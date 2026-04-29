Gobierno de Sheinbaum firma acuerdo para incentivar la industria del acero en México, busca mejorar producción nacional

Raquel Buenrostro Sánchez durante la mañanera del pueblo de este 29 abril en Palacio Nacional. (Presidencia)

Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer los detalles de la firma del acuerdo entre el sector público y la industria del acero, durante la mañanera del pueblo de este 29 de abril en Palacio Nacional.

El objetivo de este convenio es desarrollar diversos mecanismo que garanticen el fortalecimiento del empleo y el crecimiento económico, así como la mejora de la producción nacional.

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“El Plan México busca aumentar el contenido nacional e incrementar la producción nacional que tenga mayor valor agregado”, declaró la funcionaria.