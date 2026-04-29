México reconoce ayuda de inteligencia de EEUU en la captura de “El Jardinero”, presunto jefe del CJNG

Audias Flores siendo trasladado por elementos de la Secretaría de Marina. Crédito: FGR

La captura de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, presunto alto mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue posible gracias a un intercambio de información con agencias estadounidenses, según confirmaron este martes autoridades mexicanas.

El caso, que ha puesto en primer plano la cooperación bilateral en seguridad, ocurre mientras la administración de Donald Trump mantiene la presión sobre México para intensificar la lucha contra el narcotráfico.

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Intercambio de información, no agentes en el terreno

El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, dejó claro en conferencia de prensa que la participación de Estados Unidos se limitó al suministro de datos y análisis de inteligencia, sin presencia de personal extranjero durante la operación en territorio mexicano.

El Jardinero siendo trasladado por elementos federales. Crédito: FGR

“Más que una participación de Estados Unidos, se trató de un intercambio de información”, puntualizó Trevilla. “Es muy diferente tener un intercambio de información, como lo permite la ley, que tener agentes en el terreno”.

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La distinción fue subrayada tras una reciente redada antidroga en Chihuahua que derivó en un accidente automovilístico con saldo de dos agentes de la CIA fallecidos, lo que desató tensiones diplomáticas y reclamos de la presidenta Claudia Sheinbaum por la falta de notificación a las autoridades locales sobre la presencia de funcionarios estadounidenses en México.

Un caso de cooperación bajo presión internacional

La operación contra Flores Silva pone de manifiesto los “continuos esfuerzos” de ambos gobiernos por mantener la colaboración en materia de seguridad, con EEUUU ofreciendo una recompensa de cinco millones de dólares por el capo mexicano. La presión de la administración Trump, que ha exigido resultados concretos en el combate a los cárteles, se mantiene como telón de fondo en la relación bilateral.

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Flores Silva era buscado no solo por delitos de tráfico de drogas, sino también por liderar, según autoridades estadounidenses, un esquema de fraude que afectó a ciudadanos estadounidenses de edad avanzada, despojándolos de sus ahorros.

Golpe a la estructura financiera del CJNG

Durante el operativo, también fue capturado César “N”, conocido como El Güero Conta, considerado mano derecha de Flores Silva. El ministro de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que El Güero Conta estaba a cargo de la compra de aeronaves, la operación de una red de extorsión y la inversión en productoras de tequila para el cártel. La caída de ambos jefes fue calificada como un duro golpe a la estructura financiera y logística del CJNG.

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Identificado como operador financiero clave, César Alejandro “N” fue arrestado tras meses de vigilancia, en un operativo sin violencia que coincide con otros eventos recientes que han impactado al CJNG. (SSPC)

En la misma región donde operaba Flores Silva, autoridades detuvieron a principios de año al alcalde de Tequila, Jalisco, acusado de participar en una trama de extorsión y fraude contra Becle, el productor de tequila más antiguo del país, en colaboración con el cártel.

A diferencia de otras ocasiones, el secretario Trevilla destacó que la detención de Flores Silva y sus colaboradores no desencadenó bloqueos carreteros ni actos violentos, una reacción común de los grupos criminales en protesta por la caída de sus líderes. Ningún agente resultó herido durante la operación.

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La captura de El Jardinero, producto de un trabajo conjunto de inteligencia, marca un hito en la cooperación México-Estados Unidos y en el combate a una de las organizaciones criminales más poderosas del continente.