Morena denuncia tentativa de feminicidio contra Delia Hernández, candidata de Coahuila

A través de un comunicado, Morena repudió el ataque físico contra su candidata del Distrito 4, Delia Aurora Hernández Alvarado, y los integrantes de su equipo, perpetrado durante actividades políticas en San Pedro, Coahuila. Según el partido, un grupo armado con bates y fierros arremetió contra la diputada local y quienes la acompañaban, con lo que puso en riesgo su vida.
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