Alertan por lluvias con granizo y riesgo de inundaciones en distintos estados este miércoles 20 de mayo

SMN prevé tormentas fuertes con descargas eléctricas y granizo en varias regiones.

México enfrentará este miércoles 20 de mayo una combinación de lluvias intensas, calor extremo y fuertes vientos, de acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional.

Las condiciones meteorológicas estarán marcadas por tormentas eléctricas, posible granizo y riesgo de torbellinos o tornados en estados del norte del país.

PUBLICIDAD

Mientras varias entidades registrarán precipitaciones fuertes capaces de provocar inundaciones y deslaves, otras continuarán bajo los efectos de la onda de calor, con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius.

Lluvias fuertes afectarán al noreste, centro y sureste de México

El pronóstico indica que una línea seca en el norte, junto con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, generará lluvias muy fuertes en distintas regiones.

PUBLICIDAD

Lluvias intensas afectarán gran parte del país este miércoles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estados con mayores acumulados de lluvia serán:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

En estas entidades se esperan precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros, acompañadas de:

PUBLICIDAD

Descargas eléctricas

Posible caída de granizo

Incremento en niveles de ríos y arroyos

Riesgo de deslaves

Encharcamientos e inundaciones urbanas

También se prevén lluvias fuertes en:

Ciudad de México

Estado de México

Morelos

Puebla

Tlaxcala

Guanajuato

Guerrero

Chiapas

Las autoridades alertaron que las tormentas podrían presentarse principalmente durante la tarde y noche.

PUBLICIDAD

Lluvias podrían provocar inundaciones, deslaves y encharcamientos en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciudad de México tendrá tarde lluviosa y posible granizo

En el Valle de México se espera una mañana con ambiente fresco y cielo parcialmente nublado; por la tarde aumentará la probabilidad de tormentas fuertes tanto en la capital como en municipios mexiquenses.

Para la Ciudad de México se pronostica:

PUBLICIDAD

Temperatura mínima de 12 a 14 °C

Temperatura máxima de 27 a 29 °C

Lluvias fuertes por la tarde

Descargas eléctricas

Posible caída de granizo

Rachas de viento de hasta 50 km/h

En zonas del Estado de México podrían registrarse encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones viales derivadas de las lluvias.

PUBLICIDAD

Onda de calor seguirá en gran parte del país

A pesar de las precipitaciones, la onda de calor continuará afectando a buena parte del territorio nacional. Los estados más afectados tendrán temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados.

Onda de calor continuará afectando gran parte de México con temperaturas superiores a 40 °C. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Entre las entidades más calurosas destacan:

PUBLICIDAD

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Las temperaturas más altas registradas recientemente fueron:

Mérida, Yucatán : 42.3 °C

Torreón, Coahuila : 41.7 °C

Campeche : 41.2 °C

Choix, Sinaloa: 41.0 °C

El organismo meteorológico señaló que la onda de calor finalizará en estados como San Luis Potosí, Aguascalientes e Hidalgo, aunque persistirá en gran parte del país.

PUBLICIDAD

Alertan por fuertes vientos y posible formación de tornados

Además de las lluvias, el pronóstico advierte sobre fuertes rachas de viento en regiones del norte y noreste.

Las zonas con mayor riesgo serán:

Norte de Coahuila

Norte de Nuevo León

Norte y noroeste de Tamaulipas

En estas regiones podrían presentarse:

Torbellinos

Tornados

Tolvaneras

Caída de árboles

Daños en anuncios espectaculares

Fuertes vientos afectarán al norte y noreste de México este miércoles.

También habrá rachas de hasta 70 km/h en estados como Sonora y Chihuahua.

En costas de Baja California se prevé oleaje de hasta tres metros de altura, mientras que en Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo el oleaje podría alcanzar hasta dos metros.

Recomendaciones ante las lluvias y el calor extremo

Ante las condiciones meteorológicas previstas para este miércoles, autoridades recomendaron a la población:

Evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua

Mantenerse informado a través de canales oficiales

Extremar precauciones al conducir por lluvia o niebla

No refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas

Mantenerse hidratado ante las altas temperaturas

Evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor calor

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre la evolución de las lluvias, la onda de calor y la aproximación de una onda tropical al sureste mexicano, fenómeno que podría incrementar las precipitaciones en los próximos días.