FIFA Fan Fest en Monterrey: estos son los precios y fecha de venta de boletos para ver a Imagine Dragons, Grupo Firme, Chayanne y más

El Mundial 2026 convertirá a Monterrey en uno de los grandes epicentros de la fiesta futbolera y musical.
El FIFA Fan Festival en Parque Fundidora será el punto de encuentro para miles de aficionados, con transmisiones de partidos, actividades culturales y una cartelera de conciertos llena de artistas nacionales e internacionales.
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Con acceso general gratuito y zonas premium de paga, se dieron a conocer los precios oficiales y la fecha para la venta de boletos en un evento que promete experiencias para todos los gustos.
Precios oficiales y zonas disponibles
El festival ofrecerá diferentes tipos de acceso para quienes deseen vivir la música y el futbol en Monterrey con mayor comodidad o cercanía al escenario.
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- Acceso general: Gratuito, sin boleto ni registro previo, pero sujeto a cupo limitado y por orden de llegada.
- Zona General+ (Fase 1): $850 pesos por concierto, con acceso garantizado, baños privados con aire acondicionado y pase exclusivo de entrada.
- Zona VIP (Fase 1):
- Chayanne (13 de junio): $2 mil 450 pesos
- Imagine Dragons (21 de junio): $2 mil 950 pesos
- Grupo Firme (24 de junio): $2 mil 450 pesos
- Enrique Iglesias (28 de junio): $2 mil 450 pesos
Vale la pena señalar además que todas las zonas premium se podrán adquirir exclusivamente por Ticketmaster, a partir del 21 de mayo a las 11:00 horas.
Cartelera de artistas y fechas clave
El FIFA Fan Fest Monterrey ofrecerá una programación musical diversa, reuniendo a artistas nacionales e internacionales a lo largo de 21 días de conciertos. El Escenario Estadio albergará las presentaciones principales, mientras que otros escenarios sumarán propuestas para todos los gustos:
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- La Leyenda: 11 de junio
- De Parranda: 12 de junio
- Chayanne: 13 de junio
- Caballo Dorado: 14 de junio
- Genitallica: 18 de junio
- La Costumbre: 19 de junio
- El Gran Silencio: 20 de junio
- Imagine Dragons: 21 de junio
- Toy Selectah: 23 de junio
- Grupo Firme: 24 de junio
- Los Cadetes de Linares de Homero Guerrero Jr.: 27 de junio
- Enrique Iglesias: 28 de junio
- The CLSSX: 29 de junio
- 3BallMTY: 30 de junio
- Jumbo: 3 de julio
- El Malilla: 4 de julio
- Payasonicos: 5 de julio
- Mc Davo: 10 de julio
- La Sonora Dinamita: 11 de julio
- Kevis y Maiky: 18 de julio
- Artista sorpresa: 19 de julio
El mega evento ofrecerá a los asistentes la oportunidad de disfrutar no sólo de los conciertos, sino también de transmisiones en vivo de los partidos de la Copa del Mundo, zonas de gastronomía local, actividades para toda la familia y áreas de convivencia pensadas en los fans.
De esta manera, la propuesta musical del festival abarcará pop, rock, regional mexicano, cumbia, ska, electrónica y más, garantizando que cada jornada tenga su propio sello y ambiente.
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