“Atlante está donde tiene que estar”: Piojo Herrera lanza contundente mensaje tras su llegada

(Instagram / @AtlanteFC)

El regreso del Atlante a la Primera División no solo marca un cambio importante en la Liga MX rumbo al Apertura 2026, sino también el retorno de un viejo conocido a los banquillos. Miguel Herrera fue confirmado este martes 28 de abril como el nuevo director técnico de los Potros de Hierro, desatando expectativas por su primera etapa al frente del equipo en esta nueva era.

Tras el anuncio oficial, el estratega mexicano ofreció sus primeras declaraciones públicas durante el programa Línea de Cuatro de TUDN, donde dejó ver su entusiasmo por asumir el reto.

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“Muchas gracias, claro que sí acá estaremos todavía acompañándolos y haremos el mundial con ustedes, la pasaremos bien”, comentó el técnico, quien de inmediato comenzó a perfilar su regreso al protagonismo en el futbol nacional.

(Instagram / @AtlanteFC)

Además de sus palabras en televisión, Herrera utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje directo a la afición azulgrana, resaltando la importancia histórica del club y el compromiso que implica su regreso al máximo circuito.

“Atlante está donde tiene que estar: en Primera División. Y esto exige carácter, trabajo y resultados; ahora toca competir, estar a la altura de este escudo. ¡Gracias por la oportunidad y la confianza!”.

(Instagram / @miguelherreradt)

La llegada del “Piojo” representa un ciclo que se reencuentra con sus orígenes, ya que fue precisamente con Atlante donde inició su carrera como entrenador en 2002. Más de dos décadas después, vuelve a la institución con la misión de consolidarla en la élite del futbol mexicano.

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Sin embargo, el técnico no llega en su mejor momento. Su etapa más reciente al frente de la Selección de Costa Rica terminó sin el objetivo cumplido de clasificar al Mundial 2026, lo que dejó dudas sobre su actualidad como estratega. A esto se suma su último paso por Xolos de Tijuana, donde registró un rendimiento limitado, con poco más del 30 por ciento de efectividad.

Foto de archivo de Miguel "Piojo" Herrera, quien fue nombrado director técnico del club Atlante en México. Estadio Nacional, San José, Costa Rica. 18 de noviembre de 2025. REUTERS/Mayela López

Atlante, por su parte, toma el lugar de Mazatlán en la Liga MX, tras el breve recorrido del conjunto sinaloense en el máximo circuito sin lograr títulos. Ahora, los Potros de Hierro buscarán escribir una nueva historia en su regreso, confiando en la experiencia de Herrera para liderar el proyecto.

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El reto es claro: devolverle protagonismo a una institución histórica y responder a las expectativas desde el primer torneo. Las primeras palabras del “Piojo” ya marcaron el tono de una etapa que promete intensidad, presión y la obligación de resultados inmediatos.