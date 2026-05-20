Usos del bicarbonato para eliminar el mal olor del refrigerador

El bicarbonato de sodio es una solución común y segura en los hogares para combatir los malos olores que se acumulan en el refrigerador por la humedad y el frío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos hogares, la preocupación por mantener un refrigerador limpio es una constante.

Con el paso de los días, la combinación de temperaturas bajas y humedad favorece la aparición de aromas desagradables, lo que lleva a buscar soluciones prácticas y seguras para neutralizarlos.

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Entre los remedios más extendidos, el uso del bicarbonato de sodio se ha convertido en una costumbre ampliamente aceptada.

El bicarbonato de sodio es una sal inorgánica que, por su carácter seguro e inocuo para el contacto con alimentos, ha sido recomendada durante décadas para múltiples aplicaciones en el ámbito doméstico.

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Su uso en refrigeradores se popularizó desde la segunda mitad del siglo XX, desplazando a productos químicos más agresivos que podían resultar tóxicos o dejar residuos indeseables en el entorno alimentario.

Cómo actúa el bicarbonato de sodio en la eliminación de olores del refrigerador

La eficacia del bicarbonato de sodio en la supresión de olores dentro del refrigerador está sustentada en su capacidad química para neutralizar ácidos y bases presentes en compuestos volátiles causantes de mal olor.

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Estos compuestos, generados por la descomposición de alimentos y la proliferación de bacterias y moho en ambientes fríos, incluyen ácidos grasos volátiles, aminas y compuestos azufrados.

Cuando se deposita una capa de bicarbonato de sodio en un recipiente abierto dentro del refrigerador, las moléculas odoríferas en el aire entran en contacto con los cristales del polvo, donde ocurre una neutralización ácido-base.

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En el caso de los ácidos orgánicos, como el ácido butírico proveniente de la mantequilla o los lácteos, la reacción con el bicarbonato produce una sal de sodio inodora, agua y dióxido de carbono.

Así, las moléculas volátiles y malolientes se transforman en compuestos sólidos y sin olor, que dejan de difundirse en el aire interior.

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Este mecanismo es efectivo porque la mayoría de los olores desagradables en el refrigerador tienen origen ácido, aunque el bicarbonato también puede amortiguar olores básicos, como los generados por la descomposición de pescados y mariscos.

Para que este proceso sea eficiente, es necesario maximizar el área de contacto entre el aire y la superficie del polvo, colocando el bicarbonato en una bandeja o recipiente ancho y poco profundo.

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El uso adecuado del bicarbonato de sodio permite absorber y neutralizar gradualmente los olores. Para conseguir resultados óptimos, se recomienda reemplazar el polvo cada uno a tres meses, ya que su capacidad de reacción se agota con el tiempo y la exposición continua a los compuestos volátiles.

Este gráfico explica el mecanismo químico por el cual el bicarbonato de sodio neutraliza los malos olores dentro de un refrigerador y detalla su aplicación recomendada y los protocolos oficiales de uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones y protocolos de organismos oficiales

Diversas agencias gubernamentales y organismos internacionales de seguridad alimentaria han establecido protocolos claros para el mantenimiento higiénico de los refrigeradores.

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El Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA FSIS) recomienda el uso de bicarbonato de sodio tanto para la limpieza de superficies como para la neutralización de olores.

Según sus directrices oficiales, tras vaciar y limpiar el aparato con agua y detergente, se aconseja preparar una solución de agua caliente y bicarbonato para frotar paredes, estantes y juntas de goma, lo que ayuda a eliminar residuos y olores persistentes.

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En situaciones de contaminación intensa, como luego de un corte prolongado de energía, el USDA instruye desechar todos los productos sospechosos y realizar una limpieza profunda con bicarbonato, complementando con una solución desinfectante a base de cloro diluido.

Si los olores persisten tras varios ciclos de limpieza y ventilación, se recomienda esparcir bicarbonato fresco en una bandeja y dejarla en el interior del refrigerador cerrado durante al menos 24 horas.

Solo si el olor no desaparece después de estos procedimientos, se considera que el daño es irreversible y el aparato debe ser descartado de manera segura, siguiendo las regulaciones correspondientes.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en México enfatiza la importancia de la limpieza minuciosa del refrigerador y de los utensilios utilizados.

Este organismo sugiere hervir y desinfectar los paños de limpieza antes de emplearlos y recomienda una solución de dos a tres cucharadas de bicarbonato por cada litro de agua tibia para limpiar zonas difíciles o impregnadas de olor.

El USDA recomienda usar bicarbonato de sodio para limpiar y eliminar olores en el refrigerador, aplicándolo en paredes, estantes y juntas después de una limpieza básica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se trata de una medida preventiva que protege contra bacterias como Salmonella, E. coli y Listeria monocytogenes, que pueden proliferar incluso a bajas temperaturas.

En Europa, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) respalda el uso de bicarbonato para el mantenimiento de refrigeradores, subrayando que la limpieza regular y el uso de productos naturales evitan la acumulación de residuos químicos en superficies en contacto con alimentos.

AESAN desaconseja el uso de detergentes fuertes o aromatizantes artificiales que podrían dejar residuos peligrosos o alterar el perfil de los productos almacenados.

Alternativas y limitaciones del bicarbonato de sodio

Aunque el bicarbonato es eficaz para neutralizar olores ácidos y ciertos compuestos básicos, su acción es limitada frente a contaminaciones severas o cuando las fuentes del olor no han sido eliminadas.

Organismos oficiales y fabricantes sugieren que, en casos extremos, se utilicen métodos complementarios como el carbón activado, posos de café seco o papel de periódico humedecido, para absorber gases persistentes y humedad residual.

El bicarbonato ayuda a neutralizar olores en el refrigerador, pero en casos de contaminación severa se recomienda complementar con carbón activado, café seco o papel periódico para eliminar los aromas difíciles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es fundamental entender que la neutralización de olores mediante bicarbonato solo ocurre cuando las moléculas volátiles entran en contacto directo con los cristales del polvo.

Por ello, la disposición y renovación periódica del bicarbonato son esenciales para mantener un ambiente libre de malos olores en el refrigerador.

El bicarbonato de sodio se consolida como una herramienta eficaz y segura para eliminar malos olores en sistemas de refrigeración, siempre que se utilice correctamente y como parte de un protocolo integral de higiene y mantenimiento.