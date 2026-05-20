México

Alejandro Suárez no se retira a sus 84 años porque vendió sus bienes tras quedar en la ruina: “Siempre tienes gastos”

El comediante contó en entrevista que la crisis sanitaria lo dejó sin ingresos y lo obligó a vender todos sus bienes para sobrevivir. Hoy sigue trabajando en escenarios y plataformas digitales

Guardar
Google icon
La pandemia obligó a Alejandro Suárez a vender todas sus propiedades después de quedarse sin ahorros ni ingresos durante dos años (IG)
La pandemia obligó a Alejandro Suárez a vender todas sus propiedades después de quedarse sin ahorros ni ingresos durante dos años (IG)

Alejandro Suárez, uno de los comediantes más reconocidos de la televisión mexicana, enfrenta dificultades financieras tras una carrera de más de seis décadas en el espectáculo.

Aunque se mantiene activo en los escenarios a sus 84 años, Suárez reveló que la pandemia lo dejó sin ahorros ni propiedades, obligándolo a vender sus bienes para sobrevivir, según relató en el programa El minuto que cambió mi destino de Imagen Televisión.

PUBLICIDAD

Alejandro Suárez vendió todas sus propiedades tras quedarse sin ahorros por la pandemia

En la emisión conducida por Gustavo Adolfo Infante, Suárez explicó que la crisis sanitaria detuvo por completo su actividad profesional durante dos años.

Alejandro Suárez, comediante mexicano, enfrenta dificultades financieras tras una carrera de más de 60 años en el espectáculo (IG)
Alejandro Suárez, comediante mexicano, enfrenta dificultades financieras tras una carrera de más de 60 años en el espectáculo (IG)

“No, porque con la pandemia que estuvimos dos años sin trabajar y no tenía colchón ni sábana. Me pasan las cosas que le pasan a todo el mundo, siempre tienes gastos. Cuando no tienes, dicen que los bienes son para arreglar los males”, relató el comediante.

PUBLICIDAD

La necesidad de enfrentar gastos sin ingresos llevó a Alejandro Suárez a disponer de todas sus propiedades. Actualmente, no cuenta con ahorros ni bienes inmuebles, situación que lo mantiene en actividad constante.

“Soy hiperactivo, no me puedo quedar quieto en ningún lado, siempre ando haciendo mandados, hago cola en las tortillas, soy del pueblo, ando en la calle. Para mí es un honor que me pidan que me tome una foto porque gracias al público nosotros existimos”, puntualizó Suárez en la misma entrevista.

Alejandro Suárez mantiene su cercanía con el público, valorando el apoyo de la gente e interactuando tanto en espacios públicos como a través de redes sociales y YouTube (IG)
Alejandro Suárez mantiene su cercanía con el público, valorando el apoyo de la gente e interactuando tanto en espacios públicos como a través de redes sociales y YouTube (IG)

Trayectoria de Alejandro Suárez: de “Ensalada de Locos” a Youtube

Nacido en Ciudad de México el 26 de junio de 1941, Alejandro Suárez se inicia en Televicentro durante los años sesenta, época de auge para la televisión mexicana. Obtiene popularidad primeramente en “Chucherías”, consolidándose con su participación en “Ensalada de Locos” al lado de Manuel “El Loco” Valdés y Héctor Lechuga.

Posteriormente destaca en “La Carabina de Ambrosio”, donde crea personajes como Don Severo, Supermam y el poeta humorista de “La Palabra Canta”.

Uno de sus personajes más emblemáticos es “Vulgarcito”, un hippie irreverente que se convierte en referente de la comedia televisiva. En los años noventa, Suárez permanece vigente con nuevos personajes en “Todo De Todo”.

Alejandro Suárez, figura clave en la televisión mexicana, alcanzó la fama con su participación en programas como 'Ensalada de Locos' y 'La Carabina de Ambrosio' (IG)
Alejandro Suárez, figura clave en la televisión mexicana, alcanzó la fama con su participación en programas como 'Ensalada de Locos' y 'La Carabina de Ambrosio' (IG)

Incluso en su octava década, sigue presente en televisión, como en el programa Tic-Tac-Toc, y desarrolla contenido para su canal de YouTube, donde comparte anécdotas y visitas a lugares representativos.

