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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de abril

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país

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12:47 hsHoy

Fuerza Civil de Nuevo León detiene a seis presuntos implicados en bloqueos tras captura de líder criminal en Tamaulipas

Autoridades aseguraron armas, vehículos y equipo táctico

Detención de seis personas presuntamente vinculadas a bloqueos en carretera de Nuevo León (especial)
Detención de seis personas presuntamente vinculadas a bloqueos en carretera de Nuevo León (especial)

La Fuerza Civil de Nuevo León informó la detención de seis presuntos delincuentes que estarían relacionados con los recientes intentos de bloqueos en la carretera Libre a Reynosa, en el estado. Las capturas se dan en un contexto de tensión tras la aprehensión de un líder criminal en Tamaulipas, lo que habría detonado reacciones de grupos delictivos en la región.

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12:46 hsHoy

Dictan prisión preventiva a Jorge Armando “N”, alcalde de Tlalnepantla, Morelos, por violación y abuso sexual agravado

En total, el servidor fue acusado de tres delitos relacionados con abuso de menores

El servidor público fue sorprendido cuando abusaba de un adolescente, según las autoridades. Crédito: FGE Morelos
El servidor público fue sorprendido cuando abusaba de un adolescente, según las autoridades. Crédito: FGE Morelos

El juez de control ordenó prisión preventiva para Jorge Armando “N”, presidente municipal de Tlalnepantla, Morelos, tras su detención por la probable comisión de violación, corrupción de personas menores y abuso sexual agravado en agravio de un adolescente, según informó la Fiscalía General del Estado de Morelos este 28 de abril.

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