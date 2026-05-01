La verdura que estimula al hígado para favorecer su regeneración y desinflamarlo tras el daño hepático

Hígado, hepático, enfermedad hepática - VisualesIA

La remolacha contiene compuestos que estimulan la regeneración del hígado y contribuyen a su recuperación tras daño hepático, de acuerdo con información divulgada por Medicover Hospitals.

La presencia de betaína y betalaínas en este vegetal impulsa la desintoxicación, disminuye la inflamación y protege las células hepáticas ante el estrés oxidativo.

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La betaína y las betalaínas favorecen el hígado

Un elemento central en la acción de la remolacha es la betaína. Según Medicover Hospitals, este nutriente apoya al hígado en el procesamiento de grasas y previene la acumulación de depósitos grasos, vinculados con el desarrollo de enfermedad hepática. La betaína también protege las células del hígado y contribuye a su regeneración.

La remolacha proporciona betalaínas, pigmentos responsables de su color característico. Estas sustancias ofrecen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que reducen la inflamación hepática y neutralizan el daño celular ocasionado por el estrés oxidativo. El efecto antioxidante es fundamental para preservar la función hepática en personas con antecedentes de daño hepático.

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(Freepik)

La remolacha impulsa la desintoxicación del organismo

El hígado actúa como filtro principal de toxinas en el cuerpo. Medicover Hospitals señala que la remolacha estimula la producción de enzimas desintoxicantes, lo que incrementa la capacidad del hígado para transformar compuestos dañinos en sustancias excretables.

Además, la remolacha incrementa la producción de bilis, facilitando la digestión y absorción de grasas y vitaminas liposolubles. El aporte de nitratos naturales se traduce en un mayor flujo sanguíneo, lo que asegura el suministro de oxígeno y nutrientes al hígado. Este mecanismo es clave para la regeneración y el mantenimiento de la función hepática.

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Efectos secundarios tras el consumo de remolacha

El consumo regular de remolacha, aunque recomendable para la mayoría de las personas, puede generar efectos secundarios. Entre los más frecuentes se encuentra la beeturia, que da un tono rojizo a la orina o las heces después de la ingesta. Aunque este efecto puede resultar alarmante, Medicover Hospitals indica que es inofensivo.

Otra advertencia es para quienes tienen antecedentes de cálculos renales. La remolacha contiene oxalatos, compuestos que pueden favorecer la formación de piedras en los riñones en personas predispuestas. Se recomienda consultar con un médico antes de aumentar el consumo en estos casos. El alto contenido de fibra puede causar molestias digestivas como hinchazón o gases si se incorpora de forma abrupta en la dieta.

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Una persona corta remolacha fresca en rodajas sobre una tabla de madera, mostrando técnicas de cocina saludable y el uso de ingredientes naturales. Al fondo, se observan otras verduras frescas listas para ser utilizadas en la preparación de platillos nutritivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios comprobados para la salud hepática

La evidencia presentada por Medicover Hospitals indica que la remolacha mejora la desintoxicación del hígado, protege contra el daño celular, optimiza el metabolismo de las grasas y reduce la inflamación. La integración de remolacha en ensaladas, jugos o sopas es una vía práctica para fortalecer la salud hepática.

“La remolacha ayuda al hígado a procesar las grasas, evitando la acumulación de depósitos grasos que pueden provocar enfermedad hepática”, informa Medicover Hospitals. También destaca que “el consumo regular incrementa la producción de bilis y apoya la digestión de grasas y vitaminas”.

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Cómo incorporar la remolacha en la alimentación diaria

Especialistas de Medicover Hospitals sugieren iniciar el consumo de remolacha en pequeñas porciones y ajustar la cantidad según la tolerancia individual. Su versatilidad permite integrarla fresca en ensaladas, en jugos o cocida en sopas, lo que facilita su inclusión en distintos platillos.

La remolacha no solo aporta color a la dieta. Es un alimento con respaldo científico por su efecto en la desinflamación y regeneración del hígado, con un perfil de seguridad elevado salvo en casos específicos señalados por los profesionales.

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