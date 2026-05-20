Alertan por lluvias con granizo y riesgo de inundaciones en distintos estados este miércoles 20 de mayo

México enfrentará este miércoles 20 de mayo una combinación de lluvias intensas, calor extremo y fuertes vientos, de acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional.
Las condiciones meteorológicas estarán marcadas por tormentas eléctricas, posible granizo y riesgo de torbellinos o tornados en estados del norte del país.
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Mientras varias entidades registrarán precipitaciones fuertes capaces de provocar inundaciones y deslaves, otras continuarán bajo los efectos de la onda de calor, con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius.
Lluvias fuertes afectarán al noreste, centro y sureste de México
El pronóstico indica que una línea seca en el norte, junto con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, generará lluvias muy fuertes en distintas regiones.
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Los estados con mayores acumulados de lluvia serán:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Veracruz
En estas entidades se esperan precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros, acompañadas de:
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- Descargas eléctricas
- Posible caída de granizo
- Incremento en niveles de ríos y arroyos
- Riesgo de deslaves
- Encharcamientos e inundaciones urbanas
También se prevén lluvias fuertes en:
- Ciudad de México
- Estado de México
- Morelos
- Puebla
- Tlaxcala
- Guanajuato
- Guerrero
- Chiapas
Las autoridades alertaron que las tormentas podrían presentarse principalmente durante la tarde y noche.
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Ciudad de México tendrá tarde lluviosa y posible granizo
En el Valle de México se espera una mañana con ambiente fresco y cielo parcialmente nublado; por la tarde aumentará la probabilidad de tormentas fuertes tanto en la capital como en municipios mexiquenses.
Para la Ciudad de México se pronostica:
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- Temperatura mínima de 12 a 14 °C
- Temperatura máxima de 27 a 29 °C
Lluvias fuertes por la tarde
- Descargas eléctricas
- Posible caída de granizo
- Rachas de viento de hasta 50 km/h
En zonas del Estado de México podrían registrarse encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones viales derivadas de las lluvias.
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Onda de calor seguirá en gran parte del país
A pesar de las precipitaciones, la onda de calor continuará afectando a buena parte del territorio nacional. Los estados más afectados tendrán temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados.
Entre las entidades más calurosas destacan:
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- Sonora
- Chihuahua
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Las temperaturas más altas registradas recientemente fueron:
- Mérida, Yucatán: 42.3 °C
- Torreón, Coahuila: 41.7 °C
- Campeche: 41.2 °C
- Choix, Sinaloa: 41.0 °C
El organismo meteorológico señaló que la onda de calor finalizará en estados como San Luis Potosí, Aguascalientes e Hidalgo, aunque persistirá en gran parte del país.
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Alertan por fuertes vientos y posible formación de tornados
Además de las lluvias, el pronóstico advierte sobre fuertes rachas de viento en regiones del norte y noreste.
Las zonas con mayor riesgo serán:
- Norte de Coahuila
- Norte de Nuevo León
- Norte y noroeste de Tamaulipas
En estas regiones podrían presentarse:
- Torbellinos
- Tornados
- Tolvaneras
- Caída de árboles
- Daños en anuncios espectaculares
También habrá rachas de hasta 70 km/h en estados como Sonora y Chihuahua.
En costas de Baja California se prevé oleaje de hasta tres metros de altura, mientras que en Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo el oleaje podría alcanzar hasta dos metros.
Recomendaciones ante las lluvias y el calor extremo
Ante las condiciones meteorológicas previstas para este miércoles, autoridades recomendaron a la población:
- Evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua
- Mantenerse informado a través de canales oficiales
- Extremar precauciones al conducir por lluvia o niebla
- No refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas
- Mantenerse hidratado ante las altas temperaturas
- Evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor calor
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre la evolución de las lluvias, la onda de calor y la aproximación de una onda tropical al sureste mexicano, fenómeno que podría incrementar las precipitaciones en los próximos días.
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