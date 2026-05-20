Aseguran más de 173 mil litros de gasolina en Culiacán: conductor intentó evadir el retén

El sujeto fue atrapado por elementos de la SSPC. Crédito: SSP Sinaloa

El conductor de un tractocamión fue detenido en Culiacán, Sinaloa, luego de que personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detectó que transportaba más de 173 mil litros de gasolina sin documentos que acreditaran su procedencia legal, tras intentar evadir el punto de revisión instalado en la caseta de cobro de Costa Rica.

El hombre operaba un tractocamión marca Kenworth con doble remolque tipo cisterna y placas del estado de Sinaloa.

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Al percatarse de la presencia de las autoridades, realizó maniobras para eludir el retén. Tras marcarle el alto, la SSPC procedió a una inspección física y documental del vehículo.

Los hechos fueron confirmados por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP Sinaloa) mediante un comunicado de prensa.

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Conductor no pudo acreditar la procedencia legal del hidrocarburo

Según el reporte oficial de las autoridades, la revisión arrojó inconsistencias en la trazabilidad logística y documental del cargamento.

El conductor no logró presentar la documentación que respaldara la legal procedencia de los más de 173 mil litros de gasolina que transportaba.

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Omar García Harfuch durante la mañanera del pueblo de este 12 de mayo en Palacio Nacional. (Presidencia)

La SSPC está a cargo de Omar García Harfuch, quien desde el inicio de la administración del presidente Claudia Sheinbaum ha impulsado operativos de inspección vehicular y control de puntos carreteros en estados con alta incidencia delictiva, como Sinaloa.

Ante las irregularidades detectadas, el civil fue detenido en el lugar. El hidrocarburo asegurado, así como el tractocamión y el doble remolque tipo cisterna utilizados para su traslado, quedaron bajo resguardo de las autoridades.

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Detenido fue puesto a disposición de la FGR

El hombre fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para que iniciara las investigaciones correspondientes. Las autoridades no precisaron el nombre del detenido ni su filiación con alguna organización criminal.

El operativo se llevó a cabo durante labores de supervisión, seguridad, vigilancia, prevención del delito e inspección vehicular que la SSPC realiza en los puntos de control del estado.

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La caseta de cobro de Costa Rica, en Culiacán, fue el escenario del aseguramiento.

La SSP Sinaloa y el Gobierno Federal señalaron que la acción forma parte de la estrategia de seguridad desplegada en la entidad. Ambas instancias llamaron a la ciudadanía a utilizar el 911 para emergencias y el 089 para realizar denuncias anónimas.

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Gobierno federal afirmó que no se retirará tras crisis política en Sinaloa

El aseguramiento se da en el marco de la crisis política que atraviesa el estado, luego de que el gobernador Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de tener vínculos con “Los Chapitos” del Cartel de Sinaloa, solicitara una licencia temporal de su cargo.

Ante ello, García Harfuch aseguró el pasado este 4 de mayo que el Gobierno federal “no se va a retirar” de la entidad y que ofrecerá “especial atención, presencia territorial, seguimiento diario y acciones firmes” para proteger a la población sinaloense. El secretario encabezó una rueda de prensa del Gabinete de Seguridad en Culiacán, acompañado por altos mandos militares y la gobernadora interina Yeraldine Bonilla.

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En ese mismo evento recordó que en los últimos dos años se incautaron miles de armas y 70 toneladas de droga en Sinaloa, y que cerca de 2 mil 400 personas fueron detenidas por delitos de alto impacto.