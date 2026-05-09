México

Así arranca la espectacular Pinky boda de Karla Díaz con Daniel Dayz: pueblo mágico, mariachi y callejonada

El encanto colonial y la identidad mexicana envolvieron cada uno de los rituales durante la celebración de la pareja

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Una pareja sonriente corre en una calle empedrada flanqueada por dos figuras gigantes disfrazadas de novio y novia, con músicos al fondo
La celebración comenzó con una callejoneada, un recorrido festivo a pie por los callejones y plazas emblemáticas de la ciudad. (Instagram/@dandayz)

La boda rosa o también llamada por la misma pareja la ‘Pinky Boda’ de Karla Díaz y Daniel Dayz inició en San Miguel de Allende con una callejoneada tradicional, lo que marcó el comienzo de una celebración que se extenderá durante tres días.

La pareja, que lleva cinco años casada por el civil, eligió este pueblo mágico para dar inicio a su enlace religioso, rodeados de amigos, familiares y un ambiente tradicional muy mexicano.

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La celebración comenzó con una callejoneada, un recorrido festivo a pie por los callejones y plazas emblemáticas de la ciudad.

Durante este trayecto, los asistentes disfrutaron de música en vivo, la presencia de mojigangas que representaban al matrimonio —títeres gigantes que bailan al ritmo de la música— y un ambiente de fiesta que mezcló tradición y alegría.

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Este tipo de recorrido es común en ciudades coloniales mexicanas y suele estar acompañado por estudiantinas o tunas, que interpretan canciones populares y tradicionales mientras narran leyendas locales, en este caso, la música fue amenizada por un infaltable mariachi.

La callejoneada de boda de Karla Díaz y Daniel Dayz. (Instagram/ @dandayz)

Callejoneada y elementos culturales de la boda

Una pareja abraza, él besando su mejilla. Ella lleva un vestido rosa sin hombros, una corona floral en la cabeza y joyas. Hay flores rosas en el fondo
En sus publicaciones, Dayz también señaló: “Nuestra callejoneada fue el inicio perfecto de un fin de semana inolvidable, rodeados de la gente que más queremos, en un lugar que no pudo ser más especial”. (Instagram/@dandayz)

La callejoneada, tal como se vivió en la boda de Díaz y Dayz, incluyó momentos de baile, canto y convivencia. Se trata de una costumbre muy arraigada en ciudades como Guanajuato y Zacatecas, donde estos recorridos no solo animan el ambiente sino que también acercan a los invitados a la riqueza cultural local.

En San Miguel de Allende, la presencia de mojigangas y el acompañamiento musical forman parte esencial de la experiencia, lo que convierte a este paseo en el rompehielos de la celebración nupcial.

Durante el evento, la pareja agradeció especialmente al hotel Rosewood San Miguel, a la organización Penzi Weddings y al maestro Hermes Arroyo por su participación en la preparación y animación de la fiesta.

Daniel Dayz escribió en sus redes: “Día 1 #PinkyBoda: amigos, familia, mojigangas, risas, callejoneada y mucho amor”, y agregó: “Tres días para celebrar nuestro amor y una primera noche que empezó como se debe: caminando, cantando, brindando y viviendo la magia de San Miguel”.

En sus publicaciones, Dayz también señaló: “Nuestra callejoneada fue el inicio perfecto de un fin de semana inolvidable, rodeados de la gente que más queremos, en un lugar que no pudo ser más especial”.

Además, agregó: “Gracias, @rosewoodsanmiguel, por ser parte de esta historia y por convertirse en la casa de una celebración que vamos a recordar toda la vida. Gracias especiales también a @penziweddings por acompañarnos en cada detalle de este sueño, y al maestro @arroyo.hermes por llenar la tarde de magia, tradición y alegría con sus mojigangas”.

Maren Morris y Ryan Hurd, sonriendo y con los brazos en alto, posan frente a dos grandes mojigangas de boda. Ella lleva un vestido rosa y corona de flores, él una camisa rosa
Durante el evento, la pareja agradeció especialmente al hotel Rosewood San Miguel, a la organización Penzi Weddings y al maestro Hermes Arroyo por su participación en la preparación y animación de la fiesta. (Instagram/@dandayz)

Relato de la pedida de mano y antecedentes

Antes de esta celebración, Karla Díaz compartió cómo fue la pedida de mano que derivó en el enlace religioso.

En un testimonio a través de su cuenta de TikTok, la artista explicó que, aunque ya estaban casados por el civil, la boda religiosa representaba un sueño cumplido tras cinco años de matrimonio.

Según Díaz: “Por fin me voy a casar por la iglesia después de cinco años. ¡Ay, no lo puedo creer! Y ya sé lo que están pensando: pues ¿que no estaban ya casados? Así es, pero solamente estábamos casados por el civil y llevamos cinco años de casados”.

Díaz relató que la propuesta de matrimonio fue inesperada: “Fuimos un día casual al cine, como cualquier day, y de pronto, ya estando sentados viendo la peli, empiezan a aparecer unos cortos y ahí es donde dije: ‘¡Ah!’ Y llegó el momento de la gran pregunta. No les puedo explicar lo que estaba pasando por mi cabeza. De verdad, fue un momento supermágico, superespecial. No me lo esperaba”.

La influencer mostró su entusiasmo por la boda religiosa y anticipó que estará compartiendo detalles del proceso con sus seguidores: “Estoy muy feliz porque sí me caso por la iglesia con el gran vestido y toda la fantasía. Les voy a estar contando un poquito de todo lo que vaya pasando en este trayecto rumbo a mi boda”.

La celebración religiosa de Karla Díaz y Daniel Dayz continuará durante el fin de semana, con varias actividades planeadas para los invitados y un ambiente que resalta la cultura y las tradiciones mexicanas en cada detalle.

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