La familia Suárez y la permanencia en escena

Alejandro Suárez es medio hermano del fallecido Héctor Suárez, otra figura central de la comedia mexicana. Ambos optaron por el arte pese a una educación severa y disciplinada en casa, lo que contrasta con el carácter extrovertido que Alejandro proyecta en el escenario.

A pesar de la falta de seguridad financiera, Suárez mantiene su decisión de no retirarse. Considera que el trabajo escénico es parte fundamental de su vida y, a su edad, continúa interpretando personajes y participando en proyectos, tanto por pasión como necesidad económica.

Pese a los problemas económicos, Alejandro Suárez opta por no retirarse, destacando la importancia del trabajo escénico y su pasión por la comedia (IG)
Pese a los problemas económicos, Alejandro Suárez opta por no retirarse, destacando la importancia del trabajo escénico y su pasión por la comedia (IG)

El propio Suárez reconoce el valor del público en su trayectoria. Esta cercanía con la gente y su capacidad de adaptarse a distintas plataformas confirman su condición como uno de los comediantes con mayor presencia en la historia del entretenimiento mexicano.

Temas Relacionados

Alejandro Suárezmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Claudia Sheinbaum destaca inversión de GM en México: estos serán los beneficios para el país

La armadora producirá el Aveo y Groove en Coahuila, impulsando empleos, proveeduría nacional y menor dependencia de Asia

Claudia Sheinbaum destaca inversión de GM en México: estos serán los beneficios para el país

Pachuca ya buscaría la renovación de Solari, pese a la eliminación en semifinales

Luego de un semestre de crecimiento e identidad en la Liga MX, la directiva tuza estaría trabajando para asegurar la permanencia del estratega

Pachuca ya buscaría la renovación de Solari, pese a la eliminación en semifinales

Sergio Mayer celebra la cancelación del megaproyecto turístico en Mahahual

La resolución anunciada por la autoridad ambiental representa, de acuerdo con el legislador, una medida de protección para los ecosistemas del país

Sergio Mayer celebra la cancelación del megaproyecto turístico en Mahahual

Clima en Culiacán Rosales: temperatura y probabilidad de lluvia para este 20 de mayo

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Culiacán Rosales: temperatura y probabilidad de lluvia para este 20 de mayo

Clima en Mazatlán: el pronóstico para este 20 de mayo

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Mazatlán: el pronóstico para este 20 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 173 mil litros de gasolina en Culiacán: conductor intentó evadir el retén

Aseguran más de 173 mil litros de gasolina en Culiacán: conductor intentó evadir el retén

Golpe de más de 300 millones de pesos al narco: aseguran laboratorio clandestino en Huitzilac, Morelos

Qué es la Ley First Step y por qué “El Chapo” la usa para pedir su liberación

Capturan a dos presuntos operadores del CJNG, entre ellos “El Chipo”, tras cinco cateos en Guadalajara

Vinculan a proceso a mujer que intentó introducir a México 5 mil balas de arma larga de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

ENTRETENIMIENTO

Alex Fernández pone alto a habladurías y niega enfrentamiento con su papá, Alejandro Fernández: “Lo amo profundamente”

Alex Fernández pone alto a habladurías y niega enfrentamiento con su papá, Alejandro Fernández: “Lo amo profundamente”

Hijo de Eduin Caz cambia boletos de Grupo Firme por estampa de Messi

Ventaneando revela que Daniel Bisogno ocultaba su edad, festejan el que sería su cumpleaños 53: “No quería ser viejo”

Clovis Nienow, conductor mexicano que ‘flechó’ a Shakira, quedó impresionado con la belleza de la cantante: “Mujer hermosa”

Maxine Woodside revela terrible deterioro de la histórica casa de Silvia Pinal: “Un nido de cucarachas”

DEPORTES

Pachuca ya buscaría la renovación de Solari, pese a la eliminación en semifinales

Pachuca ya buscaría la renovación de Solari, pese a la eliminación en semifinales

Directiva de Cruz Azul habría presentado queja por la designación arbitral: inicia la polémica previo a la final

FIFA Fan Fest en Monterrey: estos son los precios y fecha de venta de boletos para ver a Imagine Dragons, Grupo Firme, Chayanne y más

Cómo se preparó México para el Mundial 2026: estadios remodelados, nuevas obras e infraestructura

Es un hecho, Paulo Víctor se separa de André Jardine y deja el club América