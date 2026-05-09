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De Palacio Nacional a la Arena México: estos son los lugares que ha visitado BTS en México

El grupo de K-pop se encuentra en la capital del país con motivo de su gira mundial “ARIRANG”

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BTS en México
BTS en México

Desde la llegada de BTS a tierras mexicanas hace algunos días, la banda de K-pop ha generado un ruido mediático debido a los lugares que ha visitado durante su estancia.

Con tres conciertos programados para el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México, la agrupación más popular del momento ha tenido presencia en diversos espacios emblemáticos del país.

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Comenzado por su reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, el pasado 6 de mayo donde confirmaron su regreso para el 2027 y saludaron desde un balcón del recinto presidencial a las aproximadamente 50 mil ARMYs que se encontraban en la explanada del Zócalo capitalino.

Durante su pequeño discurso, aseguraron que extrañaron mucho a las fanáticas mexicanas y que estaban muy felices de regresar todos juntos después de 8 años.

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Este encuentro entre la banda surcoreana y la jefa de Estado, género mucha polémica, debido a la crisis de seguridad por la que está pasando México. Seguidoras en redes sociales, alzaron la voz contra la politización de la visita de los integrantes, asegurando que este vínculo político y cultural no era lo ideal en estos momentos.

BTS lucha libre Arena México
Miembros del grupo BTS hace presencia en función de lucha libre en la Arena México (Conexion interna/FB)

Entre arte y lucha libre, BTS conecta con la cultura mexicana

El pasado 8 de mayo, el grupo surcoreano sorprendió al público mexicano tras su presencia en la lucha libre, celebrada en la Arena México, donde pasaron un momento lleno de diversión durante la pelea del Místico y Titán contra Bárbaro Cavernario y Ángel de Oro.

De acuerdo a videos publicados en redes sociales, Jimin, Suga, JungKook y Jin se encontraban en primera fila utilizando mascaras de luchadores mientras mostraban su apoyo total al vencedor de la contienda “Místico”, quien también manifestó su admiración al grupo usando una chamarra blanca con el logo en la espalda.

BTS en México
V, JungKook y la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. (@thv)

Asimismo, Taehyung (mejor conocido como V) publicó en su cuenta oficial de Instagram un carrete de fotos mostrando los lugares que ha recorrido durante su estancia en México.

Comenzando con su paseo en diferentes zonas del Palacio Nacional, donde destaca una selfie en un espejo con su compañero JungKook y la mandataria mexicana.

También compartió su visita a la Cuadra San Cristóbal, ubicada en Atizapán de Zaragoza (Estado de México), una icónica obra arquitectónica mexicana, creada por el artista Luis Barragán entre 1966 y 1968.

Los bailarines de BTS, también causaron euforia tras viralizarse participando en una clase de zumba organizada en una zona del Bosque de Chapultepec.

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