EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de abril

12:47 hsHoy
La Fuerza Civil de Nuevo León informó la detención de seis presuntos delincuentes que estarían relacionados con los recientes intentos de bloqueos en la carretera Libre a Reynosa, en el estado. Las capturas se dan en un contexto de tensión tras la aprehensión de un líder criminal en Tamaulipas, lo que habría detonado reacciones de grupos delictivos en la región.
12:46 hsHoy
El juez de control ordenó prisión preventiva para Jorge Armando “N”, presidente municipal de Tlalnepantla, Morelos, tras su detención por la probable comisión de violación, corrupción de personas menores y abuso sexual agravado en agravio de un adolescente, según informó la Fiscalía General del Estado de Morelos este 28 de abril.