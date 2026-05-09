Morena denuncia tentativa de feminicidio contra Delia Hernández, candidata de Coahuila

Delia Hernández, candidata de Coahuila, fue víctima de feminicidio en grado de tentativa. (Foto: Facebook)

A través de un comunicado, Morena repudió el ataque físico contra su candidata del Distrito 4, Delia Aurora Hernández Alvarado, y los integrantes de su equipo, perpetrado durante actividades políticas en San Pedro, Coahuila. Según el partido, un grupo armado con bates y fierros arremetió contra la diputada local y quienes la acompañaban, con lo que puso en riesgo su vida.

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