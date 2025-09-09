México

Cómo preparar un jugo de fresa con proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Esta alternativa sin leche es buenísima para tomar después del gimnasio

Por Ignacio Izquierdo

Conoce este jugo proteico -
Conoce este jugo proteico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína desempeña un papel fundamental para quienes asisten regularmente al gimnasio, ya que es el principal nutriente responsable del mantenimiento y desarrollo de la masa muscular. Durante el entrenamiento de fuerza o resistencia, las fibras musculares sufren pequeñas rupturas que, para repararse y crecer, requieren un aporte adecuado de aminoácidos, los bloques constructores de las proteínas.

El consumo suficiente de proteína no solo contribuye a la recuperación muscular, sino que también favorece la síntesis de nuevos tejidos, permitiendo mejoras en fuerza, volumen y rendimiento físico. Las recomendaciones generales para personas que practican actividad física oscilan entre 1,2 y 2,0 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día, aunque las necesidades pueden variar según la intensidad y la frecuencia del entrenamiento.

Fuentes alimenticias como la carne magra, el pescado, los huevos, los lácteos, las legumbres y los frutos secos aportan proteína de calidad. Además, los suplementos de proteína en polvo pueden ser una opción conveniente para quienes tienen dificultades para cubrir sus requerimientos solo con la dieta.

Una forma de consumir la proteína en polvo es como base de un jugo, sobre todo si no quieres mezclarla con leche. Esta alternativa es deliciosa y fácil de hacer. Aquí te decimos cómo preparar un jugo proteico de fresa.

Jugo de fresa con proteína en polvo: receta y beneficios de cada ingrediente

Así se hace este jugo
Así se hace este jugo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de fresa con proteína en polvo es una bebida rápida y sencilla que suma valor nutricional para quienes buscan alternativas saludables tras realizar ejercicio o como parte de un desayuno completo.

Ingredientes:

  • 1 taza de fresas frescas o congeladas
  • 1 vaso de agua (aproximadamente 250 ml)
  • 1 porción de proteína en polvo (sabor neutro o vainilla)
  • Hielo al gusto
  • Edulcorante opcional

Preparación:

1. Lava y elimina el tallo de las fresas.

2. Coloca las fresas limpias, el agua y la proteína en polvo en una licuadora.

3. Añade hielo al gusto.

4. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.

5. Prueba y, si es necesario, agrega edulcorante para ajustar el sabor.

6. Sirve inmediatamente para aprovechar su textura fresca.

Beneficios de los ingredientes:

Proteína en polvo, ingrediente fundamental
Proteína en polvo, ingrediente fundamental del jugo - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Fresa: Es fuente de vitamina C, antioxidantes y fibra. Apoya la función inmune, la salud de la piel y protege contra el daño celular. Su bajo contenido de calorías la convierte en una alternativa adecuada para controlar el peso.
  • Proteína en polvo: Proporciona aminoácidos esenciales necesarios para la reparación y el desarrollo muscular. Es útil para después del ejercicio o para complementar una dieta baja en proteínas. Se puede elegir entre opciones de origen animal o vegetal, adaptándose a diferentes requerimientos dietéticos.
  • Agua: Hidrata el cuerpo, facilita la digestión y contribuye al buen funcionamiento de los órganos.
  • Hielo: Agrega frescura y ayuda a mantener la bebida a una temperatura agradable, ideal para consumir tras la actividad física.

Esta combinación ofrece una alternativa nutritiva y personalizable para diferentes contextos y necesidades.

