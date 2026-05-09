¿Qué pasa si el 10 de mayo cae en domingo? Las empresas y el pago de salario doble

En México, trabajar en domingo sí genera un derecho específico: la llamada prima dominical. De acuerdo con el artículo 71 de la LFT, quienes laboran en domingo deben recibir, además de su salario ordinario, un pago adicional de al menos el 25% (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 10 de mayo es una festividad importante en el país por ser el Día de las Madres, una fecha con mucho arraigo social.

Sin embargo, es importante aclarar que el día a pesar de ser festivo, no está considerado día de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo (LFT), según el listado oficial vigente para 2026.

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Esto implica que, incluso si el 10 de mayo cae en domingo, como sucede en ciertos años, no se aplica ninguna compensación o pago doble ni triple para la mayoría de los trabajadores en empresas privadas.

Normativa oficial sobre días de descanso obligatorio

La LFT establece de manera precisa los días de descanso obligatorio:

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1 de enero, el primer lunes de febrero (en conmemoración al 5 de febrero), el tercer lunes de marzo (por el natalicio de Benito Juárez), 1 de mayo, 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre (por el 20 de noviembre), 25 de diciembre, el 1 de octubre cada seis años —cuando corresponde la transmisión del Poder Ejecutivo Federal— y los que determinen las leyes electorales en caso de elecciones ordinarias.

El Día de las Madres, celebrado el 10 de mayo, no aparece en este listado, por lo que su reconocimiento como descanso depende exclusivamente de los acuerdos laborales internos, contratos colectivos, o políticas empresariales. Así lo confirman fuentes oficiales como la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) y el Diario Oficial de la Federación.

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Pago de salario por laborar en domingo

Cuando un día de descanso obligatorio coincide con domingo, la ley indica que corresponde el pago triple: el salario ordinario, más el doble por haber laborado ese día, y la prima dominical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, trabajar en domingo sí genera un derecho específico: la llamada prima dominical. De acuerdo con el artículo 71 de la LFT, quienes laboran en domingo deben recibir, además de su salario ordinario, un pago adicional de al menos el 25% sobre el sueldo diario por concepto de prima dominical. Esto es independiente de la conmemoración del 10 de mayo.

Cuando un día de descanso obligatorio coincide con domingo, la ley indica que corresponde el pago triple: el salario ordinario, más el doble por haber laborado ese día, y la prima dominical. Pero, dado que el 10 de mayo no es descanso obligatorio, el pago triple no aplica de forma automática.

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El 10 de mayo y la práctica en empresas

Algunas instituciones pueden ofrecer compensaciones adicionales o incluso el día libre, pero esto no está amparado por la legislación federal; responde a convenios directos entre empleadores y trabajadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica, muchas empresas en México otorgan permisos o descansos especiales el 10 de mayo, principalmente para madres trabajadoras, como parte de sus políticas internas o por costumbre.

Algunas instituciones pueden ofrecer compensaciones adicionales o incluso el día libre, pero esto no está amparado por la legislación federal; responde a convenios directos entre empleadores y trabajadores.

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De acuerdo con la PROFEDET, si un trabajador presta servicios en domingo, tiene derecho a la prima dominical, pero el pago doble o triple solo se genera si el día laborado es feriado oficial. Por tanto, en 2026, si el 10 de mayo es domingo, solamente se paga la prima dominical, salvo que el empleador, por decisión propia, otorgue un beneficio adicional.

Listado oficial de descansos obligatorios para 2026

Para el año 2026, el calendario oficial de descansos obligatorios según la LFT incluye:

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1 de enero (jueves)

2 de febrero (lunes, por la Constitución)

16 de marzo (lunes, natalicio de Benito Juárez)

1 de mayo (viernes, Día del Trabajo)

16 de septiembre (miércoles, Independencia)

16 de noviembre (lunes, Revolución)

25 de diciembre (viernes, Navidad)

Ninguna disposición oficial incluye el 10 de mayo. Las únicas excepciones pueden surgir en caso de procesos electorales o de transmisión del Poder Ejecutivo, siempre y cuando así lo determine el Diario Oficial de la Federación.

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Procedimiento ante dudas o incumplimientos

Si existen dudas sobre los derechos laborales en fechas específicas o se presenta una controversia por la interpretación de los pagos, los trabajadores pueden acudir a la PROFEDET, la entidad encargada de la defensa y orientación gratuita en materia laboral.

El órgano asesora sobre la correcta aplicación de la LFT, recibe denuncias y orienta sobre la vía legal para reclamar derechos.

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La PROFEDET recuerda que el plazo para exigir el pago por laborar en días de descanso obligatorio es de un año a partir de la fecha en que el pago se hizo exigible. No obstante, en el caso del 10 de mayo, solo será procedente exigir un pago adicional si así está estipulado en el contrato laboral o convenio colectivo.

Resumen de derechos aplicables

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y la información institucional disponible para 2026:

El 10 de mayo no es día de descanso obligatorio .

. Si cae en domingo, solo corresponde el pago de la prima dominical del 25% sobre el salario diario, salvo que la empresa ofrezca un beneficio extra.

sobre el salario diario, salvo que la empresa ofrezca un beneficio extra. El pago doble o triple solo aplica para los días de descanso obligatorio establecidos en la LFT.

Cualquier acuerdo adicional debe constar por escrito o en los contratos colectivos de trabajo.

Los trabajadores pueden consultar o denunciar irregularidades ante la PROFEDET.