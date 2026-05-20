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Recapturan en Tlaxcala a “El Daza”, presunto líder de una célula de la Unión Tepito

Los sujetos ligados a la célula delictiva entregaban tarjetas para las amenazas

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Recapturan en Tlaxcala a "El Daza", presunto líder de una célula de la Unión Tepito
Fue asegurado por elementos de la Policía de Investigación (PDI)

Las autoridades de la Ciudad de México informaron sobre la detención en Tlaxcala de un hombre identificado como posible líder de una célula de la Unión Tepito. Dicho sujeto ya ha sido detenido en otras ocasiones.

Según las averiguaciones de las autoridades capitalinas, el ahora detenido estaría relacionado con la coordinación de extorsiones en el Centro Histórico de la CDMX, específicamente en la zona de Tepito.

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El reporte compartido el 19 de mayo señala que el sujeto realizaba amenazas y exigencias económicas en contra por personas bajo su mando.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) aprehendió en el estado de Tlaxcala a Renat “N”, alias “El Daza”, identificado como presunto líder de la célula delictiva “UJ40”, vinculada con “La Unión Tepito”, e investigado por su probable participación en el delito de asociación delictuosa agravada”, es parte del informe de las autoridades.

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Entregaban tarjetas para amenazar

Según las investigaciones, las personas relacionadas con la célula delictiva entregaban tarjetas con números telefónicos y referencias de alias El Dazza o El Dazza de la U para intimidar y exigir pagos a los comerciantes.

El video muestra la aprehensión de un hombre esposado, identificado como Renat N, por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con autoridades del Estado de Tlaxcala. El individuo es escoltado por varios oficiales en un entorno exterior con edificios y vehículos. Las imágenes incluyen los logotipos oficiales de ambas fiscalías y de la PDI, documentando un procedimiento de detención policial.

El Dazza fue detenido por elementos de la Policía de Investigación (PDI) en el municipio de Yauhquemehcan. Los uniformados fueron apoyados por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE).

Tras su arresto fue llevado al Reclusorio Norte para que las autoridades judiciales determinen su situación jurídica.

Ya había sido detenido

A finales de julio de 2025 la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre la detención del hombre mencionado en la colonia Valle Gómez, en la alcaldía Venustiano Carranza como resultado de un operativo de seguimiento implementado para combatir delitos de alto impacto en la zona centro de la ciudad.

Renat Dassae Esparza Vera "El Daza", Unión Tepito
(Twitter/@oharfuch)

La detención fue realizada luego de una alerta emitida por el Centro de Comando y Control (C2) Norte, luego de que operadores detectaron a un individuo en un automóvil gris manipulando lo que parecía ser un arma de fuego en la esquina de las calles Mapimí y Platino.

Como resultado de una revisión, al sujeto le fue hallada un arma de fuego corta con cargador y siete cartuchos útiles, además de 19 dosis de aparente cristal (metanfetamina), 83 envoltorios con probable cocaína y una bolsa con aproximadamente medio kilogramo de marihuana.

En dicha ocasión, la SSC informó que que el sujeto detenido cuenta con antecedentes penales; ingresó al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2022 por delitos contra la salud y, de acuerdo con los registros, ha sido aprehendido en al menos cinco ocasiones, aunque en todas recuperó su libertad bajo diferentes identidades, entre ellas la de José Arturo Vázquez Morales

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