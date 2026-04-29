Trajineras de BTS en Xochimilco: fechas, precio y cómo llegar al embarcadero

Los siete integrantes de BTS posan en una colorida trajinera en Xochimilco, adornada con motivos de su fandom, reflejando la fusión cultural con sus fans mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El furor por BTS en México no solo se vivirá en el Estadio GNP Seguros durante los conciertos del 7, 9 y 10 de mayo, sino que también contagiará uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México: Xochimilco.

A días de la llegada del grupo surcoreano, el ambiente ARMY ya se siente en las redes sociales y en la organización de actividades temáticas que buscan reunir a fans de todo el país.

PUBLICIDAD

Con motivo del regreso de BTS a México por su World Tour ‘Arirang’, Xochimilco sumará una experiencia única al calendario de actividades para fans.

Al menos 10 trajineras decoradas al estilo de la agrupación recorrerán los canales, permitiendo a los seguidores disfrutar de un paseo temático en el icónico sitio declarado Patrimonio de la Humanidad. El proyecto es independiente y está organizado por fans para fans, quienes han cuidado cada detalle para hacer de esta actividad un punto de encuentro inolvidable.

PUBLICIDAD

La banda surcoreana BTS se presenta en México, desatando la euforia del ARMY ante un estadio iluminado con luces violetas y la bandera nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa promete teñir de morado el embarcadero y crear un ambiente de comunidad y celebración antes y después de los conciertos, acompañando la euforia generalizada que se vive en la capital.

Fechas, precio y detalles para participar

Las trajineras temáticas de BTS estarán disponibles del 7 al 11 de mayo, fechas que coinciden con la presencia del grupo en la ciudad.

PUBLICIDAD

El recorrido se realizará en el Embarcadero Las Flores, Nativitas, ubicado en la Calle del Mercado No. 1, Barrio de Xaltocán. El evento es abierto tanto para fans locales como para quienes viajan desde otras partes de México y Latinoamérica para los conciertos.

(X/@BTSARMY_MXCO)

El precio por trajinera es de 600 pesos, tarifa única por embarcación (no individual). Cada trajinera puede recibir hasta 20 personas, por lo que el costo puede dividirse entre los asistentes, resultando en un aproximado de 30 a 35 pesos por persona si se llena la embarcación.

PUBLICIDAD

¿Cómo llegar a las trajineras temáticas de BTS en Xochimilco?

En automóvil

Ingresa en Google Maps o Waze la dirección: Embarcadero Las Flores, Nativitas, Calle del Mercado No. 1, Barrio de Xaltocán, Xochimilco, CDMX.

En transporte público

1. Llega a la Terminal Taxqueña (Línea 2 del Metro de la CDMX).

PUBLICIDAD

2. Transborda al Tren Ligero y bájate en la terminal Xochimilco.

3. Camina aproximadamente 50 metros para tomar un pesero con el letrero Xochimilco-Tulyehualco. Este trayecto dura entre 15 y 20 minutos.

PUBLICIDAD

4. Baja cerca del Embarcadero Las Flores, Nativitas y camina unos 10 minutos.

5. Al llegar, ubica el arco de referencia (publicado por los organizadores). El embarcadero está al fondo a la izquierda; en las primeras escaleras, baja y pregunta por la señora Carmen.

PUBLICIDAD

Organización y recomendaciones para fans

Pie de foto: Los paseos turísticos en los canales de Xochimilco iniciaron en 1980. Crédito: X(@XochimilcoAl)

El recorrido en trajinera es uno de los paseos turísticos más tradicionales de la Ciudad de México. Xochimilco, conocido como la “Venecia de México”, ofrece canales rodeados de vegetación, chinampas y música en vivo, donde es común encontrar mariachis, tríos y bandas que amenizan el trayecto.

El proyecto de trajineras temáticas es completamente independiente, impulsado por fans y con apoyo de negocios locales como Paletería La Auténtica y Glow Darling.

PUBLICIDAD

Algunas recomendaciones para aprovechar al máximo la experiencia:

Llegar con tiempo, especialmente si se quiere elegir la trajinera o asegurar lugar en grupo.

Llevar cámara o celular para fotos, ya que el ambiente visual será ideal para recordar el momento.

Asistir en grupo para dividir el costo y hacer el recorrido más económico.

Llevar efectivo para pago y para comprar antojitos o bebidas en el lugar.

Respetar la organización y las indicaciones para garantizar la seguridad y el disfrute de todos.