México

Usos del bicarbonato para eliminar el mal olor del refrigerador

El bicarbonato de sodio es uno de los remedios más utilizados en casa para mantener el refrigerador libre de malos olores

Guardar
Google icon
Una mujer con cabello castaño, vestida con suéter gris, se tapa la nariz y frunce el ceño frente a un refrigerador abierto con alimentos.
El bicarbonato de sodio es una solución común y segura en los hogares para combatir los malos olores que se acumulan en el refrigerador por la humedad y el frío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos hogares, la preocupación por mantener un refrigerador limpio es una constante.

Con el paso de los días, la combinación de temperaturas bajas y humedad favorece la aparición de aromas desagradables, lo que lleva a buscar soluciones prácticas y seguras para neutralizarlos.

PUBLICIDAD

Entre los remedios más extendidos, el uso del bicarbonato de sodio se ha convertido en una costumbre ampliamente aceptada.

El bicarbonato de sodio es una sal inorgánica que, por su carácter seguro e inocuo para el contacto con alimentos, ha sido recomendada durante décadas para múltiples aplicaciones en el ámbito doméstico.

PUBLICIDAD

Su uso en refrigeradores se popularizó desde la segunda mitad del siglo XX, desplazando a productos químicos más agresivos que podían resultar tóxicos o dejar residuos indeseables en el entorno alimentario.

Cómo actúa el bicarbonato de sodio en la eliminación de olores del refrigerador

La eficacia del bicarbonato de sodio en la supresión de olores dentro del refrigerador está sustentada en su capacidad química para neutralizar ácidos y bases presentes en compuestos volátiles causantes de mal olor.

Estos compuestos, generados por la descomposición de alimentos y la proliferación de bacterias y moho en ambientes fríos, incluyen ácidos grasos volátiles, aminas y compuestos azufrados.

Cuando se deposita una capa de bicarbonato de sodio en un recipiente abierto dentro del refrigerador, las moléculas odoríferas en el aire entran en contacto con los cristales del polvo, donde ocurre una neutralización ácido-base.

En el caso de los ácidos orgánicos, como el ácido butírico proveniente de la mantequilla o los lácteos, la reacción con el bicarbonato produce una sal de sodio inodora, agua y dióxido de carbono.

Así, las moléculas volátiles y malolientes se transforman en compuestos sólidos y sin olor, que dejan de difundirse en el aire interior.

Este mecanismo es efectivo porque la mayoría de los olores desagradables en el refrigerador tienen origen ácido, aunque el bicarbonato también puede amortiguar olores básicos, como los generados por la descomposición de pescados y mariscos.

Para que este proceso sea eficiente, es necesario maximizar el área de contacto entre el aire y la superficie del polvo, colocando el bicarbonato en una bandeja o recipiente ancho y poco profundo.

El uso adecuado del bicarbonato de sodio permite absorber y neutralizar gradualmente los olores. Para conseguir resultados óptimos, se recomienda reemplazar el polvo cada uno a tres meses, ya que su capacidad de reacción se agota con el tiempo y la exposición continua a los compuestos volátiles.

Infografía detallada sobre cómo el bicarbonato de sodio elimina los olores del refrigerador, mostrando su mecanismo de acción y recomendaciones de uso.
Este gráfico explica el mecanismo químico por el cual el bicarbonato de sodio neutraliza los malos olores dentro de un refrigerador y detalla su aplicación recomendada y los protocolos oficiales de uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones y protocolos de organismos oficiales

Diversas agencias gubernamentales y organismos internacionales de seguridad alimentaria han establecido protocolos claros para el mantenimiento higiénico de los refrigeradores.

El Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA FSIS) recomienda el uso de bicarbonato de sodio tanto para la limpieza de superficies como para la neutralización de olores.

Según sus directrices oficiales, tras vaciar y limpiar el aparato con agua y detergente, se aconseja preparar una solución de agua caliente y bicarbonato para frotar paredes, estantes y juntas de goma, lo que ayuda a eliminar residuos y olores persistentes.

En situaciones de contaminación intensa, como luego de un corte prolongado de energía, el USDA instruye desechar todos los productos sospechosos y realizar una limpieza profunda con bicarbonato, complementando con una solución desinfectante a base de cloro diluido.

Si los olores persisten tras varios ciclos de limpieza y ventilación, se recomienda esparcir bicarbonato fresco en una bandeja y dejarla en el interior del refrigerador cerrado durante al menos 24 horas.

Solo si el olor no desaparece después de estos procedimientos, se considera que el daño es irreversible y el aparato debe ser descartado de manera segura, siguiendo las regulaciones correspondientes.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en México enfatiza la importancia de la limpieza minuciosa del refrigerador y de los utensilios utilizados.

Este organismo sugiere hervir y desinfectar los paños de limpieza antes de emplearlos y recomienda una solución de dos a tres cucharadas de bicarbonato por cada litro de agua tibia para limpiar zonas difíciles o impregnadas de olor.

Caricatura de una caja de bicarbonato de sodio con capa verde y antifaz azul en pose de superhéroe, con burbujas de una olla, refrigerador y esponja limpiando.
El USDA recomienda usar bicarbonato de sodio para limpiar y eliminar olores en el refrigerador, aplicándolo en paredes, estantes y juntas después de una limpieza básica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se trata de una medida preventiva que protege contra bacterias como Salmonella, E. coli y Listeria monocytogenes, que pueden proliferar incluso a bajas temperaturas.

