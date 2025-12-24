Previo a Navidad, Rocha Moya pide “serenidad y reflexión” en Sinaloa pese a nueva alza de violencia | Video

El gobernador Rocha Moya hizo un llamado a que las familias en Sinaloa encuentren "serenidad y reflexión" en vísperas de celebrar Nochebuena y Navidad | Facebook / Rubén Rocha Moya

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, emitió un mensaje con motivo de la celebración de Nochebuena y Navidad, en el que hizo un llamado a las familias sinaloenses a mantener la calma, la reflexión y la unidad durante las festividades decembrinas, así como a fortalecer los valores de solidaridad y esperanza.

En su mensaje navideño, el mandatario estatal destacó que estas fechas representan una oportunidad para el reencuentro familiar y comunitario, puesto que subrayó la importancia de convivir en un ambiente de serenidad y cercanía con los seres queridos.

Específicamente, Rocha Moya señaló que la convivencia familiar cobra especial relevancia en un contexto que invita a la reflexión colectiva.

“En esta Nochebuena, lo más importante es estar reunidos en familia, cerca de quienes queremos y de nuestra comunidad”, expresó el gobernador al referirse al sentido social de la celebración de la Navidad en Sinaloa.

El titular del Ejecutivo estatal indicó que la Navidad permite recordar valores fundamentales como la unidad familiar, la solidaridad y la esperanza, los cuales consideró esenciales para fortalecer el tejido social en la entidad.

En ese marco, envió un mensaje de buenos deseos a las y los sinaloenses al desearles una noche de tranquilidad y ánimo renovado: “A las y los sinaloenses les deseo una noche de serenidad, de reflexión y de ánimo renovado para seguir caminando juntas y juntos”, manifestó.

Rocha Moya agregó que la celebración de la Nochebuena puede servir como un punto de encuentro para mantener la mirada puesta en un mejor futuro para Sinaloa, al tiempo que hizo énfasis en la importancia de la unidad social.

Homicidios en Sinaloa se disparan en vísperas de las fiestas decembrinas

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa reportó una nueva alza de violencia en la entidad tras informar que, entre el lunes 22 y el martes 23 de diciembre de 2025, se abrieron 13 carpetas de investigación por homicidio doloso derivadas de la localización de al menos 16 personas sin vida.

De acuerdo con los reportes oficiales, el martes 23 de diciembre se registraron seis carpetas de investigación por homicidio doloso, luego del hallazgo de siete personas asesinadas en distintos puntos del estado.

En el municipio de Culiacán, las víctimas fueron localizadas en las colonias Lomas de Tamazula, Desarrollo Urbano Tres Ríos, Rincón del Parque, Infonavit Humaya y El Mirador, donde se encontraron dos cuerpos. En Elota, una persona fue hallada sin vida a la orilla de la carretera estatal que conecta La Cruz con Potrerillo.

Restos humanos en Navolato, Mazatlán y ciertos tramos carreteros de Culiacán previo a Navidad

Ese mismo día, la FGE informó sobre el hallazgo de restos humanos sobre la autopista Culiacán–Mazatlán, a la altura del municipio de Mazatlán, así como la localización de una persona sin vida en la comunidad 5 Hermanos, en Navolato, y otra más sobre la carretera Mazatlán–Culiacán, cuya causa de muerte permanece pendiente de determinar.

Además, una persona fue localizada sin vida en la colonia Centro de Culiacán, caso que fue integrado como homicidio por agresión a la autoridad. A estos hechos se sumó el fallecimiento de una persona en un hospital de Culiacán, quien había ingresado desde el 12 de diciembre y clasificado como “homicidio por otros”.

En tanto, el lunes 22 de diciembre, la Fiscalía estatal reportó siete carpetas de investigación por homicidio doloso tras la localización de nueve personas sin vida. En Culiacán, los hechos ocurrieron en las colonias 21 de Marzo, Paseo Alameda, Desarrollo Urbano Tres Ríos y el fraccionamiento Chulavista.

En el municipio de Navolato, se localizaron víctimas en la sindicatura de San Pedro y en la comunidad de Los Alamitos. También se reportó el fallecimiento de una persona en un hospital de Culiacán, relacionada con hechos ocurridos en Stanza Toscana, y el de una mujer en la Cruz Roja, cuyo lugar de los hechos continúa bajo investigación.

La FGE estatal reiteró que estos datos provienen de denuncias formalizadas ante el Ministerio Público y subrayó su compromiso de mantener informada a la sociedad con información oficial.