Fuerza Civil de Nuevo León detiene a seis presuntos implicados en bloqueos tras captura de líder criminal en Tamaulipas

Detención de seis personas presuntamente vinculadas a bloqueos en carretera de Nuevo León (especial)

La Fuerza Civil de Nuevo León informó la detención de seis presuntos delincuentes que estarían relacionados con los recientes intentos de bloqueos en la carretera Libre a Reynosa, en el estado. Las capturas se dan en un contexto de tensión tras la aprehensión de un líder criminal en Tamaulipas, lo que habría detonado reacciones de grupos delictivos en la región.

De acuerdo con el reporte oficial, las detenciones se realizaron mediante dos operativos coordinados por la División de Inteligencia e Investigación.

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En la primera intervención fueron asegurados tres individuos: Rogelio “N”, de 24 años; Sandra “N”, de 32; y una menor de 16 años. Posteriormente, en un segundo punto, fueron detenidos Juan Francisco “N”, de 27 años; Miguel Ángel “N”, de 29; y Rocío “N”, de 37.

Las autoridades detallaron que el primer grupo fue localizado en la calle Miguel Hidalgo, en el centro del municipio de China, Nuevo León. Mientras que el segundo grupo fue ubicado sobre la calle Anselmo Cavazos, en su cruce con Profesor Genaro Leal, donde también se reportó la presencia de personas armadas.

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Se aseguraron armas de alto calibre y drogas

Los primeros detenidos son Rogelio “N”, de 24 años; Sandra “N”, de 32; y una menor de 16 años

Durante ambas acciones, elementos de seguridad aseguraron un importante arsenal que incluye armas largas, sustancias ilegales, chalecos balísticos y diverso equipo táctico. Además, se incautaron dos vehículos presuntamente utilizados en actividades ilícitas: un automóvil tipo Malibú color negro con placas de Tamaulipas y una camioneta Suburban negra con placas de Texas, esta última señalada como posible participante en los bloqueos registrados en el municipio de Bravo.

Según fuentes oficiales, estos bloqueos habrían sido intentos de desestabilización tras la captura de un objetivo prioritario en Tamaulipas, lo que refuerza la hipótesis de una reacción coordinada por parte de células del crimen organizado que operan en la zona noreste del país.

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La zona donde se realizaron las detenciones permaneció bajo resguardo de fuerzas estatales y federales. En el operativo participaron también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, así como la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en conjunto con corporaciones municipales.

Las autoridades señalaron que este despliegue forma parte de una estrategia integral para contener posibles actos violentos y garantizar la seguridad en las principales vías de comunicación del estado. Asimismo, destacaron que se mantendrán los operativos de vigilancia y patrullaje en puntos estratégicos para prevenir nuevos bloqueos o enfrentamientos.

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En tanto, los seis detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas. También se investigará su posible relación con grupos delictivos que operan en la región, así como su participación directa en los hechos recientes.

La carretera Libre a Reynosa es una vía clave para la conectividad entre Nuevo León y Tamaulipas, por lo que su resguardo resulta estratégico para evitar afectaciones a la población y al transporte de mercancías.

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Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a reportar actividades sospechosas y mantenerse informada a través de canales oficiales.