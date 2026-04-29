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Said Ochoa: ¿quién es el conductor de Foro TV que se volvió tendencia tras presentar a su novio?

El conductor de Foro TV sorprendió a su audiencia con una publicación que no tardó en viralizarse

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Un conductor de noticias vestido de traje sostiene una tableta en un estudio. Una imagen circular superpuesta muestra a dos hombres sonriendo con gafas de sol
El conductor de Foro TV, en su estudio de noticias, presenta una imagen superpuesta de su publicación personal junto a otro hombre que se viralizó, generando sorpresa en su audiencia. (Said ochoa: Instagram)

El nombre de Said Ochoa irrumpió en la conversación en X tras confirmar públicamente su relación sentimental. El conductor de Foro TV sorprendió a su audiencia con una publicación que no tardó en viralizarse: “Los rumores son ciertos: tengo un novio que me lleva al béisbol”, escribió en Instagram.

La imagen, donde aparece abrazado junto al médico Octavio Martínez Montiel, marcó un momento significativo en su vida personal y profesional. Aunque la relación se había mantenido discreta, usuarios detectaron interacciones en redes sociales desde semanas atrás, lo que alimentó especulaciones que finalmente fueron confirmadas por el propio periodista.

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Said Ochoa y su novio posan abrazados con gafas de sol en un estadio de béisbol, con el campo verde y las gradas llenas de público al fondo
La imagen, donde aparece abrazado junto al médico Octavio Martínez Montiel, marcó un momento significativo en su vida personal y profesional. (Said Ochoa: Instagram)

¿Quién es Said Ochoa?

Ochoa, de 36 años y originario de Baja California, ha construido una carrera sólida dentro del periodismo televisivo. Su trayectoria comenzó en Televisa Mexicali, donde incursionó como editor de video antes de dar el salto a la cobertura informativa.

Con el paso del tiempo, se integró a los noticieros de alcance nacional, hasta convertirse en una de las caras reconocibles de N+ y colaborador del programa Despierta.

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En una entrevista previa, el conductor habló con naturalidad sobre su orientación sexual dentro de la industria.

“Tengo 13 años y medio trabajando en periodismo. Llegué a la ciudad hace 12 años y entré al equipo (de noticieros Televisa). En ese entonces era Primero Noticias y, desde que llegué, supieron que era gay. No tuve que fingir nada”.

Su camino hacia la televisión no fue lineal. Durante su formación en Ciencias de la Comunicación, exploró distintas áreas, incluido el teatro universitario. Fue en las clases de reportaje y documental donde encontró su vocación.

Su primera oportunidad frente a cámara llegó de forma inesperada, cuando cubrió una nevada en La Rumorosa ante la ausencia de un reportero, experiencia que definió su rumbo profesional.

¿Quién es la pareja de Said Ochoa?

Por su parte, Octavio Martínez Montiel cuenta con una trayectoria destacada en el ámbito médico. Es traumatólogo ortopedista con alta especialidad en cirugía articular y medicina del deporte.

Se formó como médico cirujano en la Universidad Anáhuac y continuó su especialización en instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Nacional Autónoma de México.

Además, está certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología y ejerce tanto en Toluca como en la Ciudad de México.

La confirmación del noviazgo generó una oleada de reacciones en redes sociales, donde usuarios destacaron la naturalidad con la que Ochoa ha manejado su vida personal. Su publicación no solo acaparó atención por el aspecto romántico, sino también por lo que representa dentro de un entorno tradicional como el de los noticieros televisivos.

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