CJNG y Cártel de Sinaloa disminuyeron potencia letal del fentanilo en EEUU, asegura la DEA

El CJNG y el CDS son las dos organizaciones más peligrosas de México, según la DEA. Imagen: Infobae México

La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) aseguró que las medidas contra los cárteles que llevan a cabo para detener la cadena de suministro de fentanilo provocó que esta droga contenga dosis menos legales que las detectadas en 2023.

De acuerdo con los datos, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) modificaron sus prácticas comerciales, lo cual se pudo detectar con pruebas de laboratorio realizadas por la DEA.

Estos análisis refirieron que solo el 29 por ciento de las pastillas de fentanilo analizadas en 2025 contenían una dosis potencialmente letal, representando una disminución significativa respecto al 76 por ciento detectado en 2023.

Además de la reducción de poco más de 40 por ciento la letalidad de las dosis, el documento de la DEA refiere que la pureza del polvo de fentanilo también disminuyó al 10.3 por ciento del anterior detectado en 2023, de 19.5 por ciento.

Cárteles diversifican sus operaciones y aumentan tráfico de polvo de fentanilo

Decomiso de fentanilo en Colorado, Estados Unidos. (Créditos: DEA)

La DEA también relacionó esta reducción en la potencia y pureza del fentanilo con una disminución de las muertes por drogas sintéticas en comparación con el año 2020.

“Además de producir fentanilo menos potente, los cárteles han diversificado cada vez más sus operaciones en un intento de minimizar sus riesgos y maximizar sus ganancias, una evolución impulsada por la oportunidad y la codicia", acusó la institución.

Estas modificaciones en la comercialización de los cárteles estarían relacionados con el aumento del tráfico de fentanilo en polvo y la producción nacional de pastillas, lo cual detectó la DEA con recientes incautaciones.

De acuerdo con los datos, hasta el 1 de diciembre de 2025 se han incautado más de 45 millones de pastillas de fentanilo y más de 4 mil kilos de fentanilo en polvo, con lo que se han retirado alrededor de 347 millones de dosis del mercado ilegal.

“La información de inteligencia de la DEA indica un cambio en las operaciones de los cárteles, con un aumento del tráfico de fentanilo en polvo y la producción nacional de pastillas de fentanilo. La incautación de más de dos docenas de prensas de pastillas en octubre subraya aún más esta tendencia”, detalló la administración.

Aseguramiento de 1,7 millones de pastillas de fentanilo en Colorado. (Créditos: DEA)

Lanzan iniciativa “América libre de fentanilo” contra la crisis de consumo de drogas

Este miércoles 3 de diciembre la DEA lanzó la iniciativa “América libre de fentanilo” para concientizar a los ciudadanos estadounidenses a reducir la oferta y demanda de fentanilo que ha provocado la muerte de más de 320 mil personas en ese país desde 2021.

“La DEA está trabajando con más fuerza y ​​avanzando con mayor rapidez para desmantelar a los terroristas extranjeros que alimentan esta crisis, a la vez que empodera a todos nuestros aliados para que se unan a la lucha y prevengan las tragedias relacionadas con el fentanilo", aseguró el administrador de la DEA, Terrance Cole.

Esta campaña contempla la participación ciudadana para concientizar y educar a los ciudadanos del peligro del fentanilo, así como brindar apoyo a personas afectadas con recursos de prevención y protección.