México

Morena denuncia tentativa de feminicidio contra Delia Hernández, candidata de Coahuila

El partido señaló directamente a un integrante del PRI-UDC

Guardar
Google icon
Delia Hernández, candidata de Coahuila, fue víctima de feminicidio en grado de tentativa. (Foto: Facebook)
Delia Hernández, candidata de Coahuila, fue víctima de feminicidio en grado de tentativa. (Foto: Facebook)

A través de un comunicado, Morena repudió el ataque físico contra su candidata del Distrito 4, Delia Aurora Hernández Alvarado, y los integrantes de su equipo, perpetrado durante actividades políticas en San Pedro, Coahuila. Según el partido, un grupo armado con bates y fierros arremetió contra la diputada local y quienes la acompañaban, con lo que puso en riesgo su vida.

Información en desarrollo...

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

MorenaCoahuilaElección 2026PRIPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 9 de mayo en México: se reporta sismo magnitud 4.1 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este sábado

Temblor hoy 9 de mayo en México: se reporta sismo magnitud 4.1 en Oaxaca

Pato O’Ward saldrá segundo en el GP de Indianápolis de IndyCar

Pato O’Ward saldrá segundo tras una calificación marcada por la lluvia, consolidando su presencia en la primera fila por segunda carrera consecutiva en la IndyCar 2026

Pato O’Ward saldrá segundo en el GP de Indianápolis de IndyCar

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy sábado 9 de mayo: manifestantes bloquean la circulación sobre Av. del Árbol

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy sábado 9 de mayo: manifestantes bloquean la circulación sobre Av. del Árbol

BTS en México: comienzan los preparativos para su segunda fecha en el Estadio GNP Seguro

El grupo de K-pop tiene presentaciones programadas para el 9 y 10 de mayo en la Ciudad de México

BTS en México: comienzan los preparativos para su segunda fecha en el Estadio GNP Seguro

Campesinos sacan a morenistas de un restaurante en Zacatecas para que atiendan problemáticas relacionadas al frijol

Los productores exigieron atención a sus demandas

Campesinos sacan a morenistas de un restaurante en Zacatecas para que atiendan problemáticas relacionadas al frijol
MÁS NOTICIAS

NARCO

SSP Sinaloa confirma ataque contra vivienda de Rocha Moya: aseguran que lleva 10 años deshabitada

SSP Sinaloa confirma ataque contra vivienda de Rocha Moya: aseguran que lleva 10 años deshabitada

Aseguran cinco toneladas de autopartes y un arsenal de droga tras cateos simultáneos en la GAM

Reportan que casa de Rocha Moya en Culiacán fue tiroteada

PAN acusa que Baja California es un “narcoestado gobernado por Morena”

Dos guardias de seguridad de una clínica en Iztapalapa fueron atacados a balazos tras amenazas de extorsión, uno murió

ENTRETENIMIENTO

BTS en México: comienzan los preparativos para su segunda fecha en el Estadio GNP Seguro

BTS en México: comienzan los preparativos para su segunda fecha en el Estadio GNP Seguro

Así arranca la espectacular Pinky boda de Karla Díaz con Daniel Dayz: pueblo mágico, mariachi y callejonada

De Palacio Nacional a la Arena México: estos son los lugares que ha visitado BTS en México

5 planes económicos en CDMX para celebrar el Día de las Madres este fin de semana

María Elena Saldaña revela que padece enfermedad incurable: ¿Qué tiene ‘La Güereja’?

DEPORTES

Pato O’Ward saldrá segundo en el GP de Indianápolis de IndyCar

Pato O’Ward saldrá segundo en el GP de Indianápolis de IndyCar

Él es Emilio Pérez, el mexicano que se robó las miradas en el GP de Miami

WWE Backlash 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México el evento tras WrestleMania 42

De promesa de la MLB a truncar su sueño: deportan al mexicano Humberto Cruz por transporte ilegal de inmigrantes a EEUU

América vs Toluca: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil