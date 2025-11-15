¿Cómo lograr que un omelette bajo en carbohidratos quede perfecto con solo 3 ingredientes?

El omelette bajo en carbohidratos se prepara con solo tres ingredientes y es ideal para una dieta saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar un omelette bajo en carbohidratos y que quede perfecto (esponjoso, dorado y sabroso) puede sonar todo un desafío, especialmente si sólo se tiene a la mano tres ingredientes.

Además de ser uno de los platos más ricos, tiene una historia que se remonta a la cocina francesa del siglo XVI, pero rápidamente se expandió por toda Europa y el mundo gracias a su simpleza y adaptabilidad.

Hoy en día existen versiones para cada paladar y necesidad: rellenos y gratinados, cargados de verduras, o sencillos y minimalistas, justo como el de la siguiente receta.

La receta de omelette bajo en carbohidratos utiliza huevos, queso rallado y manteca o aceite de oliva para una textura perfecta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para lograr que un omelette bajo en carbohidratos salga perfecto con solo 3 ingredientes, se necesita conocer algunos secretos de cocción y técnicas clave para alcanzar una textura aireada por dentro y dorada por fuera.

Cómo lograr que un omelette bajo en carbohidratos paso a paso

El omelette bajo en carbohidratos más sencillo y efectivo se basa en huevos, queso (tipo parmesano o mozzarella) y un toque de manteca o aceite de oliva para la cocción. El truco está en batir bien los huevos y controlar la temperatura de la sartén para evitar que se reseque o se pegue.

En este tipo de omelette, los huevos aportan proteínas de alta calidad. el queso suma sabor, cremosidad y un plus de grasas buenas y calcio.

Batir bien los huevos y controlar la temperatura de la sartén son claves para lograr un omelette esponjoso y dorado. (Freepik)

Ingredientes:

2 huevos grandes.

40 g de queso rallado bajo en carbohidratos (parmesano o mozzarella).

1 cucharadita de manteca o 1 cucharada de aceite de oliva.

Paso a paso para lograr un omelette perfecto:

Romper los huevos en un bol y batirlos muy bien con un tenedor o batidor de mano, hasta que estén espumosos. Incorporar el queso rallado y mezclar hasta integrar. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y agregar la manteca o el aceite de oliva, distribuyendo bien. Colocar la mezcla de huevos y queso en la sartén, ajustar el fuego a bajo-medio. Cocinar durante 4-5 minutos, moviendo suavemente la sartén para que el huevo cuaje parejo. Usar una espátula para doblar el omelette por la mitad cuando los bordes estén cocidos y el centro apenas húmedo. Cocinar 1-2 minutos más hasta dorar y servir caliente.

El queso parmesano o mozzarella bajo en carbohidratos suma sabor y cremosidad al omelette saludable. (Adobe Stock)

Este omelette bajo en carbohidratos es una opción ligera, fácil y muy rápida, ideal para quienes buscan cuidar su ingesta de hidratos sin sacrificar sabor ni textura. Además, el único secreto está en el batido y la cocción suave, por lo que es una opción ideal para desayunos energéticos o cenas rápidas y saludables.