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SSP Sinaloa confirma ataque contra vivienda de Rocha Moya: aseguran que lleva 10 años deshabitada

El atentado contra el domicilio propiedad del gobernador con licencia ocurrió poco después de las 10 de la mañana, horario del pacífico

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Las fiscalía del estado de Sinaloa comenzó las investigaciones tras el ataque. Crédito: Redes sociales
SSP Sinaloa confirma ataque contra vivienda de Rocha Moya: aseguran que lleva 10 años deshabitada

Luego de reportes de medios locales que indicaron la detonación de armas de fuego en la colonia Las Quintas de Culiacán, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó este 9 de mayo que una vivienda ubicada en la calle Lago de Cuitzeo perteneciente al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya fue atacada a balazos.

Mediante un comunicado de prensa, la SSP Sinaloa sostuvo que el inmueble lleva más de 10 años deshabitado y que no se registraron personas heridas.

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Según los reportes de medios, la propiedad fue adquirida por el político en 1984.

Posterior al comunicado publicado en las redes oficiales de la dependencia, compartieron un video en el que el secretario de seguridad estatal Sinuhé Téllez López, da lectura al texto donde afirman los hechos.

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La Fiscalía General del Estado de Sinaloa realiza peritajes en el sitio

La dependencia resaltó que el reporte llegó al Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i), la plataforma de coordinación y monitoreo de seguridad pública del estado, a las 10:12 horas del Pacífico —11:12 horas del Centro, en Ciudad de México—.

Según el reporte, se atendió de inmediato el llamado y diversos elementos se trasladaron al domicilio del gobernador con licencia.

Asimismo, afirmaron que el personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se encuentran en la zona realizando los peritajes correspondientes para dar con los responsables.

Hasta el momento no hay personas detenidas.

Información en desarrollo...

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