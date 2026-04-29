México

Emiliano Aguilar lanza indirecta a Christian Nodal y Ángela Aguilar tras su reaparición pública

El rapero respondió con ironía en redes sociales tras las publicaciones de la controversial pareja

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Collage digital con Emiliano Aguilar, un hombre calvo con barba y tatuajes, a la izquierda; y a la derecha, Ángela Aguilar de naranja junto a Christian Nodal con traje gris.
El rapero respondió con ironía en redes sociales tras las publicaciones de la controversial pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las imágenes que circularon en redes sociales con Christian Nodal y Ángela Aguilar juntos reactivaron las conversaciones sobre su vínculo sentimental, luego de días de rumores sobre un posible distanciamiento tras la publicación del video de ‘Un vals’ y versiones no confirmadas de infidelidad. El regreso público de la pareja tomó fuerza cuando el influencer Kunno compartió fotografías con ellos. En una de las imágenes, Nodal y Aguilar se mostraron cercanos durante un atardecer en lo que parece ser una pista de aterrizaje, mientras que en la otra, los tres posan dentro de una aeronave privada, con el comentario de Kunno: “felices los 3”.

Ángela Aguilar
Emiliano Aguilar publicó mensajes sarcásticos tras la reconciliación de Nodal y Ángela Aguilar, en medio del silencio de ambos artistas sobre su vínculo sentimental.(@kunno)

El silencio de la pareja en redes mantuvo la expectativa, mientras los fans buscaban pistas sobre el estado real de la relación. En paralelo, Christian Nodal publicó un video mostrando el interior de la casa de su esposa, decorada con ramos de rosas rojas tras su concierto en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes. El mensaje acompañaba imágenes de un espacio amplio y luminoso: “¡Gracias por tanto amor!” y, en otra foto, Nodal aparece junto al caballo que ella le regaló por su cumpleaños número 27 en enero de este año, no obstante ninguna imagen incluyó a Ángela Aguilar.

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Por su parte, la hija de Pepe Aguilar compartió también historias en Instagram de una cabalgata en El Soyate. Más adelante, ambos fueron vistos cabalgando, con la canción “Lo tienes todo” de Julión Álvarez de fondo.

El mensaje de Emiliano Aguilar

Mientras las imágenes y videos alimentaban la conversación en redes, Emiliano Aguilar, medio hermano de Ángela compartió un video pasado en el que Kunno y Nodal bailan durante una transmisión en vivo. Emiliano cambió la música original del clip por su canción más reciente, ‘Harley y Guason’. En otra de sus publicaciones, aparece paseando perros con las caras de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar y Aneliz Álvarez, esposa de Pepe. El mensaje textual decía: “Bailen, bailen, p*nch*s perros. Muchas gracias a todos por el apoyo. Sin ustedes no estaría aquí”, respondió a sus seguidores.

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Emiliano Aguilar
Con un videoclip, Emiliano ironizó sobre la supuesta reconciliación de Nodal y Ángela, mientras la pareja evita pronunciarse al respecto. (Captura de pantalla @emiliano_aguilar.t)

La reacción de Emiliano fue percibida como burla no solo hacia la reconciliación de Nodal y Ángela Aguilar, sino también hacia el propio Kunno, quien en el pasado ha criticado a Emiliano. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas del episodio ha emitido declaraciones públicas para aclarar o responder a los mensajes.

Cabe recordar que Emiliano Aguilar no es ajeno a la controversia en redes sociales relacionada con su familia. Antes de la reciente reacción, Emiliano ya había lanzado mensajes dirigidos tanto a Nodal como a Ángela en otras ocasiones. Estos episodios ocurrieron luego de que Emiliano se enfrascó en una discusión pública con su padre, Pepe Aguilar.

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