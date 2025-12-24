¿Traición del CJNG o entrega? Las hipótesis sobre la caída de piezas clave de Los Chapitos en menos de 72 horas

La alianza entre Los Chapitos y el CJNG, antes considerados enemigos irreconciliables, ha tomado forma en medio del colapso operativo de la facción de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Sinaloa | Jesús Aviles / Infobae México

La facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa atraviesa una de sus fases más críticas en años recientes. En apenas 72 horas, la organización perdió a cinco operadores clave cercanos a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo mayor y principal heredero de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Entre asesinatos y capturas, lo que se evidencia es una especie de reacomodo interno y una crisis de poder estructural que podría redefinir el futuro de una de las redes criminales más influyentes de México.

El domingo 21 y el martes 23 de diciembre de 2025 sucedieron varios hechos que podrían dar un panorama de la actual situación del Cártel de Sinaloa.

En la Ciudad de México fue ejecutado Óscar Noé Medina González, “El Panu” , jefe de seguridad de Los Chapitos y quien contaba con una recompensa de 4 millones de dólares en su contra por parte de la justicia de Estados Unidos.

En Culiacán fue hallado asesinado Alan Gabriel Núñez Herrera , operador logístico con una orden de detención por parte de la agencia para la Administración y Control de Drogas ( DEA por sus siglas en inglés).

En Mazatlán, Sinaloa, fue capturado Carlos Gabriel Reynoso García, “El Pollo” , líder de la célula armada " Los Jordan " junto con otro integrante.

En Zapopan, Jalisco, fueron detenidos Mario Alfredo Lindoro Navidad, “El 7”, y Mario Lindoro Elenes, “El Niño”, cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán -líder de Los Chapitos-por presuntos temas de lavado de dinero y finanzas delictivas

Los Chapitos han sufrido golpes severos en los últimos tres días al perder a operadores financieros y personajes muy cercano al heredero principal de "El Chapo": Iván Archivaldo Guzmán Salazar | Anayeli Tapia / Infobae México

“No es casualidad” que la crisis interna del Cártel de Sinaloa se vuelva más grave, según expertos

Para el escritor y periodista especializado en seguridad, José Luis Montenegro, estas pérdidas “no son para nada fortuitas”. En una conversación con el periodista Primitivo Olvera, explicó que hay al menos tres escenarios posibles detrás del fenómeno:

“Hay de dos sopas: o hay una limpia al interior del Cártel de Sinaloa en esta fusión que se hizo desde hace más de un año (...). Con la fusión de Los Chapitos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), están tratando de acomodar algunas de las piezas clave de la organización (...). O hay un reacomodo también por parte de ‘La Mayiza’, que está tratando de poner a algunos de los actores clave de la organización de Los Chapitos”, señaló el especialista.

Montenegro subrayó que la captura de operadores tan cercanos a Iván —como su cuñado o su suegro— no parece un evento aislado:

“El hecho de que hayan atrapado a estos personajes que son piezas de suma confianza para este personaje. No veo muy lejana la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar.”

Esa posibilidad, indicó, podría llevar a un colapso organizacional de Los Chapitos.

La reciente alianza entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG se menciona en múltiples ocasiones por especialistas en narcotráfico y las propias autoridades de seguridad y justicia de EEUU | Anayeli Tapia / Infobae Méxocp

¿Traición interna o negociación estratégica? La otra hipótesis por el descalabro de Los Chapitos

El periodista especializado en seguridad Óscar Balderas ha presentado hipótesis complementarias basadas en la precisión de las capturas y asesinatos:

“La detención del suegro y cuñado de Iván Archivaldo, además de la traición/asesinato contra ‘Panu’, no pueden ser casualidad. O Los Chapitos están siendo traicionados a mansalva, o están entregando a su gente a cambio de una negociación”, señaló.

Balderas ha precisado también que la ejecución de “El Panu” posiblemente no derivó de una operación oficial de inteligencia, sino de una filtración interna o de una dinámica de traición:

“No habría sido el resultado de una operación de inteligencia oficial, sino de una traición o filtración desde el círculo más cercano del propio ‘Panu’.”

Para Balderas, estos golpes sugieren que la organización está dividida o negociando su sobrevivencia. Esto más que simplemente resistiendo agresiones externas.

El desplome del círculo de seguridad de Los Chapitos: la historia de sus siete jefes abatidos o capturados | Anayeli Tapia / Infobae México

Causas detrás de las detenciones y asesinatos de la facción del Cártel de Sinaloa

Las posibles causas del fenómeno, según el análisis de expertos incluyen:

1. Reacomodo interno tras alianzas externas

Montenegro menciona que desde octubre–noviembre de 2024, cuando se hizo evidente una colaboración entre Los Chapitos y el “Cártel de las Cuatro Letras”, la facción ha transitado por un proceso de limpia y reubicación de piezas operativas.

Esto sugiere una lucha interna por roles, poder y control, pero influenciada por la presión de alianzas externas.

2. Traiciones y filtraciones internas

La precisión con que se han producido asesinatos como el de “El Panu” apunta a posibles traiciones internas, donde sectores opositores dentro de la estructura facilitan entregas o informaciones a rivales o incluso a autoridades.

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo han puesto en marcha una estrategia de terror para sumar aliados que le sirvan para contener a sus rivales de "La Mayiza" tras la narcoguerra en Sinaloa | Anayeli Tapia / Infobae México

3. Presiones institucionales y de agencias internacionales

Varios de los objetivos recientes eran prioritarios para la DEA y otras agencias extranjeras, lo que indica una presión institucional sostenida sobre las células logísticas y de seguridad de Los Chapitos.

Escenarios futuros y posible implosión de los herederos de “El Chapo”

Montenegro plantea que, si se concretara la captura de Iván Archivaldo, la organización podría atomizarse rápidamente por la potencial detención de su hermano menor, Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

“Terminaría por desaparecer. Quedaría prácticamente Jesús Alfredo. Si se va Iván Archivaldo, evidentemente se va Jesús Alfredo”, puntualizó Montenegro finalmente.

Los remanentes de "La Chapiza" y "La Mayiza" han llevado a que el Cártel de Sinaloa sea destronado como principal grupo que controla el poder del narco en México | Anayeli Tapia / Infobae México

Una organización fragmentada podría significar el surgimiento de nuevos liderazgos o la absorción de remanentes por parte de otros grupos, particularmente el CJNG, en un territorio clave para la producción y tránsito de drogas.