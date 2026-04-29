Tras ganar la ida ante Nashville, Guido Pizarro asegura que Tigres pudo hacer más daño

(REUTERS/Daniel Becerril)

Tigres se impuso 1-0 ante Nashville SC en la Semifinal de Ida de la Concacaf Champions Cup, un resultado que le otorga ventaja al conjunto regiomontano, aunque sin definir la eliminatoria.

Tras el encuentro, el técnico universitario, Guido Pizarro destacó el desempeño de su equipo, pero reconoció que dejaron escapar la oportunidad de ampliar la diferencia, por lo que anticipa un duelo de vuelta más complejo.

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Tigres domina, pero deja abierta la serie

(Alan Poizner-Imagn Images)

En el compromiso disputado en el GEODIS Park, los felinos lograron imponer condiciones por momentos, generando oportunidades y controlando el ritmo del partido. Sin embargo, pese al dominio, el marcador solo reflejó una ventaja mínima.

En conferencia de prensa, Pizarro señaló que su equipo realizó un partido completo, aunque admitió que faltó contundencia para reflejarlo en el resultado.

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“Creo que nuestro equipo hizo un gran partido, (aunque) pudimos haber hecho un gol más. Enfrentamos a un gran rival. El equipo jugó bien, generó situaciones y por momentos manejó el ritmo”, afirmó.

El estratega subrayó que, a pesar del triunfo, el equipo mantiene cautela al considerar que la eliminatoria sigue abierta.

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La vuelta en el Universitario definirá al finalista

(Alan Poizner-Imagn Images)

De cara al partido definitivo, Tigres contará con la localía en el Estadio Universitario, donde buscará sellar su pase a la Final. No obstante, Pizarro anticipa un escenario más exigente que el vivido en la ida.

“Entiendo que faltan noventa, será más difícil que hoy, seguramente. Tendremos que hacer un gran trabajo para poder pasar”, expresó el técnico argentino.

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El encuentro de vuelta entre Tigres y Nashville SC se disputará el martes 5 de mayo a las 19:30 horas (tiempo del centro de México), duelo en el que se definirá a uno de los finalistas del torneo regional.