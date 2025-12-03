Cuáles son los 3 alimentos que te ayudan a eliminar las “alas de murciélago” de los brazos

Las "alas de murciélago" se pueden evitar (Imagen Infobae)

La preocupación por la flacidez en la parte posterior de los brazos, conocida popularmente como “alas de murciélago”, ha llevado a muchas personas a buscar soluciones efectivas para este problema estético. Aunque diversos factores intervienen en el desarrollo de este fenómeno, como la pérdida de masa muscular y la acumulación de grasa localizada, investigaciones en nutrición destacan que una alimentación orientada puede influir de forma positiva en la composición corporal.

Especialistas en salud y deporte afirman que una dieta adecuada puede favorecer la reducción de las “alas de murciélago” mientras se combina con ejercicio dirigido y hábitos saludables. Eligiendo ciertos alimentos, es posible potenciar la síntesis proteica, disminuir la retención de líquidos y mejorar el tono muscular en la zona de los brazos. A continuación, te contamos sobre tres alimentos clave que pueden ayudar en este objetivo.

Pescados azules

Salmón con lechuga fresca, dieta alta en proteínas y saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pescados azules, como el salmón, la caballa y el atún, contienen elevados niveles de proteínas de alto valor biológico y ácidos grasos omega-3. Diversas fuentes científicas indican que estos nutrientes favorecen la regeneración muscular y reducen el depósito de grasa subcutánea. Además, la relación entre el consumo de omega-3 y la disminución de la inflamación corporal ha sido reconocida por organismos internacionales de nutrición. La incorporación regular de pescados azules en la dieta contribuye al desarrollo de masa magra, fundamental para el tono de los brazos.

Legumbres

La lentejas son buenas para la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las legumbres, como los garbanzos, las lentejas y los porotos, aportan una combinación de proteínas vegetales y fibra dietética. Varios estudios destacan que la fibra de estos alimentos promueve la sensación de saciedad y regula el metabolismo energético, factores relevantes para el control del peso y la reducción de grasa localizada. Además, las proteínas presentes en las legumbres favorecen el mantenimiento de la musculatura, lo que repercute positivamente en la firmeza de los brazos. El consumo regular de legumbres constituye una base alimentaria para quienes buscan mejorar el tono muscular.

Frutos secos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluir frutos secos, como las almendras, las nueces y los pistachos, puede favorecer el objetivo de fortalecer la zona de los brazos. Estos alimentos contienen vitamina E, magnesio y grasas saludables que ayudan a preservar la masa magra y protegen las células musculares de la oxidación. Además, aportan energía de forma sostenida, lo que resulta útil para quienes realizan actividades físicas orientadas a tonificar la zona superior del cuerpo. Una porción diaria de frutos secos sin sal añadida resulta adecuada en el contexto de una dieta balanceada.

La combinación de una alimentación adecuada con rutinas de ejercicio específicas continúa posicionándose como la estrategia más efectiva para reducir las “alas de murciélago”. Los profesionales de la salud insisten en la importancia de la constancia y la selección cuidadosa de los alimentos para obtener resultados visibles en el mediano plazo.