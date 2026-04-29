EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de abril

El juez de control ordenó prisión preventiva para Jorge Armando “N” , presidente municipal de Tlalnepantla , Morelos , tras su detención por la probable comisión de violación , corrupción de personas menores y abuso sexual agravado en agravio de un adolescente, según informó la Fiscalía General del Estado de Morelos este 28 de abril.

La Fuerza Civil de Nuevo León informó la detención de seis presuntos delincuentes que estarían relacionados con los recientes intentos de bloqueos en la carretera Libre a Reynosa , en el estado. Las capturas se dan en un contexto de tensión tras la aprehensión de un líder criminal en Tamaulipa s, lo que habría detonado reacciones de grupos delictivos en la región.

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Popocatépetl tuvo 167 emisiones este 28 de abril Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, la actividad del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

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