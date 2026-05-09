CDMX: Clara Brugada llama a erradicar estereotipos y reivindicar los cuidados en el marco del Día de las Madres

Clara Brugada instó a los capitalinos a reivindicar la carga de trabajo de cuidados y erradicar los estereotipos sobre las mujeres en el marco del Día de las Madres. (Crédito: X/@ClaraBrugadaM)

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, encabezó este 9 de mayo un encuentro en la alcaldía Tláhuac para conmemorar el Día de las Madres -que se celebra cada 10 de mayo- con un llamado a erradicar los estereotipos de género y a reconocer el trabajo de cuidados como un derecho, no como una obligación natural de las mujeres.

El gobierno capitalino impulsa este año tres programas dirigidos a reducir la carga sobre las mujeres cuidadoras: el programa Desde la Cuna, con apoyo a 180 mil niñas y niños en sus primeros mil días de vida; Mujeres sanas, infancias protegidas, con meta de 10 mil mujeres embarazadas beneficiadas; y Ciudad que cuida a quien cuida, que entregará apoyos a 5mil mujeres cuidadoras de tiempo completo.

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La Constitución de la CDMX reconoce el trabajo en el hogar como derecho

Brugada anunció que el Congreso de la Ciudad de México reformó la Constitución local para reconocer el trabajo en el hogar como un derecho y para garantizar la erradicación de la división sexual del trabajo. “Ahora tenemos que hacerlo realidad”, sostuvo la jefa de Gobierno ante las asistentes reunidas en la colonia Selene.

Clara Brugada envió mensaje con motivo del Día de las Madres. (Foto: X/@ClaraBrugadaM)

La funcionaria señaló que durante décadas la sociedad convirtió el agotamiento de la maternidad en virtud y el sacrificio en destino. Advirtió que los regalos del 10 de mayo -planchas, lavadoras, licuadoras- contribuyen a reproducir estereotipos y una división injusta de las tareas en el hogar.

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“Cuidar es trabajo; cuidar sostiene la vida cotidiana de esta ciudad; cuidar mueve la economía”, afirmó Brugada, quien subrayó que ese trabajo no es reconocido, no se remunera, no tiene horario ni día de descanso.

Las Casas de las 3R: redistribuir los cuidados desde el barrio

La jefa de Gobierno presentó las Casas de las 3R como la apuesta central de su gobierno para redistribuir el trabajo de cuidados. El nombre refiere a tres principios:

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Revalorización del trabajo de cuidados

Redistribución de ese trabajo entre el Estado, la comunidad, el sector privado y la familia

Reducción de la carga que recae sobre las mujeres

Clara Brugada envió mensaje con motivo del Día de las Madres. (Foto: X/@ClaraBrugadaM)

Cada casa concentra en un mismo espacio guardería gratuita para niñas y niños de 45 días a seis años, Casa de Día para adultos mayores, centro de rehabilitación para personas con discapacidad, lavandería pública gratuita, comedor popular a 11 pesos y spa exclusivo para mujeres. La meta es instalar 200 de estos centros en toda la ciudad. Brugada confirmó que buscará sitios en Tláhuac junto con la alcaldesa Berenice Hernández.

Una maternidad libre, no impuesta

La jefa de Gobierno cerró su mensaje con un posicionamiento sobre autonomía reproductiva: “Queremos una ciudad donde las maternidades sean acompañadas, abrazadas y respetadas, nunca impuestas. La maternidad debe ser siempre una decisión libre, no una obligación”.

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Clara Brugada envió mensaje con motivo del Día de las Madres. (Foto: X/@ClaraBrugadaM)

También anunció un programa de autonomía económica para mujeres que busquen emprender, con apoyo directo -sin crédito- y acompañamiento hasta la puesta en marcha del proyecto. El evento contó con la presencia de la secretaria de Salud Nadine Gasman, la secretaria de Turismo Alejandra Frausto y la consejera jurídica Erendira Cruzvillegas, entre otras funcionarias.