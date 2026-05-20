México

Alertan por lluvias con granizo y riesgo de inundaciones en distintos estados este miércoles 20 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional alertó por tormentas intensas con granizo, además de temperaturas superiores a los 40 grados

Guardar
Google icon
SMN prevé tormentas fuertes con descargas eléctricas y granizo en varias regiones.
SMN prevé tormentas fuertes con descargas eléctricas y granizo en varias regiones.

México enfrentará este miércoles 20 de mayo una combinación de lluvias intensas, calor extremo y fuertes vientos, de acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional.

Las condiciones meteorológicas estarán marcadas por tormentas eléctricas, posible granizo y riesgo de torbellinos o tornados en estados del norte del país.

PUBLICIDAD

Mientras varias entidades registrarán precipitaciones fuertes capaces de provocar inundaciones y deslaves, otras continuarán bajo los efectos de la onda de calor, con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius.

Lluvias fuertes afectarán al noreste, centro y sureste de México

El pronóstico indica que una línea seca en el norte, junto con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, generará lluvias muy fuertes en distintas regiones.

PUBLICIDAD

Vista de una calle mojada en la Ciudad de México con personas caminando con paraguas, coches y un autobús, y un puesto de tacos con vapor.
Lluvias intensas afectarán gran parte del país este miércoles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estados con mayores acumulados de lluvia serán:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Veracruz

En estas entidades se esperan precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros, acompañadas de:

  • Descargas eléctricas
  • Posible caída de granizo
  • Incremento en niveles de ríos y arroyos
  • Riesgo de deslaves
  • Encharcamientos e inundaciones urbanas

También se prevén lluvias fuertes en:

  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Morelos
  • Puebla
  • Tlaxcala
  • Guanajuato
  • Guerrero
  • Chiapas

Las autoridades alertaron que las tormentas podrían presentarse principalmente durante la tarde y noche.

Un hombre y una mujer bajo un paraguas en una calle adoquinada mojada, donde el agua corre hacia un drenaje. Al fondo, edificios residenciales en una ladera.
Lluvias podrían provocar inundaciones, deslaves y encharcamientos en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciudad de México tendrá tarde lluviosa y posible granizo

En el Valle de México se espera una mañana con ambiente fresco y cielo parcialmente nublado; por la tarde aumentará la probabilidad de tormentas fuertes tanto en la capital como en municipios mexiquenses.

Para la Ciudad de México se pronostica:

  • Temperatura mínima de 12 a 14 °C
  • Temperatura máxima de 27 a 29 °C

Lluvias fuertes por la tarde

  • Descargas eléctricas
  • Posible caída de granizo
  • Rachas de viento de hasta 50 km/h

En zonas del Estado de México podrían registrarse encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones viales derivadas de las lluvias.

Onda de calor seguirá en gran parte del país

A pesar de las precipitaciones, la onda de calor continuará afectando a buena parte del territorio nacional. Los estados más afectados tendrán temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados.

Onda de calor continuará afectando gran parte de México con temperaturas superiores a 40 °C. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM
Onda de calor continuará afectando gran parte de México con temperaturas superiores a 40 °C. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Entre las entidades más calurosas destacan:

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán

Las temperaturas más altas registradas recientemente fueron:

  • Mérida, Yucatán: 42.3 °C
  • Torreón, Coahuila: 41.7 °C
  • Campeche: 41.2 °C
  • Choix, Sinaloa: 41.0 °C

El organismo meteorológico señaló que la onda de calor finalizará en estados como San Luis Potosí, Aguascalientes e Hidalgo, aunque persistirá en gran parte del país.

Alertan por fuertes vientos y posible formación de tornados

Además de las lluvias, el pronóstico advierte sobre fuertes rachas de viento en regiones del norte y noreste.

Las zonas con mayor riesgo serán:

  • Norte de Coahuila
  • Norte de Nuevo León
  • Norte y noroeste de Tamaulipas

En estas regiones podrían presentarse:

  • Torbellinos
  • Tornados
  • Tolvaneras
  • Caída de árboles
  • Daños en anuncios espectaculares
Fuertes vientos afectarán al norte y noreste de México este miércoles.
Fuertes vientos afectarán al norte y noreste de México este miércoles.

También habrá rachas de hasta 70 km/h en estados como Sonora y Chihuahua.

