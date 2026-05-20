Alejandro Suárez no se retira a sus 84 años porque vendió sus bienes tras quedar en la ruina: “Siempre tienes gastos”

La pandemia obligó a Alejandro Suárez a vender todas sus propiedades después de quedarse sin ahorros ni ingresos durante dos años (IG)

Alejandro Suárez, uno de los comediantes más reconocidos de la televisión mexicana, enfrenta dificultades financieras tras una carrera de más de seis décadas en el espectáculo.

Aunque se mantiene activo en los escenarios a sus 84 años, Suárez reveló que la pandemia lo dejó sin ahorros ni propiedades, obligándolo a vender sus bienes para sobrevivir, según relató en el programa El minuto que cambió mi destino de Imagen Televisión.

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Alejandro Suárez vendió todas sus propiedades tras quedarse sin ahorros por la pandemia

En la emisión conducida por Gustavo Adolfo Infante, Suárez explicó que la crisis sanitaria detuvo por completo su actividad profesional durante dos años.

Alejandro Suárez, comediante mexicano, enfrenta dificultades financieras tras una carrera de más de 60 años en el espectáculo (IG)

“No, porque con la pandemia que estuvimos dos años sin trabajar y no tenía colchón ni sábana. Me pasan las cosas que le pasan a todo el mundo, siempre tienes gastos. Cuando no tienes, dicen que los bienes son para arreglar los males”, relató el comediante.

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La necesidad de enfrentar gastos sin ingresos llevó a Alejandro Suárez a disponer de todas sus propiedades. Actualmente, no cuenta con ahorros ni bienes inmuebles, situación que lo mantiene en actividad constante.

“Soy hiperactivo, no me puedo quedar quieto en ningún lado, siempre ando haciendo mandados, hago cola en las tortillas, soy del pueblo, ando en la calle. Para mí es un honor que me pidan que me tome una foto porque gracias al público nosotros existimos”, puntualizó Suárez en la misma entrevista.

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Alejandro Suárez mantiene su cercanía con el público, valorando el apoyo de la gente e interactuando tanto en espacios públicos como a través de redes sociales y YouTube (IG)

Trayectoria de Alejandro Suárez: de “Ensalada de Locos” a Youtube

Nacido en Ciudad de México el 26 de junio de 1941, Alejandro Suárez se inicia en Televicentro durante los años sesenta, época de auge para la televisión mexicana. Obtiene popularidad primeramente en “Chucherías”, consolidándose con su participación en “Ensalada de Locos” al lado de Manuel “El Loco” Valdés y Héctor Lechuga.

Posteriormente destaca en “La Carabina de Ambrosio”, donde crea personajes como Don Severo, Supermam y el poeta humorista de “La Palabra Canta”.

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Uno de sus personajes más emblemáticos es “Vulgarcito”, un hippie irreverente que se convierte en referente de la comedia televisiva. En los años noventa, Suárez permanece vigente con nuevos personajes en “Todo De Todo”.

Alejandro Suárez, figura clave en la televisión mexicana, alcanzó la fama con su participación en programas como 'Ensalada de Locos' y 'La Carabina de Ambrosio' (IG)

Incluso en su octava década, sigue presente en televisión, como en el programa “Tic-Tac-Toc”, y desarrolla contenido para su canal de YouTube, donde comparte anécdotas y visitas a lugares representativos.

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La familia Suárez y la permanencia en escena

Alejandro Suárez es medio hermano del fallecido Héctor Suárez, otra figura central de la comedia mexicana. Ambos optaron por el arte pese a una educación severa y disciplinada en casa, lo que contrasta con el carácter extrovertido que Alejandro proyecta en el escenario.

A pesar de la falta de seguridad financiera, Suárez mantiene su decisión de no retirarse. Considera que el trabajo escénico es parte fundamental de su vida y, a su edad, continúa interpretando personajes y participando en proyectos, tanto por pasión como necesidad económica.

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Pese a los problemas económicos, Alejandro Suárez opta por no retirarse, destacando la importancia del trabajo escénico y su pasión por la comedia (IG)

El propio Suárez reconoce el valor del público en su trayectoria. Esta cercanía con la gente y su capacidad de adaptarse a distintas plataformas confirman su condición como uno de los comediantes con mayor presencia en la historia del entretenimiento mexicano.