En Europa, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) respalda el uso de bicarbonato para el mantenimiento de refrigeradores, subrayando que la limpieza regular y el uso de productos naturales evitan la acumulación de residuos químicos en superficies en contacto con alimentos.

AESAN desaconseja el uso de detergentes fuertes o aromatizantes artificiales que podrían dejar residuos peligrosos o alterar el perfil de los productos almacenados.

Alternativas y limitaciones del bicarbonato de sodio

Aunque el bicarbonato es eficaz para neutralizar olores ácidos y ciertos compuestos básicos, su acción es limitada frente a contaminaciones severas o cuando las fuentes del olor no han sido eliminadas.

Organismos oficiales y fabricantes sugieren que, en casos extremos, se utilicen métodos complementarios como el carbón activado, posos de café seco o papel de periódico humedecido, para absorber gases persistentes y humedad residual.

Ilustración de un refrigerador abierto con carbón activado, posos de café seco y papel de periódico humedecido en estantes para neutralizar olores y humedad.
El bicarbonato ayuda a neutralizar olores en el refrigerador, pero en casos de contaminación severa se recomienda complementar con carbón activado, café seco o papel periódico para eliminar los aromas difíciles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es fundamental entender que la neutralización de olores mediante bicarbonato solo ocurre cuando las moléculas volátiles entran en contacto directo con los cristales del polvo.

Por ello, la disposición y renovación periódica del bicarbonato son esenciales para mantener un ambiente libre de malos olores en el refrigerador.

El bicarbonato de sodio se consolida como una herramienta eficaz y segura para eliminar malos olores en sistemas de refrigeración, siempre que se utilice correctamente y como parte de un protocolo integral de higiene y mantenimiento.

Temas Relacionados

Bicarbonato De SodioMal OlorRefrigeradorCocinaHogarmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De ser goleador en Chivas a empresario: el camino de Marco Fabián hacia la Conference League en Europa

El equipo presidido por Marco Fabián alcanzó la clasificación a la UEFA Conference League con una base de futbolistas mexicanos

De ser goleador en Chivas a empresario: el camino de Marco Fabián hacia la Conference League en Europa

Confirmado, Turco Mohamed seguirá con Toluca para la próxima temporada

La directiva Toluqueña defendió el trabajo de Tony pese a no llegar a la final de la Liga MX, pero mantienen la expectativa en la Concachampions

Confirmado, Turco Mohamed seguirá con Toluca para la próxima temporada

Recapturan en Tlaxcala a “El Daza”, presunto líder de una célula de la Unión Tepito

Los sujetos ligados a la célula delictiva entregaban tarjetas para las amenazas

Recapturan en Tlaxcala a “El Daza”, presunto líder de una célula de la Unión Tepito

Autoridades intentan contener toneladas de sargazo en Isla Mujeres, Cancún, Cozumel y otras playas de Quintana Roo

La Secretaría de Marina trabaja en recoger esta alga en zonas litorales

Autoridades intentan contener toneladas de sargazo en Isla Mujeres, Cancún, Cozumel y otras playas de Quintana Roo

Instalan en CDMX presuntos baños inteligentes rumbo al mundial 2026

Una experiencia cómoda y segura se prepara para los turistas con la apuesta tecnológica en espacios públicos durante el torneo internacional

Instalan en CDMX presuntos baños inteligentes rumbo al mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Recapturan en Tlaxcala a “El Daza”, presunto líder de una célula de la Unión Tepito

Recapturan en Tlaxcala a “El Daza”, presunto líder de una célula de la Unión Tepito

Aseguran más de 173 mil litros de gasolina en Culiacán: conductor intentó evadir el retén

Golpe de más de 300 millones de pesos al narco: aseguran laboratorio clandestino en Huitzilac, Morelos

Qué es la Ley First Step y por qué “El Chapo” la usa para pedir su liberación

Capturan a dos presuntos operadores del CJNG, entre ellos “El Chipo”, tras cinco cateos en Guadalajara

ENTRETENIMIENTO

Alex Fernández pone alto a habladurías y niega enfrentamiento con su papá, Alejandro Fernández: “Lo amo profundamente”

Alex Fernández pone alto a habladurías y niega enfrentamiento con su papá, Alejandro Fernández: “Lo amo profundamente”

Alejandro Suárez no se retira a sus 84 años porque vendió sus bienes tras quedar en la ruina: “Siempre tienes gastos”

Hijo de Eduin Caz cambia boletos de Grupo Firme por estampa de Messi

Ventaneando revela que Daniel Bisogno ocultaba su edad, festejan el que sería su cumpleaños 53: “No quería ser viejo”

Clovis Nienow, conductor mexicano que ‘flechó’ a Shakira, quedó impresionado con la belleza de la cantante: “Mujer hermosa”

DEPORTES

De ser goleador en Chivas a empresario: el camino de Marco Fabián hacia la Conference League en Europa

De ser goleador en Chivas a empresario: el camino de Marco Fabián hacia la Conference League en Europa

Confirmado, Turco Mohamed seguirá con Toluca para la próxima temporada

Pachuca ya buscaría la renovación de Solari, pese a la eliminación en semifinales

Directiva de Cruz Azul habría presentado queja por la designación arbitral: inicia la polémica previo a la final

FIFA Fan Fest en Monterrey: estos son los precios y fecha de venta de boletos para ver a Imagine Dragons, Chayanne Grupo Firme y más