FGR aclara que entrega de 26 criminales a EEUU fue “en apego estricto a la Ley de Seguridad Nacional”, sin extradición

México entregó a 26 capos a EEUU, entre ellos operadores del Cártel de Sinaloa, CJNG, Los Zetas y más. (Infobae)

En conferencia de prensa, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), detalló que la segunda entrega de 26 miembros criminales hacia autoridades judiciales y del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue, según él, “en estricto apego al Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional”, tal y como se hizo en febrero de 2025 con el envío de 23 capos; entre ellos, Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes, los hermanos Treviño Morales entre otros.

Información en desarrollo...