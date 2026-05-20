Confirmado, Turco Mohamed seguirá con Toluca para la próxima temporada

Turco Mohamed seguirá con Toluca para la próxima temporada (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La directiva del Toluca ha despejado cualquier duda respecto al futuro de Antonio Turco Mohamed, al confirmar que el director técnico continuará al frente del equipo en la Liga MX. El club recalcó su respaldo absoluto al estratega argentino, quien mantiene contrato vigente por un año más y enfoca sus esfuerzos en los objetivos próximos del plantel.

La directiva del Toluca negó la salida de Antonio Mohamed; por el contrario, afirmó que el director técnico permanece en su puesto y que no existen razones para contemplar un cambio. El club indicó que el contrato del entrenador argentino sigue vigente y que su proyecto cuenta con respaldo institucional.

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Rumores sobre la salida del Turco Mohamed

Durante los últimos días circularon rumores en medios deportivos y redes sociales sobre una posible partida de Antonio Mohamed. Se sugería el interés de equipos nacionales y del extranjero, principalmente de Argentina, su país natal. Estas versiones provocaron una creciente inquietud entre la afición y un clima de incertidumbre alrededor del club.

La directiva del Toluca negó la salida de Antonio Mohamed (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Sin embargo, la dirigencia mexiquense señaló ante la prensa que en ningún momento se ha puesto en discusión la permanencia del director técnico. Francisco Suinaga, presidente del club, dejó en claro que el tema de la continuidad “ni siquiera se ha tocado” y subrayó que todos, tanto cuerpo técnico como directiva, están satisfechos con la actualidad del equipo. El enfoque principal es la Final de la Copa de Campeones de Concacaf del 30 de mayo. El directivo también enfatizó que, aunque es normal que surjan sondeos hacia técnicos exitosos, actualmente no hay argumentos para pensar en una salida de Mohamed.

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Respuesta institucional y respaldo de la afición

La aclaración oficial pretende brindar certidumbre al plantel y a la afición de Toluca, cuya preocupación por posibles cambios en la dirección técnica se manifestaba en distintas plataformas digitales. Para el club, resulta imprescindible mantener la estabilidad rumbo a los compromisos inmediatos y los retos planteados para el siguiente año.

El respaldo de la directiva se refleja en las palabras del presidente Suinaga, quien reiteró la armonía al interior del club: “No es algo que estemos ni discutiendo, ni evaluando”. Por lo pronto, el equipo concentra su atención en el cierre de temporada y en la planeación a futuro, remarcando que la comunión entre afición, directiva y cuerpo técnico permanece fuerte.

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Mohamed ha consolidado su perfil como referente al frente de Toluca, basando su proyecto en sus antecedentes recientes, experiencia y resultados positivos (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Trayectoria y expectativas en Toluca

Desde su llegada, Mohamed ha consolidado su perfil como referente al frente de Toluca, basando su proyecto en sus antecedentes recientes, experiencia y resultados positivos. La directiva subraya que, pese a no alcanzar el tricampeonato, las aspiraciones del club se mantienen elevadas y el plan deportivo está diseñado con una visión de largo plazo.

Entre los principales logros durante su gestión destacan la competencia sostenida por títulos y el fortalecimiento del ambiente competitivo en el vestidor. Aunque Toluca no obtuvo el tricampeonato en la Liga MX, la institución considera que la prioridad recae actualmente en conquistar la Copa de Campeones de Concacaf. Al mirar hacia adelante, el club proyecta sumar otro trofeo y, si resulta necesario, reconstruir la plantilla para afrontar los siguientes desafíos en 2026.

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El respaldo de la directiva del Toluca sigue firme, y el proyecto liderado por el Turco Mohamed representa la base para la siguiente etapa de los Diablos rojos.