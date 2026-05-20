Alex Fernández pone alto a habladurías y niega enfrentamiento con su papá, Alejandro Fernández: “Lo amo profundamente”

Alex Fernández niega rumores de distanciamiento con Alejandro Fernández y afirma que la relación familiar sigue siendo fuerte (FB)

La relación padre e hijo entre Alex Fernández y Alejandro Fernández ha sido tema de especulaciones luego de que surgieran versiones sobre un posible alejamiento. Ahora, el propio Alex ha salido a desmentir cualquier rumor y aseguró que la unión familiar permanece sólida, sin conflictos personales ni profesionales con su padre.

Cómo surgieron las versiones de distanciamiento en los los Fernández

Las especulaciones sobre la relación entre Alejandro Fernández y su hijo fueron creciendo a partir de señalamientos en programas de espectáculos y comentarios en plataformas digitales.

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Diversas versiones, atribuidas a supuestas fuentes cercanas, apuntaban a celos profesionales por parte del intérprete de música regional mexicana, alimentados por similitudes entre ambos y la proyección pública de Alex.

La relación entre Alejandro Fernández y su hijo ha sido tema de especulación en medios de espectáculos y redes sociales

Entre los hechos que circularon destacan:

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La decisión de Alex de buscar el respaldo de Vicente Fernández como mánager y productor desde 2018.

La supuesta molestia de Alejandro tras el apoyo explícito del “Charro de Huentitán” a su nieto.

Comentarios atribuidos a Alejandro que sugerían la posibilidad de un quiebre si Alex grababa un disco con su abuelo.

La renuncia de Alex a los proyectos familiares para impulsar su carrera de manera independiente.

Estas versiones se reforzaron incluso cuando, tras la muerte de Vicente Fernández, padre e hijo compartieron escenario en la gira “Amor y patria” durante 2023 y 2024. Se mencionaba que la convivencia estaría limitada al ámbito profesional, sosteniendo la narrativa de una supuesta distancia emocional entre ambos.

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Alex Fernández desmintió cualquier conflicto con su padre tras regresar de una gira internacional y agradeció el apoyo recibido (EFE/Mario Guzmán)

Una unión fuerte, pese a rumores

En respuesta a los rumores, Alex Fernández publicó la noche del martes 19 de mayo un mensaje dirigido a sus seguidores, medios y público en general. Explicó que tras regresar de una gira internacional de más de veinte días, se encontró con comentarios sobre su relación familiar y decidió hablar de manera directa.

En su declaración, el cantante expresó:

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“Queridos amigos, medios de comunicación y público en general: A mi llegada a México, después de más de 20 días de gira en el extranjero, me he encontrado con algunos comentarios relacionados con mi relación con mi papá, Alejandro Fernández. Quiero aclarar, con todo respeto y absoluta claridad, que no existe ningún distanciamiento ni enfrentamiento entre nosotros".

Alex afirmó que cualquier versión contraria a esto es falsa y reiteró su reconocimiento hacia el respaldo recibido de Alejandro.

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El surgimiento de rumores sobre celos profesionales se atribuyó al respaldo de Vicente Fernández a su nieto desde 2018 (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

El intérprete insistió en que no existe ningún tipo de conflicto y agradeció el cariño y respeto del público. Su mensaje buscó dejar sin sustento las versiones de distanciamiento y enfatizó la unidad familiar.

“Amo profundamente a mi papá, me siento muy orgulloso de él y agradezco de corazón el apoyo, el cariño y los consejos que siempre me ha dado, tanto en mi vida personal como en mi camino artístico. Cualquier versión que sugiera lo contrario es completamente falsa. Gracias por su cariño, por su respeto y por acompañarme siempre. Alex Fernández”.

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