni autorizada por instancias superiores, ya que el único que sabía de su colaboración era el director de la AEI, a quien acompañaron en todo momento, menos en la planeación y en labores operativas.

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Estos datos los obtuvieron luego de realizar entrevistas a los elementos que participaron en el operativo, quienes coincidieron en que los cuatro agentes no portaban insignias de la AEI ni armas de fuego, además de mantener el rostro cubierto la mayor parte del tiempo.

“Hasta este momento no existe ningún indicio que permita suponer que durante el operativo las personas de origen extranjeros se presentaron, ostentaron o actuaron como integrantes o agentes de alguna institución o agencia de seguridad nacional o extranjera”, declaró la fiscal en conferencia de prensa.

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Sin embargo, esta versión también contradice lo informado por el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quien luego de informar el hallazgo del narcolaboratorio y la muerte de los agentes, dijo que los elementos extranjeros se encontraron por casualidad con el convoy y les pidieron un “aventón” a Chihuahua".

Los dos agentes fallecidos en el accidente (FGE Chihuahua)

Respecto a las versiones que han sido compartidas sobre la presencia de los agentes estadounidenses, Ioan Grillo señaló que son una muestra del intento por querer esconder la participación de extranjeros debido a que es ilegal que participen en labores operativas.

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“Creo que quieren esconder porque primero es algo ilegal, (la segunda es que) sería muy conveniente decir que el único que sabía, ya está muerto, ya no se puede castigar ¿Qué deben hacer México y Estados Unidos en estos casos? creo que sí conviene cooperación entre México y Estados Unidos contra cárteles, es un problema muy fuerte en los dos lados de la frontera", explicó.

FGR investiga la participación de los agentes estadounidenses

Foto: Captura de pantalla / Fiscalía de Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que pese a la renuncia del exfiscal del estado las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) continuarán con el objetivo de esclarecer la participación de los agentes estadounidenses.

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En tanto, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló que durante la reunión que sostuvo con María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, ella le dijo desconocer la participación de los elementos extranjeros.