México

Suspenden operación de la Mina Santa Fe para investigar causas del accidente que atrapó a cuatro mineros

Tras 33 días de búsqueda y la localización del último minero, la mina para sus operaciones por 3 meses

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Elementos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Defensa, Marina y CFE, trabajan en la zona de la mina Santa Fe en Sinaloa. (Foto: X/@CNPC_MX)
Elementos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Defensa, Marina y CFE, trabajan en la zona de la mina Santa Fe en Sinaloa. (Foto: X/@CNPC_MX)

La mina Santa Fe, ubicada en El Rosario, Sinaloa, suspenderá sus operaciones durante al menos tres meses luego de concluir los trabajos de búsqueda del último de los cuatro mineros que quedaron atrapados tras la filtración de jales mineros ocurrida el pasado 25 de marzo.

Así lo informó Álvaro Vargas Miranda, gerente administrativo de Industrial Minera de Sinaloa (IMSSA), quien precisó que durante ese periodo se realizarán revisiones para identificar las causas del accidente y evitar que se repita.

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El último trabajador en ser localizado fue Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años, originario de Zimapán, Hidalgo. Su cuerpo fue ubicado en la madrugada del 28 de abril, a las 2:15 horas tiempo del Pacífico, tras 33 días de búsqueda ininterrumpida.

Dos sismos, entre las causas bajo investigación

El accidente ocurrió cuando una membrana se rompió y permitió que el jal —residuo del proceso minero— se infiltrara dentro del yacimiento. En ese momento quedaron atrapados 25 trabajadores, de los cuales 21 lograron salir el mismo día y cuatro permanecieron al interior.

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Entre los factores que se analizarán durante el receso destacan dos sismos registrados en el municipio de El Rosario en lo que va del año:

  • 17 de enero: magnitud 3.9, profundidad de 5 kilómetros, al sureste del municipio.
  • 13 de marzo: magnitud 4.1, profundidad de 5 kilómetros, al noroeste del municipio.

Vargas Miranda señaló que los expertos revisarán minuciosamente estos y otros posibles factores, además de realizar trabajos de limpieza interior del yacimiento para preparar las condiciones que permitan reanudar las operaciones.

Continúan labores de búsqueda en la mina Santa Fe de Sinaloa
(CNPC)

Trámites pendientes con familias y autoridades

Antes de que el receso técnico arranque formalmente, IMSSA atiende gestiones administrativas con instancias de gobierno. La empresa también está pendiente del traslado del cuerpo de Leandro Isidro Beltrán a su lugar de origen, en Zimapán, Hidalgo.

En cuanto a las compensaciones, Vargas Miranda indicó que se cubrirán a través de pólizas de seguros privados contratadas para cada trabajador minero, las cuales serán entregadas directamente a los familiares.

Elementos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Defensa, Marina y CFE, trabajan en la zona de la mina Santa Fe en Sinaloa. (Foto: X/@CNPC_MX)
Elementos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Defensa, Marina y CFE, trabajan en la zona de la mina Santa Fe en Sinaloa. (Foto: X/@CNPC_MX)

Reconocimiento pendiente para los rescatistas

El gerente de IMSSA mencionó que la empresa analiza realizar un reconocimiento a todos los trabajadores mineros que participaron en las labores de rescate durante las 33 jornadas que duró la emergencia.

En total, el operativo desplegó a 389 elementos de instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno del estado de Sinaloa.

De los cuatro mineros atrapados, dos fueron rescatados con vida: José Alejandro Cástulo Colín, de Michoacán, localizado tras más de 100 horas, y Francisco Zapata Nájera, de Durango, rescatado al día 14. Los otros dos —Abraham Aguilera Aguilera, de Guanajuato, y Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de Hidalgo— fueron hallados sin vida.

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