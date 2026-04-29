México

Precio del dólar hoy en México: peso bajo presión en la cotización de apertura del miércoles 29 de abril

La moneda mexicana cedió terreno debido al repunte del nerviosismo internacional provocado por el conflicto en Medio Oriente

Guardar
Peso; dólar en México; dólar estadounidense; Portada
Conoce cómo se cotiza el dólar en México este miércoles 29 de abril del 2026. (Cuartoscuro)

El dólar estadounidense se negocia hoy a 17,47 pesos mexicanos en promedio, lo que representa un aumento de 0,5% respecto a los 17,39 pesos de la jornada previa, según datos de Dow Jones.

Durante la sesión overnight, la cotización osciló entre un mínimo de 17,37 y un máximo de 17,42 en el mercado spot. De acuerdo con Grupo Financiero Monex, al inicio de la sesión americana el peso mexicano opera bajo presión, ubicándose en el décimo lugar entre las monedas de países emergentes con mayores pérdidas frente al billete verde.

PUBLICIDAD

En este entorno, el tipo de cambio USD/MXN mantiene un sesgo alcista, impulsado por la reducción en las expectativas de una pronta solución al conflicto en Medio Oriente y por el aumento en las previsiones de inflación a corto plazo.

En línea con este escenario, la divisa norteamericana, medida por el índice DXY, acelera su avance y alcanza un máximo desde el viernes pasado en 98.88 puntos. Este movimiento refleja un mayor nerviosismo en los mercados, que se mantienen atentos a la próxima decisión de política monetaria de la Fed.

PUBLICIDAD

A esto se suma que, durante la mañana, funcionarios de la Casa Blanca informaron que el presidente Donald Trump analiza con compañías petroleras la posibilidad de extender el bloqueo en el estrecho de Ormuz por varios meses si la situación lo requiere. Además, hoy se celebrará la reunión de política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

En cuanto al desempeño reciente, en los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un alza de 0,8% frente al peso mexicano, aunque en el balance anual todavía registra una baja de 9,58%. El tipo de cambio suma así dos sesiones consecutivas en terreno positivo.

Por su parte, la volatilidad semanal se sitúa en 4,29%, claramente por debajo del promedio anual de 8,71%, lo que sugiere un periodo de relativa estabilidad en la cotización, pese a los factores de incertidumbre global.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MXN

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional.

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

Dinero billetes monedas efectivo peso mexicano pesos
El peso mexicano es una de las monedas más cotizadas del mercado. (Cuartoscuro)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

Precio del dólar en MéxicoTipo de cambioeconomía mexicanadólarmexico-serviciosmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Policía de la CDMX lanza convocatoria para Analista Táctico e Investigador: estos son los requisitos

El proceso contempla registro, entrega de documentos, evaluaciones y un riguroso programa de formación con apoyos económicos, capacitación especializada y oportunidades de desarrollo profesional

Policía de la CDMX lanza convocatoria para Analista Táctico e Investigador: estos son los requisitos

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de abril? Retrasos de más de 5 minutos en la L1 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de abril? Retrasos de más de 5 minutos en la L1 del MB

Detienen a dos personas por el asesinato de síndico mixteco de Oaxaca: fue emboscado en la sierra

La zona está marcada por la violencia política y los conflictos territoriales del distrito de Juxtlahuaca

Detienen a dos personas por el asesinato de síndico mixteco de Oaxaca: fue emboscado en la sierra

La Guardia Nacional alerta sobre fraudes con aplicaciones móviles falsas: estas son las estrategias y medidas para protegerte

Las autoriades señalaron que estas plataformas fraudulentas intentan extorsionar o sustraer información sensible de las personas usuarias

La Guardia Nacional alerta sobre fraudes con aplicaciones móviles falsas: estas son las estrategias y medidas para protegerte

Suprema Corte reconoce aborto en México como derecho, pero en CDMX siguen investigando casos a 19 de su despenalización

Las colectivas advirtieron que sigue pendiente el acceso pleno al aborto y libre de estigma a pesar de los cambios judiciales

Suprema Corte reconoce aborto en México como derecho, pero en CDMX siguen investigando casos a 19 de su despenalización
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos menores y dos adultos son asesinados en Azcapotzalco: los atacaron con arma blanca y dejaron un mensaje de la Unión Tepito

Dos menores y dos adultos son asesinados en Azcapotzalco: los atacaron con arma blanca y dejaron un mensaje de la Unión Tepito

Oficiales en accidente de Chihuahua consideraron ocultar los cadáveres de los dos agentes de la CIA, revela Ioan Grillo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de abril

México reconoce ayuda de inteligencia de EEUU en la captura de “El Jardinero”, presunto jefe del CJNG

Carta enviada a la Sedena en 2021 alertó sobre ‘El Jardinero’ y sus operaciones en Nayarit, según José Luis Montenegro

ENTRETENIMIENTO

Pepillo Origel publica foto con hombre joven y especulan nuevo romance: “Al estilo Daniel Bisogno”

Pepillo Origel publica foto con hombre joven y especulan nuevo romance: “Al estilo Daniel Bisogno”

Said Ochoa: ¿quién es el conductor de Foro TV que se volvió tendencia tras presentar a su novio?

¿De qué murió Luis Alberto Riolobos Sobisch, actor de ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’?

Conciertos de BTS en México: fan projects confirmados para los shows del 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros

Trajineras de BTS en Xochimilco: fechas, precio y cómo llegar al embarcadero

DEPORTES

“Necesitamos más ‘Hormigas’ González”: la contundente declaración de Rafa Márquez hacia el delantero de Chivas

“Necesitamos más ‘Hormigas’ González”: la contundente declaración de Rafa Márquez hacia el delantero de Chivas

Previo a la Liguilla, reportan suspensión de Víctor Cáceres tras polémica arbitral en el América vs Atlas

Martinoli estalla contra aficionado del América y lo educa en pleno podcast: “Ponte a leer, pin... analfabeta”

¿Esteban Andrada podría regresar a Monterrey por durísimo castigo? Esta es la suspensión que recibió el exportero de Rayados

“Atlante está donde tiene que estar”: Piojo Herrera lanza contundente mensaje tras su llegada