Tras la convocatoria preliminar de la Liga MX, así quedaría la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

De manera oficial, faltan 14 jugadores para la convocatoria de México rumbo al Mundial 2026 (REUTERS)

Estamos a poco tiempo para que inicie la tan esperada Copa del Mundo 2026 y Javier “Vasco” Aguirre dio a conocer la lista de jugadores convocados de la Liga MX que concentrarán en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

El técnico nacional optó por asegurar 12 plazas para jugadores del torneo local, lo que deja 14 cupos disponibles para ser disputados por quienes militan en equipos europeos.

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La convocatoria fue presentada como una primera etapa de integración, en la que el cuerpo técnico observará de cerca a los seleccionados nacionales, mientras los futbolistas que militan en Europa aguardan la finalización de sus compromisos de club para unirse eventualmente al grupo.

Foto de archivo del mediocampista Gilberto Mora durante un partido amistoso entre las selecciones de México y Uruguay. Estadio Corona, Torreón, México. 15 de noviembre de 2025. REUTERS/Henry Romero

Lista tentativa de los 26 convocados rumbo al Mundial 2026

Tomando en cuenta los últimos llamados del Vasco, se espera que la lista final de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026 la completen los siguientes 14 futbolistas que juegan en Europa.

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Porteros

Raúl Rangel (confirmado)

Carlos Acevedo (confirmado)

Guillermo Ochoa

Defensas

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Jesús Gallardo (confirmado)

Mateo Chávez

Johan Vásquez

Luis Romo (confirmado)

César Montes

Israel Reyes (confirmado)

Jorge Sánchez

Mediocampistas

Erik Lira (confirmado)

Edson Álvarez

Gilberto Mora (confirmado)

Álvaro Fidalgo

Luis Chávez

Brian Gutiérrez (confirmado)

Obed Vargas

Alexis Vega (confirmado)

Julián Quiñones

Roberto Alvarado (confirmado)

Orbelín Pineda

Germán Berterame

Delanteros

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Guillermo Martínez (confirmado)

Armando González (confirmado)

Raúl Jiménez

Santiago Gimenez

(X / @miselecciónmx)

¿Cuándo se dará a conocer la lista final de México para el Mundial 2026?

El Centro de Alto Rendimiento (CAR) será el escenario donde los futbolistas seleccionados por Aguirre se presentarán para iniciar una etapa clave en su preparación.

Durante estos días, los entrenamientos estarán enfocados en evaluar el desempeño de cada jugador. El cuerpo técnico utilizará las sesiones para observar aptitudes técnicas, físicas y tácticas, con la intención de resolver cualquier duda antes de tomar la decisión final sobre el 11 inicial que debutará en la Copa del Mundo.

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Cabe señalar que el proceso culminará con la publicación de la lista oficial, que será anunciada a más tardar el 30 de mayo. Hasta ese momento, los futbolistas competirán por mantenerse entre los elegidos.

¿Cuándo es el debut de México en la justa mundialista?

El equipo Tricolor prepara su estreno en el próximo Mundial, donde enfrentará a Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Banorte, a las 13:00 horas del centro de México. Este partido no solo abrirá la competencia, sino que también marcará el inicio de una copa mundialista que se celebrará, por primera vez, de forma simultánea en México, Estados Unidos y Canadá.

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La elección de tres sedes distintas para albergar el torneo representa un hecho sin precedentes en la historia del fútbol internacional. Los organizadores esperan que este formato permita una mayor proyección global y una logística renovada para los equipos y aficionados.

El calendario determinó que, en el duelo inaugural, los anfitriones mexicanos vuelvan a encontrarse con Sudáfrica en un contexto de máxima expectación. Esta será la segunda ocasión en que ambas selecciones se enfrenten en el primer partido de una Copa del Mundo, lo que añade un matiz especial al choque.

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