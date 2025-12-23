México

Arman operativo federal tras desfile navideño de sicarios de “Los Tlacos” en Guerrero, revela Sheinbaum

Los integrantes del también llamado Cártel de la Sierra fueron captados mientras repartían dulces y juguetes en una serie de unidades fuertemente armadas

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no hubo mayores acciones para detener la entrega de juguetes por parte de "Los Tlacos" en Guerrero para evitar enfrentamientos armados directos | Claudia Rosel / Associated Press Photo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que fuerzas federales y demás corporación de seguridad de los tres niveles tuvieron “una reacción rápida” después de que se diera a conocer que sicarios del grupo apodado como “Los Tlacos” ―o del Cártel de la Sierra― recorrieron las calles de Tlacotepec, Guerrero, para entregar dulces, juguetes y regalos a niñas y niños en el marco de la Navidad.

Al respecto, Sheinbaum Pardo insistió que hubo presencia de seguridad y que siempre se evitó que hubiera un enfrentamiento directo entre las fuerzas del orden y los presuntos miembros criminales captados en diversas imágenes:

“Cuando hay estas situaciones, de inmediato se interviene. Obviamente, se evita que haya un enfrentamiento donde pueda haber una persona, que no es de la caravana, que pueda fallecer en algún enfrentamiento”. Pero sí se atiende... sí se atendió“, explicó.

La titular del Ejecutivo Federal también sentenció que el personal que podría hacerse cargo de estos posibles hechos criminales serían los efectivos dispuestos en la costas de Guerrero; es decir tanto de la Marina Armada de México como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

El grupo de "Los Tlacos"
El grupo de "Los Tlacos" ha cobrado fuerzas en diversas regiones de la Sierra de Guerrero | Cuartoscuro

¿Por qué hubo regalos y juguetes en Tlacotepec por parte del crimen organizado en Guerrero?

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran una caravana de camionetas decoradas con motivos navideños circulando por la localidad cabecera municipal de Heliodoro Castillo en la región serrana del estado.

En la grabación se observa a varios hombres armados lanzando dulces y regalos desde los vehículos, incluyendo a sujetos disfrazados de Santa Claus y otras figuras festivas. En tanto, se aprecia cómo los niños recogen las golosinas en las calles.

Videos similares difundidos en plataformas sociales describen que esta caravana ocurrió la noche del 21 de diciembre, y acompañan versiones que el grupo criminal también tendría previsto entregar más regalos el 25 de diciembre (Navidad) en localidades donde mantiene presencia.

El papel de “Los Tlacos”: de autodefensas y “buenos corazones” en fiestas decembrinas

“Los Tlacos” son un grupo criminal que surgió como autodefensas en el municipio y con el tiempo consolidó su control en zonas serranas de Guerrero, donde opera junto a otras organizaciones delictivas y mantiene disputas territoriales con grupos como Los Ardillos y La Familia Michoacana.

La difusión de este tipo de actividades, en las que presuntos integrantes del crimen organizado realizan actos de apariencia festiva, ha generado reacciones encontradas. Algunos pobladores han interpretado la entrega de dulces como una muestra de cercanía.

Mientras el narcotráfico mantiene una guerra constante en Guerrero, el cártel de "Los Tlacos" repartió dulces y juguetes en el municipio de General Heliodoro Castillo, la principal región de la Sierra de Guerrero | Redes Sociales

Hasta el momento, autoridades estatales y municipales no han emitido una postura oficial respecto a la autenticidad de los videos ni sobre la presencia de hombres armados en eventos públicos frente a menores de edad.

