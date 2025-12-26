México

La entrega de “El Mayo” a EEUU podría ser una venganza por parte de “El Güero” Guzmán, señala exagente de la DEA

Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, señaló en entrevista con Infobae México que la traición es constante en el mundo del narcotráfico

Ismael “El Mayo” Zambada fue
Ismael “El Mayo” Zambada fue arrestado el 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas, tras una operación que, según su testimonio, fue un secuestro encubierto orquestado por Joaquín Guzmán López. (Anayeli Tapia/Infobae)

La entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a las autoridades de Estados Unidos podría responder a un acto de venganza por parte de Joaquín Guzmán López, “El Güero”, según explicó Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), en entrevista con Infobae México.

Además, el exagente atribuyó la reciente colaboración de Guzmán López con el gobierno estadounidense a una combinación de búsqueda de beneficios legales y represalias personales, planteando una posible causa que daría sentido a la presunta venganza de “El Güero” contra su padrino “El Mayo”.

La traición de “El Güero” Guzmán y los testimonios de los Zambada

Según Mike Vigil, la decisión de “El Güero” Guzmán de colaborar con las autoridades estadounidenses y facilitar la entrega de “El Mayo” Zambada estaría motivada en parte por una traición previa dentro del propio Cártel de Sinaloa.

Vicente Zambada Niebla y Jesús “El Rey” Zambada, hijo y hermano de “El Mayo”, testificaron en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán en Nueva York, lo que habría desencadenado un deseo de venganza por parte de la familia Guzmán.

Rey Zambada, El Mayo y
Rey Zambada, El Mayo y El Vicentillo. (Anayeli Tapia/Infobae)

Vigil explicó que esta dinámica de represalias y alianzas rotas es común en el mundo del narcotráfico, donde las delaciones pueden tener consecuencias directas en la estructura y liderazgo de los cárteles.

Durante la entrevista, Mike Vigil recurrió a la analogía de un corrido bastante famoso para ilustrar la dinámica interna de los cárteles: “Contrabando y traición” de Los Tigres del Norte, explicando que, al igual que en la letra de esa canción, el narcotráfico mexicano está marcado por alianzas frágiles, pactos rotos y traiciones entre quienes buscan poder o protegerse.

Según Vigil, la posible entrega de “El Mayo” Zambada refleja ese mismo ciclo de traición y ajuste de cuentas dentro del crimen organizado.

La lógica de los beneficios legales y las traiciones internas

Mike Vigil detalló que las autoridades estadounidenses podrían ofrecer acuerdos legales a quienes colaboran en la captura de otros integrantes relevantes del crimen organizado.

En este contexto, la entrega de Ismael Zambada habría proporcionado a Guzmán López argumentos sólidos para negociar una sentencia menor, a pesar de que las autoridades de EEUU nieguen que le beneifice en algo.

No le van a dar mucho tiempo, en mi opinión, porque él trajo al capo más grande que ha existido en el mundo, al Mayo Zambada, que es mucho más grande que Pablo Escobar, mucho más grande y más astuto que El Chapo Guzmán”, sostuvo el exfuncionario.

La dinámica entre los grupos criminales y las autoridades estadounidenses, según Vigil, está marcada por alianzas frágiles y cambios constantes de lealtad. En el caso de Guzmán López, su decisión de colaborar estaría motivada tanto por razones legales como por el deseo de ajustar cuentas dentro del propio cártel.

Asimismo, afirmó que una de las posibles causas por las cuales “El Mayo” se habría descuidado sería porque es padrino de Joaquín, afirmando que Zambada no se hubiera desplazado si no hubiera sido por su ahijado.

El valor de “El Güero” como testigo

"El Güero" aceptó haber cometido
"El Güero" aceptó haber cometido secuestro internacional (Jesús Aviles/Infobae México)

En la charla, el exagente agregó que las autoridades estadounidenses suelen requerir más de un testigo para fortalecer un caso, lo que refuerza el valor de quienes, como Guzmán López, puedan aportar información crucial contra figuras de alto perfil como “El Mayo” Zambada.

Además, señaló que la colaboración de Guzmán López con las autoridades estadounidenses incluye la declaración formal de todo lo que sabe sobre el cártel, sus alianzas y los funcionarios que los protegen. “Los fiscales federales siempre les van a decir que si los agarran en una mentira, entonces ya no hay trato con ellos”, puntualizó el exjefe de la DEA.

Retrato de Mike Vigil. (Foto:
Retrato de Mike Vigil. (Foto: Twitter@somostusonrisa)

La dinámica expuesta por Mike Vigil revelaría cómo el crimen organizado en México no solo opera bajo intereses económicos, sino también personales.

Las traiciones, motivadas por venganza o conveniencia, influirían directamente en la estructura y el destino de los líderes criminales.

El caso de la entrega de “El Mayo” Zambada muestra la fragilidad de las alianzas y la prevalencia de los ajustes de cuentas en el seno de los cárteles, donde la lealtad podría ser simplemente una moneda de cambio.

