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Pachuca ya buscaría la renovación de Solari, pese a la eliminación en semifinales

Luego de un semestre de crecimiento e identidad en la Liga MX, la directiva tuza estaría trabajando para asegurar la permanencia del estratega

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La institución hidalguense habría iniciado conversaciones para extender el vínculo con Solari, convencida de que su permanencia ofrecerá consistencia al proyecto. REUTERS/Eloisa Sanchez
La institución hidalguense habría iniciado conversaciones para extender el vínculo con Solari, convencida de que su permanencia ofrecerá consistencia al proyecto. REUTERS/Eloisa Sanchez

La eliminación de Pachuca en semifinales del Clausura 2026 frente a Pumas dejó un sabor agridulce en la institución hidalguense.

Por un lado, la frustración de haber quedado fuera por criterio de posición en la tabla; por otro, la certeza de que el proyecto encabezado por Esteban Solari ha devuelto competitividad y estabilidad al equipo.

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La directiva tuza consideraría blindar a Solari ante ofertas de Brasil, la MLS o Chile, destacando el interés externo por el técnico argentino. REUTERS/Eloisa Sanchez
La directiva tuza consideraría blindar a Solari ante ofertas de Brasil, la MLS o Chile, destacando el interés externo por el técnico argentino. REUTERS/Eloisa Sanchez

Por ello, de acuerdo con el periodista experto César Luis Merlo, la directiva tuza ya estaría trabajando en la renovación del técnico argentino, convencida de que su continuidad es clave para consolidar el proyecto deportivo.

Aunque el aspecto económico sigue siendo el punto pendiente, todo apunta a que Solari podría mantenerse en el banquillo para el Apertura 2026.

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Balance deportivo del Clausura 2026

El semestre de Pachuca bajo el mando de Solari dejó sensaciones positivas.

  • Inicio complicado: apenas 5 puntos en las primeras 4 jornadas.
  • Reacción sólida: sólo una derrota en los siguientes 11 partidos.
  • Fase regular: 31 puntos, cuarto lugar general.
  • Liguilla: goleó y eliminó al bicampeón Toluca en cuartos y cayó ante Pumas en semifinales.
La eliminación de Pachuca en semifinales del Clausura 2026 frente a Pumas marcó un cierre agridulce tras un torneo competitivo. REUTERS/Henry Romero
La eliminación de Pachuca en semifinales del Clausura 2026 frente a Pumas marcó un cierre agridulce tras un torneo competitivo. REUTERS/Henry Romero

De esta manera, el balance confirma que Pachuca recuperó protagonismo y mostró una identidad clara. Aunque la eliminación dolió, el rendimiento general habría sido considerado un éxito parcial por la directiva.

Declaraciones de Solari tras la eliminación ante Pumas

El técnico argentino fue autocrítico pero también orgulloso del esfuerzo de sus jugadores:

  • Superioridad en la serie: aseguró que Pachuca fue mejor en los 180 minutos frente a Pumas.
  • Falta de contundencia: reconoció que el equipo generó ocasiones pero no supo aprovecharlas.
  • Orgullo por el grupo: destacó la entrega y la identidad mostrada por sus futbolistas.
  • Identidad futbolística: subrayó que el equipo cambió radicalmente en siete meses y ahora tiene un estilo definido.
Esteban Solari destacó la identidad y el esfuerzo del grupo, subrayando que el equipo fue superior a Pumas en la semifinal.REUTERS/Eloisa Sanchez
Esteban Solari destacó la identidad y el esfuerzo del grupo, subrayando que el equipo fue superior a Pumas en la semifinal.REUTERS/Eloisa Sanchez

Estas palabras reforzaron la idea de que el proyecto está en construcción y que la continuidad es fundamental para alcanzar metas mayores.

Motivos de la renovación

Según el informe de Merlo, la directiva de Pachuca consideraría que Solari es la pieza clave para el futuro inmediato:

  • Proyecto deportivo: equilibrio entre veteranos internacionales y jóvenes de fuerzas básicas.
  • Estabilidad institucional: continuidad en el banquillo tras años de cambios constantes.
  • Blindaje ante ofertas: evitar que Brasil, la MLS o Chile lo seduzcan con proyectos externos.
  • Mejora salarial: propuesta que lo colocaría entre los técnicos mejor pagados de la historia reciente del club.

En este sentido, Pachuca buscaría renovar a Solari porque representa resultados inmediatos, proyección a futuro y estabilidad institucional.

El balance del Clausura 2026 refleja que el Pachuca de Solari recuperó protagonismo y estabilidad tras alcanzar el cuarto lugar general. REUTERS/Eloisa Sanchez
El balance del Clausura 2026 refleja que el Pachuca de Solari recuperó protagonismo y estabilidad tras alcanzar el cuarto lugar general. REUTERS/Eloisa Sanchez

Su buen desempeño y la confianza generada dentro del vestidor ya podría confirmar que las negociaciones están en marcha y que el aspecto económico sería el último paso para definir la continuidad del “Tano” con los Tuzos.

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