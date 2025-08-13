México

FGR aclara que entrega de 26 criminales a EEUU fue “en apego estricto a la Ley de Seguridad Nacional”, sin extradición

El fiscal Alejandro Gertz Manero detalló que esta nueva entrega se ha basado en los mismos términos legales que se enviaron los otros 23 capos en febrero de 2025

Por Diego Mendoza López

México entregó a 26 capos
México entregó a 26 capos a EEUU, entre ellos operadores del Cártel de Sinaloa, CJNG, Los Zetas y más. (Infobae)

En conferencia de prensa, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), detalló que la segunda entrega de 26 miembros criminales hacia autoridades judiciales y del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue, según él, “en estricto apego al Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional”, tal y como se hizo en febrero de 2025 con el envío de 23 capos; entre ellos, Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes, los hermanos Treviño Morales entre otros.

Información en desarrollo...

