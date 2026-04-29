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Qué fue de Felipe Baloy, el capitán que le dio a Panamá su histórico único gol en Mundiales

La anotación conseguida durante Rusia 2018 supuso un hito para el país centroamericano

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El histórico defensor firmó el primer tanto para los canaleros en una Copa del Mundo ante Inglaterra. (X/ @fepafut)
El histórico defensor firmó el primer tanto para los canaleros en una Copa del Mundo ante Inglaterra. (X/ @fepafut)

El futbol panameño tiene en Felipe Baloy a uno de sus referentes históricos. Capitán, líder y símbolo de una generación, fue el autor del único gol de Panamá en Copas del Mundo, un momento que marcó un antes y un después para el país centroamericano en la máxima vitrina internacional.

Desde entonces, su vida profesional ha seguido ligada al futbol, ahora desde los banquillos y la formación de jóvenes talentos.

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El histórico gol de Baloy ante Inglaterra en Rusia 2018 representó el debut mundialista y el cierre de su carrera internacional con más de 100 partidos. REUTERS/Murad Sezer
El histórico gol de Baloy ante Inglaterra en Rusia 2018 representó el debut mundialista y el cierre de su carrera internacional con más de 100 partidos. REUTERS/Murad Sezer

Aquel tanto en Rusia 2018, celebrado entre lágrimas y con la emoción de todo un país, fue el cierre de oro a una carrera marcada por la perseverancia, la experiencia internacional y el respeto ganado en México, donde dejó huella en la Liga MX.

El histórico gol y su legado mundialista

El 24 de junio de 2018, Baloy se metió en la historia de Panamá al marcar el primer y único gol del país en un Mundial.

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  • El gol llegó ante Inglaterra en la fase de grupos de Rusia 2018, tras un tiro libre de Ricardo Ávila que Baloy desvió al fondo de la red.
  • Fue el debut soñado para Panamá en Mundiales y la despedida de Baloy como internacional, con más de 100 partidos con la selección.
  • Además, a sus 37 años, se convirtió en el jugador más veterano en anotar en su debut mundialista, rompiendo récords y desatando una celebración nacional.
A sus 37 años, Felipe Baloy se convirtió en el jugador más veterano en anotar en su debut mundialista. REUTERS/Carlos Barria
A sus 37 años, Felipe Baloy se convirtió en el jugador más veterano en anotar en su debut mundialista. REUTERS/Carlos Barria

El tanto fue más que un gol: fue un símbolo de orgullo y superación para una nación futbolera en ascenso.

La huella de Baloy en México y la Liga MX

Felipe Baloy es muy recordado en México por su paso exitoso en varios clubes de la Liga MX.

  • Defendió los colores de Monterrey, Santos Laguna, Atlas, Morelia y Lobos BUAP, siendo campeón con Rayados y Santos.
  • Se ganó el respeto como uno de los mejores defensores extranjeros de su época y fue capitán en varios equipos.
  • Su liderazgo y experiencia contribuyeron al desarrollo de jóvenes y elevaron el prestigio de los futbolistas panameños en la liga mexicana.
La trayectoria del panameño en la Liga Mx, donde fue campeón y capitán con varios clubes, elevó el prestigio de los futbolistas panameños en México. (X/ @ClubSantos)
La trayectoria del panameño en la Liga Mx, donde fue campeón y capitán con varios clubes, elevó el prestigio de los futbolistas panameños en México. (X/ @ClubSantos)

De esta forma, Baloy es un referente para la comunidad futbolística mexicana, que siempre le guarda reconocimiento y cariño.

Su presente: entrenador y formador de jóvenes

Tras su retiro, Baloy no se alejó del futbol y ahora impulsa nuevas generaciones desde los banquillos.

  • Es entrenador de la Selección Sub-17 de Panamá, a la que clasificó al Mundial de la categoría en Qatar 2026.
  • Antes dirigió al Tauro FC, el club más exitoso de Panamá, y a la Selección Sub-19 nacional.
  • También fundó la escuela de futbol Bagoso FC, dedicada a la formación de talentos y valores deportivos.
Tras retirarse como jugador, Baloy asumió el reto de formar nuevas generaciones como entrenador de la Selección Sub-17 de Panamá. (X/fepafut)
Tras retirarse como jugador, Baloy asumió el reto de formar nuevas generaciones como entrenador de la Selección Sub-17 de Panamá. (X/fepafut)

Hoy, Baloy busca que sus equipos no sólo participen, sino que compitan y crezcan en el escenario internacional, manteniendo vivo su legado como símbolo de esfuerzo y superación en el futbol panameño.

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