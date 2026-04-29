Precio del dólar hoy en México: peso bajo presión en la cotización de apertura del miércoles 29 de abril

Conoce cómo se cotiza el dólar en México este miércoles 29 de abril del 2026. (Cuartoscuro)

El dólar estadounidense se negocia hoy a 17,47 pesos mexicanos en promedio, lo que representa un aumento de 0,5% respecto a los 17,39 pesos de la jornada previa, según datos de Dow Jones.

Durante la sesión overnight, la cotización osciló entre un mínimo de 17,37 y un máximo de 17,42 en el mercado spot. De acuerdo con Grupo Financiero Monex, al inicio de la sesión americana el peso mexicano opera bajo presión, ubicándose en el décimo lugar entre las monedas de países emergentes con mayores pérdidas frente al billete verde.

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En este entorno, el tipo de cambio USD/MXN mantiene un sesgo alcista, impulsado por la reducción en las expectativas de una pronta solución al conflicto en Medio Oriente y por el aumento en las previsiones de inflación a corto plazo.

En línea con este escenario, la divisa norteamericana, medida por el índice DXY, acelera su avance y alcanza un máximo desde el viernes pasado en 98.88 puntos. Este movimiento refleja un mayor nerviosismo en los mercados, que se mantienen atentos a la próxima decisión de política monetaria de la Fed.

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A esto se suma que, durante la mañana, funcionarios de la Casa Blanca informaron que el presidente Donald Trump analiza con compañías petroleras la posibilidad de extender el bloqueo en el estrecho de Ormuz por varios meses si la situación lo requiere. Además, hoy se celebrará la reunión de política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

En cuanto al desempeño reciente, en los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un alza de 0,8% frente al peso mexicano, aunque en el balance anual todavía registra una baja de 9,58%. El tipo de cambio suma así dos sesiones consecutivas en terreno positivo.

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Por su parte, la volatilidad semanal se sitúa en 4,29%, claramente por debajo del promedio anual de 8,71%, lo que sugiere un periodo de relativa estabilidad en la cotización, pese a los factores de incertidumbre global.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MXN

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional.

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

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Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

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Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es una de las monedas más cotizadas del mercado. (Cuartoscuro)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

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Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

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Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.