En costas de Baja California se prevé oleaje de hasta tres metros de altura, mientras que en Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo el oleaje podría alcanzar hasta dos metros.

Recomendaciones ante las lluvias y el calor extremo

Ante las condiciones meteorológicas previstas para este miércoles, autoridades recomendaron a la población:

  • Evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua
  • Mantenerse informado a través de canales oficiales
  • Extremar precauciones al conducir por lluvia o niebla
  • No refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas
  • Mantenerse hidratado ante las altas temperaturas
  • Evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor calor

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre la evolución de las lluvias, la onda de calor y la aproximación de una onda tropical al sureste mexicano, fenómeno que podría incrementar las precipitaciones en los próximos días.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoPronósticoGranizoCDMXSMNmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De ser goleador en Chivas a empresario: el camino de Marco Fabián hacia la Conference League en Europa

El equipo presidido por Marco Fabián alcanzó la clasificación a la UEFA Conference League con una base de futbolistas mexicanos

De ser goleador en Chivas a empresario: el camino de Marco Fabián hacia la Conference League en Europa

Confirmado, Turco Mohamed seguirá con Toluca para la próxima temporada

La directiva Toluqueña defendió el trabajo de Tony pese a no llegar a la final de la Liga MX, pero mantienen la expectativa en la Concachampions

Confirmado, Turco Mohamed seguirá con Toluca para la próxima temporada

Recapturan en Tlaxcala a “El Daza”, presunto líder de una célula de la Unión Tepito

Los sujetos ligados a la célula delictiva entregaban tarjetas para las amenazas

Recapturan en Tlaxcala a “El Daza”, presunto líder de una célula de la Unión Tepito

Autoridades intentan contener toneladas de sargazo en Isla Mujeres, Cancún, Cozumel y otras playas de Quintana Roo

La Secretaría de Marina trabaja en recoger esta alga en zonas litorales

Autoridades intentan contener toneladas de sargazo en Isla Mujeres, Cancún, Cozumel y otras playas de Quintana Roo

Instalan en CDMX presuntos baños inteligentes rumbo al mundial 2026

Una experiencia cómoda y segura se prepara para los turistas con la apuesta tecnológica en espacios públicos durante el torneo internacional

Instalan en CDMX presuntos baños inteligentes rumbo al mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Recapturan en Tlaxcala a “El Daza”, presunto líder de una célula de la Unión Tepito

Recapturan en Tlaxcala a “El Daza”, presunto líder de una célula de la Unión Tepito

Aseguran más de 173 mil litros de gasolina en Culiacán: conductor intentó evadir el retén

Golpe de más de 300 millones de pesos al narco: aseguran laboratorio clandestino en Huitzilac, Morelos

Qué es la Ley First Step y por qué “El Chapo” la usa para pedir su liberación

Capturan a dos presuntos operadores del CJNG, entre ellos “El Chipo”, tras cinco cateos en Guadalajara

ENTRETENIMIENTO

Alex Fernández pone alto a habladurías y niega enfrentamiento con su papá, Alejandro Fernández: “Lo amo profundamente”

Alex Fernández pone alto a habladurías y niega enfrentamiento con su papá, Alejandro Fernández: “Lo amo profundamente”

Alejandro Suárez no se retira a sus 84 años porque vendió sus bienes tras quedar en la ruina: “Siempre tienes gastos”

Hijo de Eduin Caz cambia boletos de Grupo Firme por estampa de Messi

Ventaneando revela que Daniel Bisogno ocultaba su edad, festejan el que sería su cumpleaños 53: “No quería ser viejo”

Clovis Nienow, conductor mexicano que ‘flechó’ a Shakira, quedó impresionado con la belleza de la cantante: “Mujer hermosa”

DEPORTES

Confirmado, Turco Mohamed seguirá con Toluca para la próxima temporada

Confirmado, Turco Mohamed seguirá con Toluca para la próxima temporada

Pachuca ya buscaría la renovación de Solari, pese a la eliminación en semifinales

Directiva de Cruz Azul habría presentado queja por la designación arbitral: inicia la polémica previo a la final

FIFA Fan Fest en Monterrey: estos son los precios y fecha de venta de boletos para ver a Imagine Dragons, Chayanne Grupo Firme y más

Cómo se preparó México para el Mundial 2026: estadios remodelados, nuevas obras e infraestructura