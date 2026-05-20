México

Entre lágrimas, YosStop anunció el cierre de libro donde contará detalles íntimos de su paso por la cárcel: “Un trauma”

Yoseline Hoffman, conocida influencer, concluye su libro autobiográfico, el cual relata su experiencia personal durante el proceso penal y la prisión en México

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La influencer contará su versión sobre su paso por la cárcel

La influencer Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, anunció el cierre de su libro autobiográfico tras un proceso de escritura que, según sus palabras, representó un reto emocional constante marcado por las secuelas de su paso por prisión y el trauma derivado de uno de los procesos penales más mediáticos del país.

En un video difundido el 18 de mayo de 2026 en sus plataformas digitales, compartió que la redacción sirve como catarsis y busca dar voz a quienes atraviesan experiencias similares, manteniendo en reserva la fecha definitiva de publicación.

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El material, afirma la autora, pretende documentar un periodo de casi cinco años de aprendizaje y sanación personal desde la vulnerabilidad.

El libro de YosStop busca dar voz y apoyo a quienes enfrentan traumas similares derivados de procesos judiciales mediáticos en el país (IG)
El libro de YosStop busca dar voz y apoyo a quienes enfrentan traumas similares derivados de procesos judiciales mediáticos en el país (IG)

A lo largo del mensaje, Hoffman detalló que plasmar sus vivencias fue necesario para evitar que quedaran en el olvido. La youtuber expresó: “Ha sido muy duro, uno pensaría que un trauma así se sana eventualmente y sí, pero casi 5 años y todo lo que se vivió, todos los aprendizajes son demasiados. Creo que era necesario bajarlos también en papel para que no se olviden nunca, para que también esto que me pasó a mí pueda ayudar a otras personas a su proceso”.

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En el mismo testimonio, reveló que el proceso de sanación no es lineal ni sencillo. Durante la redacción, enfrentó momentos de llanto y miedo al exponer aspectos hasta ahora desconocidos de su historia. Recalcó que entre los temas que aborda existe material inédito, ya que son detalles conocidos solo por su círculo más cercano.

YosStop, portada
La influencer detalla en su autobiografía los casi cinco años de aprendizaje, sanación y vulnerabilidad tras su encarcelamiento (Foto: Instagram/@justyoss)

La denuncia, proceso judicial y reclusión de Yoseline Hoffman

El 29 de junio de 2021, policías detuvieron a YosStop en su domicilio de la Ciudad de México. Fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y el 5 de septiembre de ese año un juez la vinculó a proceso por pornografía infantil, después de que Ainara Suárez la denunció junto a sus agresores por poseer y hablar en su canal de YouTube sobre un video del abuso cometido contra la joven en 2018, cuando tenía 16 años.

En su video titulado “Patética Generación”, la influencer mencionó los hechos con referencias denigrantes hacia la víctima, lo que derivó en cargos por pornografía infantil y discriminación.

Ainara Suárez y YosStop
YosStop fue detenida en 2021 en su domicilio de la Ciudad de México y trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla (Fotos: Instagram @justyoss / @not.arafonte)

Durante cinco meses, Hoffman permaneció en prisión preventiva en Santa Martha Acatitla, bajo condiciones de aislamiento. En su propio recuento, describe esta etapa como tortuosa y marcada por la supervivencia mental, la ansiedad y el llanto.

Su familia le proporcionó antidepresivos, ansiolíticos y comida, que debía conservar en condiciones precarias. Detalla que en el penal no hay camas, solo planchas de concreto, y en población general las internas duermen en el suelo. Refirió que nunca fue agredida físicamente y que esta experiencia le cambió la perspectiva sobre temas personales y profesionales.

Salida en libertad y repercusiones posteriores

El 30 de noviembre de 2021, YosStop consiguió su liberación tras llegar a un acuerdo reparatorio con la víctima y la reclasificación del delito a discriminación. Como parte de las condiciones, ofreció disculpas públicas y se comprometió a no expresarse de forma denigrante sobre ninguna persona.

En enero de 2025, la justicia dictó el sobreseimiento definitivo del caso y la sentencia absolutoria. Hoffman ya no tiene antecedentes penales.

Ainara Suárez
La denuncia de Ainara Suárez y el proceso judicial por pornografía infantil y discriminación marcaron un antes y después en la vida pública de YosStop (Foto: Captura de pantalla)

Desde su exoneración, la creadora de contenido ha declarado que el proceso le dejó lecciones relacionadas con la libertad y la responsabilidad en la comunicación digital, especialmente sobre el alcance de sus palabras en redes sociales. En sus nueva publicaciones, reconoce: “Ahora mido mucho más lo que publico”.

La expectativa sobre el lanzamiento del libro crece entre sus seguidores y observadores del caso, ya que promete ofrecer la versión inédita y personal sobre uno de los escándalos mediáticos recientes más discutidos en el ámbito digital mexicano.

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