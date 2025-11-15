México

¿Cómo lograr que un omelette bajo en carbohidratos quede perfecto con solo 3 ingredientes?

Receta sencilla y rápida para quienes desean una opción ligera y sabrosa, perfecta para cualquier momento del día

Guardar
El omelette bajo en carbohidratos
El omelette bajo en carbohidratos se prepara con solo tres ingredientes y es ideal para una dieta saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar un omelette bajo en carbohidratos y que quede perfecto (esponjoso, dorado y sabroso) puede sonar todo un desafío, especialmente si sólo se tiene a la mano tres ingredientes.

Además de ser uno de los platos más ricos, tiene una historia que se remonta a la cocina francesa del siglo XVI, pero rápidamente se expandió por toda Europa y el mundo gracias a su simpleza y adaptabilidad.

Hoy en día existen versiones para cada paladar y necesidad: rellenos y gratinados, cargados de verduras, o sencillos y minimalistas, justo como el de la siguiente receta.

La receta de omelette bajo
La receta de omelette bajo en carbohidratos utiliza huevos, queso rallado y manteca o aceite de oliva para una textura perfecta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para lograr que un omelette bajo en carbohidratos salga perfecto con solo 3 ingredientes, se necesita conocer algunos secretos de cocción y técnicas clave para alcanzar una textura aireada por dentro y dorada por fuera.

Cómo lograr que un omelette bajo en carbohidratos paso a paso

El omelette bajo en carbohidratos más sencillo y efectivo se basa en huevos, queso (tipo parmesano o mozzarella) y un toque de manteca o aceite de oliva para la cocción. El truco está en batir bien los huevos y controlar la temperatura de la sartén para evitar que se reseque o se pegue.

En este tipo de omelette, los huevos aportan proteínas de alta calidad. el queso suma sabor, cremosidad y un plus de grasas buenas y calcio.

Batir bien los huevos y
Batir bien los huevos y controlar la temperatura de la sartén son claves para lograr un omelette esponjoso y dorado. (Freepik)

Ingredientes:

  • 2 huevos grandes.
  • 40 g de queso rallado bajo en carbohidratos (parmesano o mozzarella).
  • 1 cucharadita de manteca o 1 cucharada de aceite de oliva.

Paso a paso para lograr un omelette perfecto:

  1. Romper los huevos en un bol y batirlos muy bien con un tenedor o batidor de mano, hasta que estén espumosos.
  2. Incorporar el queso rallado y mezclar hasta integrar.
  3. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y agregar la manteca o el aceite de oliva, distribuyendo bien.
  4. Colocar la mezcla de huevos y queso en la sartén, ajustar el fuego a bajo-medio.
  5. Cocinar durante 4-5 minutos, moviendo suavemente la sartén para que el huevo cuaje parejo.
  6. Usar una espátula para doblar el omelette por la mitad cuando los bordes estén cocidos y el centro apenas húmedo.
  7. Cocinar 1-2 minutos más hasta dorar y servir caliente.
El queso parmesano o mozzarella
El queso parmesano o mozzarella bajo en carbohidratos suma sabor y cremosidad al omelette saludable. (Adobe Stock)

Este omelette bajo en carbohidratos es una opción ligera, fácil y muy rápida, ideal para quienes buscan cuidar su ingesta de hidratos sin sacrificar sabor ni textura. Además, el único secreto está en el batido y la cocción suave, por lo que es una opción ideal para desayunos energéticos o cenas rápidas y saludables.

Temas Relacionados

OmeletteHuevosQuesoReceta saludableCarbohidratosRecetaDesayunoCenaBienestarSaludmexico-noticias

Más Noticias

Clima en Ciudad de México: temperatura y probabilidad de lluvia para este 15 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Ciudad de México:

Profepa clausuró obras ilegales de relleno en el malecón de Mahahual en Quintana Roo

Las autoridades constataron la presencia de material vertido en la zona federal marítimo-terrestre

Profepa clausuró obras ilegales de

Clima en Culiacán Rosales: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Culiacán Rosales: pronóstico

Clima en Mazatlán: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Mazatlán: pronóstico de

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Santiago Ixcuintla este 15 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima en México: temperatura y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Plan Michoacán: detienen a cinco

Plan Michoacán: detienen a cinco personas por posesión de drogas, armas largas y cartuchos

Estos son los estados donde se han registrado más ataques contra políticos durante 2025

Rechazan desbloquear cuentas bancarias del hijo de Hernán Bermúdez Requena

Caen 9 integrantes de célula delictiva dedicada a la modificación de maquinaria para ocultar drogas en Jalisco

Policías asesinadas y halladas dentro de una patrulla en Jalisco no contaban con chaleco antibalas

ENTRETENIMIENTO

Ella es Paloma Morphy, la

Ella es Paloma Morphy, la joven cantante mexicana que ganó el premio a Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammys 2025

La Granja VIP EN VIVO: crecen rumores de que Alfredo Adame no podrá ser nominado la noche de hoy 14 de noviembre

Rivalidad entre Dalílah Polanco y Mar Contreras revive tras polémicas declaraciones de la actriz

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Yeri Mua en el Auditorio Nacional de la CDMX

Captan en video a Ángela Aguilar “triste” tras supuesta mala actitud de Nodal: “Se acabó el encanto”

DEPORTES

Los Tuzos del Pachuca anuncian

Los Tuzos del Pachuca anuncian a Esteban Solari como su nuevo entrenador

Leyenda asegura que Canelo Álvarez no merece estar entre los mejores de todos los tiempos: “Perdió sus peleas más importantes”

Otra vez Placide: el portero que frenó a Hugo Sánchez y ahora a Miguel Herrera

Guatemala, fuera del Mundial 2026: así fueron las reacciones contra Luis Fernando Tena

Este es el “milagro” que necesita Piojo Herrera para clasificar al Mundial 2026 con Costa Rica