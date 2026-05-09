Campesinos sacan a morenistas de un restaurante en Zacatecas para que atiendan problemáticas relacionadas al frijol

Así fue el momento en que los campesinos irrumpieron en un restaurante (captura de pantalla)

Un grupo de productores agrícolas irrumpió en un restaurante en el Centro Histórico de Zacatecas para confrontar a funcionarios de Morena.

La escena puso en evidencia el hartazgo de los campesinos, quienes desde hace días mantienen bloqueos en calles y oficinas públicas.

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Los manifestantes localizaron a Soledad Luévano Cantú, diputada federal, y a Ernesto González Romo, secretario de la Función Pública estatal, mientras ambos se encontraban en un establecimiento céntrico. Los agricultores exigieron su salida inmediata al grito de “menos lujos y más resultados para el campo”.

La protesta de los productores de frijol se originó tras la caída del precio del grano, situación que, según ellos, ha dejado al sector en una posición crítica sin recibir apoyo suficiente de las autoridades estatales ni federales.

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Así fue el momento en que productores de frijol obligaron a funcionarios a atender sus peticiones (redes)

¿Qué provocó la movilización de los campesinos?

La tensión creció este viernes en Zacatecas cuando productores de frijol reforzaron las movilizaciones en la capital para exigir al Gobierno estatal la entrega de 11 millones de pesos destinados a compensar el precio de garantía del grano.

Los productores solicitan un subsidio que les permita alcanzar 27 pesos por kilogramo, una cifra que, según relatan, se acordó previamente con representantes gubernamentales. La urgencia del sector se agravó tras la entrada en vigor de un nuevo decreto federal el 1 de mayo, que fijó el precio actual en 16 pesos por kilogramo.

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La diferencia entre el precio de garantía pactado y el monto autorizado por la federación ha generado pérdidas en el campo zacatecano. Muchos agricultores advierten que sus cosechas permanecen almacenadas desde diciembre, sin opciones claras de comercialización, debido a los bajos precios y a los retrasos en la recepción del frijol.

Quienes participan en la protesta aseguran que solo han podido entregar 60 de las 200 toneladas previstas en los acuerdos iniciales. El resto de la producción continúa sin salida, lo que pone en riesgo la economía de cientos de familias rurales.

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El diputado local Alfredo Femat Bañuelos, presente en las mesas de diálogo, reconoció que el problema central radica en la falta de recursos estatales para complementar el precio del frijol. El legislador explicó que la creación de una bolsa local para ajustar el precio dependería de una modificación presupuestal por parte del Ejecutivo, la cual después debería ser aprobada por la Legislatura.