México

Aseguran más de 173 mil litros de gasolina en Culiacán: conductor intentó evadir el retén

Personal de la SSPC detuvo al operador de un tractocamión Kenworth con doble remolque cisterna en la caseta de Costa Rica

Guardar
Google icon
El sujeto fue atrapado por elementos de la SSPC. Crédito: SSP Sinaloa
El sujeto fue atrapado por elementos de la SSPC. Crédito: SSP Sinaloa

El conductor de un tractocamión fue detenido en Culiacán, Sinaloa, luego de que personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detectó que transportaba más de 173 mil litros de gasolina sin documentos que acreditaran su procedencia legal, tras intentar evadir el punto de revisión instalado en la caseta de cobro de Costa Rica.

El hombre operaba un tractocamión marca Kenworth con doble remolque tipo cisterna y placas del estado de Sinaloa.

PUBLICIDAD

Al percatarse de la presencia de las autoridades, realizó maniobras para eludir el retén. Tras marcarle el alto, la SSPC procedió a una inspección física y documental del vehículo.

Los hechos fueron confirmados por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP Sinaloa) mediante un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

Conductor no pudo acreditar la procedencia legal del hidrocarburo

Según el reporte oficial de las autoridades, la revisión arrojó inconsistencias en la trazabilidad logística y documental del cargamento.

El conductor no logró presentar la documentación que respaldara la legal procedencia de los más de 173 mil litros de gasolina que transportaba.

Omar García Harfuch
Omar García Harfuch durante la mañanera del pueblo de este 12 de mayo en Palacio Nacional. (Presidencia)

La SSPC está a cargo de Omar García Harfuch, quien desde el inicio de la administración del presidente Claudia Sheinbaum ha impulsado operativos de inspección vehicular y control de puntos carreteros en estados con alta incidencia delictiva, como Sinaloa.

Ante las irregularidades detectadas, el civil fue detenido en el lugar. El hidrocarburo asegurado, así como el tractocamión y el doble remolque tipo cisterna utilizados para su traslado, quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Detenido fue puesto a disposición de la FGR

El hombre fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para que iniciara las investigaciones correspondientes. Las autoridades no precisaron el nombre del detenido ni su filiación con alguna organización criminal.

El operativo se llevó a cabo durante labores de supervisión, seguridad, vigilancia, prevención del delito e inspección vehicular que la SSPC realiza en los puntos de control del estado.

La caseta de cobro de Costa Rica, en Culiacán, fue el escenario del aseguramiento.

La SSP Sinaloa y el Gobierno Federal señalaron que la acción forma parte de la estrategia de seguridad desplegada en la entidad. Ambas instancias llamaron a la ciudadanía a utilizar el 911 para emergencias y el 089 para realizar denuncias anónimas.

Gobierno federal afirmó que no se retirará tras crisis política en Sinaloa

El aseguramiento se da en el marco de la crisis política que atraviesa el estado, luego de que el gobernador Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de tener vínculos con “Los Chapitos” del Cartel de Sinaloa, solicitara una licencia temporal de su cargo.

Ante ello, García Harfuch aseguró el pasado este 4 de mayo que el Gobierno federal “no se va a retirar” de la entidad y que ofrecerá “especial atención, presencia territorial, seguimiento diario y acciones firmes” para proteger a la población sinaloense. El secretario encabezó una rueda de prensa del Gabinete de Seguridad en Culiacán, acompañado por altos mandos militares y la gobernadora interina Yeraldine Bonilla.

En ese mismo evento recordó que en los últimos dos años se incautaron miles de armas y 70 toneladas de droga en Sinaloa, y que cerca de 2 mil 400 personas fueron detenidas por delitos de alto impacto.

Temas Relacionados

CuliacánHuachicolGasolinaSinaloaSSPCNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De ser goleador en Chivas a empresario: el camino de Marco Fabián hacia la Conference League en Europa

El equipo presidido por Marco Fabián alcanzó la clasificación a la UEFA Conference League con una base de futbolistas mexicanos

De ser goleador en Chivas a empresario: el camino de Marco Fabián hacia la Conference League en Europa

Confirmado, Turco Mohamed seguirá con Toluca para la próxima temporada

La directiva Toluqueña defendió el trabajo de Tony pese a no llegar a la final de la Liga MX, pero mantienen la expectativa en la Concachampions

Confirmado, Turco Mohamed seguirá con Toluca para la próxima temporada

Recapturan en Tlaxcala a “El Daza”, presunto líder de una célula de la Unión Tepito

Los sujetos ligados a la célula delictiva entregaban tarjetas para las amenazas

Recapturan en Tlaxcala a “El Daza”, presunto líder de una célula de la Unión Tepito

Autoridades intentan contener toneladas de sargazo en Isla Mujeres, Cancún, Cozumel y otras playas de Quintana Roo

La Secretaría de Marina trabaja en recoger esta alga en zonas litorales

Autoridades intentan contener toneladas de sargazo en Isla Mujeres, Cancún, Cozumel y otras playas de Quintana Roo

Instalan en CDMX presuntos baños inteligentes rumbo al mundial 2026

Una experiencia cómoda y segura se prepara para los turistas con la apuesta tecnológica en espacios públicos durante el torneo internacional

Instalan en CDMX presuntos baños inteligentes rumbo al mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Recapturan en Tlaxcala a “El Daza”, presunto líder de una célula de la Unión Tepito

Recapturan en Tlaxcala a “El Daza”, presunto líder de una célula de la Unión Tepito

Golpe de más de 300 millones de pesos al narco: aseguran laboratorio clandestino en Huitzilac, Morelos

Qué es la Ley First Step y por qué “El Chapo” la usa para pedir su liberación

Capturan a dos presuntos operadores del CJNG, entre ellos “El Chipo”, tras cinco cateos en Guadalajara

Vinculan a proceso a mujer que intentó introducir a México 5 mil balas de arma larga de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

ENTRETENIMIENTO

Alex Fernández pone alto a habladurías y niega enfrentamiento con su papá, Alejandro Fernández: “Lo amo profundamente”

Alex Fernández pone alto a habladurías y niega enfrentamiento con su papá, Alejandro Fernández: “Lo amo profundamente”

Alejandro Suárez no se retira a sus 84 años porque vendió sus bienes tras quedar en la ruina: “Siempre tienes gastos”

Hijo de Eduin Caz cambia boletos de Grupo Firme por estampa de Messi

Ventaneando revela que Daniel Bisogno ocultaba su edad, festejan el que sería su cumpleaños 53: “No quería ser viejo”

Clovis Nienow, conductor mexicano que ‘flechó’ a Shakira, quedó impresionado con la belleza de la cantante: “Mujer hermosa”

DEPORTES

Confirmado, Turco Mohamed seguirá con Toluca para la próxima temporada

Confirmado, Turco Mohamed seguirá con Toluca para la próxima temporada

Pachuca ya buscaría la renovación de Solari, pese a la eliminación en semifinales

Directiva de Cruz Azul habría presentado queja por la designación arbitral: inicia la polémica previo a la final

FIFA Fan Fest en Monterrey: estos son los precios y fecha de venta de boletos para ver a Imagine Dragons, Chayanne Grupo Firme y más

Cómo se preparó México para el Mundial 2026: estadios remodelados, nuevas obras e infraestructura