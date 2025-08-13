FGR aclara que entrega de 26 criminales a EEUU fue “en apego estricto a la Ley de Seguridad Nacional”, sin extradición

En conferencia de prensa, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), detalló que la segunda entrega de 26 miembros criminales hacia autoridades judiciales y del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue, según él, “en estricto apego al Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional”, tal y como se hizo en febrero de 2025 con el envío de 23 capos; entre ellos, Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes, los hermanos Treviño Morales entre otros.
Información en desarrollo...
Por esta razón México envió a 26 narcos a EEUU, Harfuch expone amenazas y redes de extorsión en centros penitenciarios nacionales
Omar García Harfuch detalló que la segunda entrega de reos busca proteger a la población y evitar que sigan dirigiendo actividades delictivas desde prisión
