¿De qué murió Luis Alberto Riolobos Sobisch, actor de ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’?

Luis Alberto Riolobos Sobisch, conocido actor de 'La Rosa de Guadalupe', murió tras complicaciones renales. (Infobae México / Manu Cisneros)

La muerte de Luis Alberto Riolobos Sobisch sacudió al medio artístico este 27 de abril de 2026. El intérprete, recordado por su trabajo en La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, falleció a los 64 años tras enfrentar un deterioro progresivo en su salud.

¿De qué murió Luis Alberto Riolobos Sobisch?

De acuerdo con la información difundida por su círculo cercano, el actor murió a causa de complicaciones derivadas de una enfermedad renal que se agravó en las últimas semanas. Su condición lo mantuvo hospitalizado durante meses, periodo en el que incluso se solicitó apoyo económico para cubrir gastos médicos.

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El cuadro clínico de Riolobos se complicó tras sufrir una trombosis que puso en riesgo sus extremidades. Aunque en un primer momento logró evitar una amputación, su estado general se debilitó. Posteriormente, presentó una recaída que obligó a su intubación, lo que marcó un punto crítico en su evolución hasta su fallecimiento.

La comunidad artística lamenta la partida de Luis Alberto Riolobos Sobisch, cuyo velorio se realizará en Funeraria Castell el 27 de abril de 2026. (Luis Riolobos: Facebook)

Familiares recaudaron fondos en GoFundMe

Las muestras de duelo no tardaron en aparecer. El actor Giorgio Palacios, amigo cercano durante más de tres décadas, lamentó su deceso.

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“No tengo palabras para el dolor por la partida de mi amigo de más de 30 años de amistad, Luis Alberto Río Lobos, (Peko), entrañable y querido. Nunca te olvidaremos. Ahora está con el señor. ¿Qué está pasando? Qué inmensa tristeza”.

A este mensaje se sumaron pronunciamientos de colegas y espacios radiofónicos como Rebemix Radio, que también confirmaron el deceso y acompañaron a la familia en el proceso de despedida.

Servicios funerarios del histrión

El velatorio se realizó el mismo 27 de abril por la noche en Ciudad Satélite, Estado de México. Familiares compartieron un último deseo del actor: Quien pueda asistir vestido de blanco, como fue su deseo. Su amor y su luz permanecerán en nuestros corazones”.

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Semanas antes, la gravedad de su estado motivó la creación de una campaña en GoFundMe. La iniciativa, impulsada por Lilia Ahuja Peniche, detalló: “Hola, me llamo Lilia Ahuja Peniche y estoy recaudando fondos para un amigo, Luis Rio Lobos, que empezó con una trombosis y le iban a amputar sus piernas… volvió a recaer y lo entubaron y está en el hospital grave”.

La respuesta fue amplia y logró reunir cerca de un millón de pesos.

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Familiares de Luis Alberto Riolobos Sobisch buscaban recaudar 100 mil pesos para el tratamiento del actor. (Captura de pantalla: GoFundMe)

¿Quién fue Luis Alberto Riolobos Sobisch?

Riolobos desarrolló una trayectoria constante en televisión y teatro, con participaciones en producciones como El señor de los cielos, Corazón que miente y Papá a toda madre. Su formación incluyó estudios en el Instituto Andrés Soler, además de una preparación académica en Relaciones Internacionales.

Su fallecimiento cierra una etapa marcada por la lucha silenciosa contra una enfermedad que deterioró su salud de forma progresiva.

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