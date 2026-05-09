Pato O’Ward saldrá segundo en el GP de Indianápolis de IndyCar

El piloto mexicano de McLaren saldrá segundo. (AP Foto/Moisés Castillo)

Un giro inesperado permitió a Pato O’Ward asegurarse el segundo lugar de salida para el Gran Premio de Indianápolis, correspondiente a la sexta fecha del campeonato 2026 de IndyCar.

El piloto mexicano enfrentó dificultades iniciales en el circuito, pero una fuerte tormenta obligó a postergar la sesión de calificación, lo que se tradujo en una oportunidad para realizar ajustes decisivos en su monoplaza.

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Durante la clasificación, O’Ward aprovechó la intervención de su equipo Arrow McLaren y consiguió avanzar con solidez: tercero en la Q1, segundo en la Q2 y finalmente aseguró el segundo puesto en la última ronda con un tiempo de 1:10.2962 minutos.

Esta actuación representa la segunda ocasión consecutiva en que el regiomontano parte desde la primera fila en 2026, consolidando su posición como uno de los protagonistas de la temporada.

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El resultado de la jornada mantuvo a O’Ward en la pelea por el campeonato, aunque sigue sin alcanzar el podio este año y se encuentra en la cuarta posición general.

Actualmente, su desventaja con respecto al líder Alex Palou es de 69 puntos. El propio Palou, piloto español, dominó la sesión y sumó su tercera pole consecutiva, reafirmando su condición de favorito.

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En la misma sesión, Felix Rosenqvist logró la tercera mejor marca, seguido por Christian Lundgaard, David Malukas y Louis Foster.

Otros nombres destacados de la parrilla serán Kyle Kirkwood, segundo en el campeonato, que largará desde la novena posición, mientras que el alemán Mick Schumacher saldrá desde el puesto 18.

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El mexicano consiguió el segundo puesto de salida para el Gran Premio de Indianápolis, después de que la calificación se retrasó por una tormenta, permitiendo a su equipo optimizar el auto y mejorar su rendimiento.

El resultado mantiene al piloto en la batalla por el campeonato de IndyCar 2026, aunque sigue buscando su primer podio del año.

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Pato O'Ward busca su primer podia de la temporada. (Foto: Twitter/@PatricioOWard)

Situación contractual de O’Ward en Arrow McLaren

El contrato de Pato O’Ward con Arrow McLaren se extiende hasta el final de la temporada 2027.

Pese a los rumores y sugerencias de que un cambio de escudería podría potenciar sus chances de título, las probabilidades de que el mexicano abandone el equipo antes de esa fecha son bajas.

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Algunos seguidores consideran que el piloto tendría más opciones de conquistar el campeonato si se uniera a alguna de las tres escuderías dominantes de la serie: Ganassi, Penske o Andretti.

Sin embargo, Arrow McLaren ha invertido en infraestructura y tecnología para competir al máximo nivel, con tres autos en pista y nuevos recursos en sus instalaciones.

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En la temporada anterior, O’Ward terminó como subcampeón, solo superado por Alex Palou.

Para este 2026, después de la fecha en Long Beach, el propio piloto reconoció que debe centrar sus esfuerzos en las 500 Millas de Indianápolis, ya que los motores Honda de sus rivales han mostrado una ventaja superior frente a los propulsores Chevy de su equipo.

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La expectativa para el resto de la temporada está marcada por el desempeño de O’Ward en las próximas competencias y las mejoras que Arrow McLaren pueda implementar para acortar distancias con los equipos más poderosos del campeonato.