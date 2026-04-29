Conciertos de BTS en México: fan projects confirmados para los shows del 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros

BTS está a días de presentarse en la CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los conciertos de BTS en México programados para el 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros contarán con más de diez fan projects coordinados por fanbases que transformarán cada fecha en una experiencia colectiva única para el ARMY mexicano y la agrupación de K-pop.

Tras una larga espera marcada por la pausa obligatoria del grupo debido al servicio militar y meses de incertidumbre en el fandom, la cuenta regresiva ha entrado en su recta final.

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Faltan solo días para que el Estadio GNP Seguros abra sus puertas y el ARMY mexicano reciba a BTS en lo que promete ser uno de los eventos más esperados del año. La emoción crece en redes sociales, donde miles de seguidores comparten rutinas de preparación, outfits planeados y estrategias para aprovechar cada momento del show.

El camino hasta aquí no ha estado exento de desafíos: la demanda de boletos superó cualquier expectativa y generó problemas de acceso y reclamos contra Ticketmaster que escalaron con Profeco y a diálogos entre la presidenta Claudia Shjeinbaum y su homólogo surcoreano.

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Ahora, con la logística prácticamente definida y los fan projects listos para desplegarse en cada fecha, el ambiente en la comunidad es de anticipación y entusiasmo.

Fan project de BTS para el 7 de mayo

(X/@btsmexico_)

La primera fecha de BTS en la Ciudad de México abrirá con el uso masivo de handbanners. Los seguidores pueden descargar el diseño oficial de manera gratuita y seguir instrucciones precisas para imprimirlo en papel couché tamaño 33 cm x 13 cm, o en cualquier papel respetando las medidas.

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Quienes no puedan imprimir desde casa podrán recibir banners en puntos de entrega y en el propio estadio, aunque la demanda prevista supera la cantidad disponible.

Para ello puedes descargar el archivo oficial desde el sitio https://linktr.ee/btsmexico. Imprime tu banner respetando las medidas y el diseño original. Puedes apoyar imprimiendo más banners para repartir en tu sección, siempre respetando las especificaciones. La descarga del banner es gratuita.

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Fan project de BTS para el 9 de mayo

En la segunda fecha, las fanbases @mxcharts, @dream7stars y @Bangtan_MXCO coordinarán diversos proyectos:

Two Times for the Past

(X/@btsmexico_)

Se invita a los asistentes a portar un outfit inspirado en la era debut de BTS, en especial jerseys con el nombre del grupo en la espalda, para celebrar los inicios de la banda.

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Light It Up: The Real Mexican Wave

(X@mxcharts)

Durante “Swim”, se formará la bandera nacional en las gradas usando linternas cubiertas con stickers o celofán verde, blanco y rojo, según la sección que te corresponda.

La ola irá alternando de verde a blanco y luego a rojo, repitiéndose varias veces. Instrucción importante: baja tu ARMY Bomb o mantenla detrás de ti para que la luz de la linterna destaque.

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Banners especiales en “Come Over”

Durante la canción “Come Over”, los fans mostrarán un cartel impreso con mensaje en coreano, disponible para descarga digital, cuando los integrantes ingresen al recinto.

Se recomienda papel couché de 300 g, tamaño 13 x 33 cm. El lugar de entrega de los banners será confirmado por las fanbases en sus canales oficiales. El link para descargarlos es https://btsenmexico2026.carrd.co/#banners

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(X@mxcharts)

Fanchant digital

Se proporcionarán, de manera digital, las letras originales del setlist con romanización adaptada al español para que todos puedan aprenderlas y cantarlas juntos durante el concierto.

Fan project de BTS para el 10 de mayo

Para el último concierto, se han preparado tres proyectos principales:

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Origins to Eternity

Homenaje a la primera lightstick de BTS. Se pide bajar la ARMY Bomb y encender la linterna del celular con filtros de colores para iluminar el estadio de recuerdos. El momento exacto se confirmará después del primer concierto del tour.

Bora Balloon Dance

Durante una canción definida por la organización (aún no anunciada), el público levantará globos color violeta, generando un efecto visual distintivo en el GNP Seguros. Los globos se repartirán antes del show, pero los asistentes pueden llevar el suyo siguiendo las indicaciones de los organizadores.

Banners con mensaje de reencuentro

Se distribuirán banners con el mensaje en coreano y español: “Tras el invierno, nos reencontramos en primavera.” La instrucción es levantar el banner durante el discurso final de BTS y después de las dos canciones sorpresa. El banner fue diseñado y coordinado por la Unión de Fanbases, que agrupa a decenas de colectivos de ARMY de todo el país.