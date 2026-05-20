México

Miss Universo destaca las bondades de Fátima Bosch en su cumpleaños, a seis meses de la controversia

La reina de belleza fue felicitada por el certamen con un emotivo mensaje

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Mujer sonriente con cabello oscuro recogido, collar de perlas doradas y pendientes, lleva un vestido estampado y una banda blanca con 'MISS U' en azul
(Alcalde de La Libertad Sur, Henry Flores)

Fátima Bosch, actual Miss Universo 2025 y representante de México, recibió un mensaje público de felicitación por su cumpleaños de parte de la organización internacional del certamen

La felicitación oficial, publicada por el certamen en sus redes sociales este 19 de mayo, reconoce la trascendencia del mensaje de Bosch y su capacidad para inspirar tanto a niñas como a audiencias globales.

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La organización Miss Universo escribió: “Feliz cumpleaños a nuestra Miss Universo 2025. A la mujer que le recordó al mundo que la bondad y la fuerza pueden existir en la misma voz. La mujer que nos mostró que hablar con gracia es poderoso, que nadie debe ser silenciado jamás, y que la autenticidad siempre brillará más fuerte que el miedo”. El mensaje, acompañado de una imagen oficial de Bosch, ha tenido amplio eco entre seguidores del modelaje y de causas sociales".

Miss Universo también señaló: "Gracias por inspirar a tantas personas a mantenerse de pie, abrazar lo que son y nunca tener miedo de usar su voz. Que este nuevo año te traiga la misma luz y amor que sigues dando a los demás cada día“.

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Las controversias de Fátima Bosch

(Cortesía: Alcaldía Municipal de Santa Tecla)
(Cortesía: Alcaldía Municipal de Santa Tecla)

El reinado de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 no está exento de controversias. Desde acusaciones de fraude, ataques personales y una investigación penal que involucra a directivos del certamen por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La corona de la mexicana, obtenida el 20 de noviembre del 2025, enfrentó en su momento una presión creciente ante la posibilidad de que la ganadora renunciara a su título.

Diversos señalamientos rodearon la victoria de Bosch desde la final celebrada en Tailandia, donde su nombre registró tendencias internacionales.

Uno de los escándalos más sonados fue el del empresario Rocha Cantú, identificado como copropietario de la empresa que organiza Miss Universo, quien enfrentó una investigación de la FGR.

El empresario fue acusado de participar en el tráfico ilegal de combustible desde Guatemala y supuesto suministrador de armas para el cártel del Golfo y el Grupo Sombra de Veracruz. Rocha Cantú habría comenzado a colaborar como testigo protegido tras un acuerdo con las autoridades, justo después de que se emitió una orden de aprehensión en su contra.

Composición entre Fátima Bosch, Miss Universo, y Raúl Rocha, copropietario de la la marca.
(@fatimaboschfdez, @raulrocha777, Instagram)

El caso legal contra el dueño de Miss Universo no es el único golpe al reinado de Bosch.

Uno de los jueces del concurso, Omar Harfouch, músico franco-libanés, renunció horas antes de la final. Harfouch afirmó que el jurado habría seleccionado previamente a las treinta finalistas antes de iniciar el concurso y acusó de fraude a la organización.

Luego de anunciarse a Fátima Bosch como la ganadora, la calificó como “falsa ganadora” y vinculó su triunfo a supuestos intereses económicos entre Raúl Rocha y Bernardo Bosch Hernández, padre de Fátima y alto ejecutivo de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ante estas acusaciones, Bosch Hernández declaró: “Entre 2018 y 2025 me desempeñé como Coordinador en la Dirección de Pemex Exploración y Producción. Dentro de mis funciones no se encontraba la revisión ni la adjudicación de licitaciones o contratos; por lo tanto, es falso que haya favorecido a algún empresario”.

El primer conflicto público se desató tras un incidente en Tailandia, cuando Nawat Itsaragrisil, directivo del certamen, increpó e insultó a Bosch por no seguir instrucciones sobre la difusión de contenido promocional del país anfitrión. Después de ser testigo de la confrontación, varias de sus compañeras la acompañaron al abandonar la reunión. El acto llevó a una disculpa pública de Itsaragrisil y reforzó el mensaje de resistencia de la mexicana.

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