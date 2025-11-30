México

Esta es la cirugía que te ayuda a eliminar las “alas de murciélago” de los brazos

Conoce este procedimiento estético, ideal para mejor el aspecto de tu cuerpo

Las "alas de murciélago" tienen
Las "alas de murciélago" tienen solución

La búsqueda de alternativas eficaces para eliminar la flacidez en la parte interna de los brazos, comúnmente llamada “alas de murciélago”, ha impulsado la popularidad de procedimientos quirúrgicos en el ámbito estético. La tecnología médica disponible en México permite optar por una intervención que reduce de manera notable el exceso de piel y grasa en esa zona corporal. Muchos pacientes recurren a esta cirugía luego de perder una cantidad considerable de peso o debido al envejecimiento natural de los tejidos.

El procedimiento más utilizado para abordar este problema se llama braquioplastia, conocida también como lifting de brazos. La braquioplastia elimina el exceso de piel y remodela el contorno del brazo, proporcionando un aspecto más firme y tonificado. Este tipo de intervención suele recomendarse cuando los métodos no invasivos o tratamientos tópicos no ofrecen los resultados esperados y persiste la incomodidad física o estética.

¿Qué es la braquioplastia y cómo se realiza?

Así es la braquioplastia (Imagen
Así es la braquioplastia

La braquioplastia consiste en retirar quirúrgicamente la piel sobrante y parte del tejido graso del segmento comprendido entre la axila y el codo. Este procedimiento se lleva a cabo bajo anestesia local con sedación o anestesia general, según las necesidades del paciente y la extensión de la intervención. La duración habitual ronda entre una hora y media y dos horas, durante las cuales el cirujano realiza una incisión discreta en la cara interna del brazo. Al finalizar, se ajustan los tejidos y se cierra la herida fijando un contorno más definido.

Entre las principales indicaciones para realizar la braquioplastia se encuentran los casos en que existe una flacidez importante que no responde a rutinas de ejercicio ni a cambios en la dieta. Además de beneficios estéticos, algunos pacientes experimentan mejoría en el confort diario al reducir el roce y la transpiración derivados del excedente cutáneo.

Nivel de dolor y recuperación

Este es el nivel de
Este es el nivel de dolor de la cirugía

El dolor asociado a la braquioplastia suele clasificarse como leve a moderado. En el posoperatorio inmediato, se puede presentar cierta molestia controlable con analgésicos típicos y medidas simples como mantener los brazos elevados y limitar la actividad física intensa. El periodo de recuperación inicial comprende aproximadamente dos semanas, tiempo en el que se aconseja mantener reposo relativo y acudir a controles para revisión del proceso de cicatrización.

Durante la recuperación, es común que los pacientes retomen actividades laborales y cotidianas ligeras a los pocos días, aunque se recomienda evitar esfuerzo físico intenso por al menos tres o cuatro semanas. La cicatriz resultante se localiza en la cara interna del brazo y, con cuidados adecuados, tiende a ser poco visible tras la etapa de curación completa.

Costo aproximado de la braquioplastia en México

Cuánto te vas a gastar
Cuánto te vas a gastar en esta cirugía

El precio de la braquioplastia en México puede mostrar variación de acuerdo con la ciudad, la reputación del cirujano y las características de la clínica elegida. En promedio, el costo total se sitúa entre 45 mil y 70 mil pesos mexicanos, suma que puede incluir la valoración, honorarios médicos, anestesia y gastos de hospitalización. Es aconsejable solicitar presupuestos desglosados y comprobantes de experiencia profesional antes de tomar una decisión.

En centros de las principales ciudades mexicanas, la disponibilidad de este procedimiento es alta y suele realizarse de forma ambulatoria. El paciente debe recibir información detallada sobre potenciales riesgos, expectativas de resultado y recomendaciones de cuidado para asegurar una recuperación óptima y segura.

