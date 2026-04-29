Pepillo Origel publica foto con hombre joven y especulan nuevo romance: “Al estilo Daniel Bisogno” (Facebbok: Juan José Origel)

La publicación de una fotografía reciente en las redes sociales de Pepillo Origel desató especulaciones sobre un posible romance con un hombre joven.

El martes 28 de abril, el ex periodista de Ventaneando compartió una imagen en la que aparece junto al ecuatoriano Isra Varela, acompañada por el mensaje: “Qué gusto conocer amigos de otros países. Como al ecuatoriano @isravarela8, un tipazo que seguro hará una carrera aquí”.

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El gesto y el entorno relajado provocaron comparaciones inmediatas con la vida privada del fallecido conductor Daniel Bisogno.

Imagen desata rumores sobre la vida personal de Juan José Origel

Imagen desata rumores sobre la vida personal de Juan José Origel (Captura)

En la imagen publicada, se observa a Pepillo Origel y Isra Varela sentados en un restaurante de ambiente cálido, con bebidas en mano y sonriendo a la cámara. El joven sostiene un vaso con una bebida clara, mientras Origel levanta una copa de vino tinto.

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Al fondo se distinguen otros comensales y una decoración con arte y fotografías en las paredes. La expresión relajada y la cercanía entre ambos motivaron comentarios y suposiciones sobre un posible vínculo sentimental.

El mensaje de Origel destaca la nacionalidad de su acompañante y su potencial profesional en México. La referencia directa al usuario de Instagram @isravarela8 facilitó la identificación del joven en redes sociales.

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Quién es Isra Varela, el acompañante de Origel en viral foto en redes

De acuerdo con la información disponible en la cuenta oficial de Isra Varela en Instagram, el joven es actor, conductor de televisión y radio, así como productor audiovisual.

Varela estudió actuación en el CEA de Televisa y ha comenzado a construir una carrera en los medios mexicanos. Su presencia junto a Origel en una salida social fue interpretada por algunos usuarios como el inicio de una amistad o incluso de una relación romántica, aunque ninguno de los involucrados ha confirmado tal vínculo.

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Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y muchos usuarios recordaron la cercanía entre Daniel Bisogno y el influencer Charly Moreno, situación que generó cobertura mediática durante los últimos años del conductor.

Supuesto novio de Daniel Bisogno comparte mensajes emotivos: “Gente en el cielo a quien poner orgullosa” (Foto: Instagram/@charlymorenog)

Comparaciones con la relación entre Daniel Bisogno y Charly Moreno

La referencia a un “romance al estilo Daniel Bisogno” responde a la historia pública entre el conductor de Ventaneando y Charly Moreno, un joven influencer y organizador de eventos. Aunque Bisogno nunca reconoció públicamente una relación sentimental con Moreno, sí lo describió como un amigo leal y una figura presente en su vida cotidiana, incluso en momentos familiares y de salud delicada.

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Al fallecer Bisogno, Charly Moreno permaneció en contacto con la familia y dedicó mensajes de despedida en redes sociales. Los medios reportaron que el joven continuó habitando una de las propiedades del conductor tras su muerte.

Orientación sexual y apertura pública de Pepillo Origel

La especulación en torno a la vida privada de Pepillo Origel no es nueva. El conductor ha hablado abiertamente sobre su homosexualidad en entrevistas recientes, como la charla con Jorge “El Burro” Van Rankin a finales de 2023.

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Origel narró que, aunque nunca lo ocultó a sus allegados, decidió dar el paso a la apertura pública para frenar rumores sobre sus relaciones. Ahí relató que su descubrimiento del “mundo gay” ocurrió durante un viaje a Montreal en su juventud.

El contexto de su vida sentimental y profesional ha llevado a Origel a compartir detalles de su intimidad con mayor libertad en los últimos años, mientras mantiene una presencia activa en redes sociales y espacios de espectáculos.

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Reacciones en redes sociales tras la publicación

La fotografía con Isra Varela generó múltiples comentarios y memes en plataformas digitales. Los usuarios compararon la cercanía con el vínculo entre Daniel Bisogno y Charly Moreno, aludiendo a la recurrencia de amistades estrechas entre conductores de espectáculos y jóvenes figuras del entretenimiento.

Una costosa propiedad en San Miguel de Allende puso bajo los reflectores a Juan José Origel. (Juan José Origel / Facebook)

El propio Origel evitó responder directamente a los rumores y se limitó a destacar el perfil profesional de su acompañante. Al cierre de la jornada, la publicación acumuló reacciones y mensajes que alternan entre felicitaciones y especulaciones sobre la naturaleza de su relación.

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