Hijo de Eduin Caz cambia boletos de Grupo Firme por estampa de Messi

Una mano de niño intenta cambiar un sobre de estampas Panini por boletos de Ticketmaster para Grupo Firme, en un divertido y vibrante collage. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge del álbum del Mundial 2026 ha generado escenas inesperadas en miles de hogares mexicanos. El hijo mayor de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, sorprendió a la audiencia al proponer un peculiar intercambio: ofrecer boletos para un concierto de la agrupación a cambio de la codiciada estampa de Messi.

Durante una transmisión en vivo realizada por Daisy Anahy, esposa de Eduin Caz, se pudo ver a su hijo Gerardo pegando estampas del álbum mientras confesaban que la búsqueda de la carta de Messi se había convertido en una verdadera misión familiar.

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Según Daisy, su hijo pasa horas concentrado en completar el álbum, pero la suerte no ha estado de su lado con las estampas repetidas.

En el video, Daisy relató: “Aquí estamos viendo qué hacer porque salen repetidos y repetidos, no hace otra cosa más que pegar estas cartitas en todo el día este chamaco…”.

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La preventa de boletos para asistir a Grupo Firme inicia el 20 de mayo a las 11:00 horas, exclusiva para tarjetahabientes Banamex (Ocesa)

El propio Gerardo, tras mostrar que ya cuenta con la estampa de Cristiano Ronaldo, expresó su deseo de conseguir la de Messi, llegando a la conclusión de que cambiaría un par de boletos de Grupo Firme por la tan buscada estampa.

El ofrecimiento de Gerardo quedó registrado en la frase: “Llegué a la conclusión de que voy a cambiar un par de boletitos de Grupo Firme por el Messi…”.

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Ante la propuesta, su madre solo pudo soltar una risa, mientras que Eduin Caz no ha emitido comentarios sobre el posible trueque de boletos que plantea su primogénito.

Para quienes se preguntan qué motivó esta peculiar iniciativa, la respuesta es sencilla: la fiebre por el Mundial ha disparado la demanda de las estampas más difíciles, y la de Messi se ha vuelto objeto de deseo tanto para niños como para adultos.

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El hijo de Eduin Caz decidió aprovechar la popularidad de los conciertos de su padre para intentar conseguir la última pieza que le falta en su colección.

Concierto de Grupo Firme en la Arena CDMX

La demanda de boletos para el primer concierto de Grupo Firme en el Estadio GNP Seguros provocó que la agrupación anunciara una función adicional en la Ciudad de México.

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Con siete fechas agotadas en el pasado, Grupo Firme buscan superar su propia marca con una noche histórica en el GNP. - crédito Gus

El grupo planea reunir a más de 60 mil asistentes por noche en un escenario diseñado para maximizar la interacción y la experiencia visual del espectáculo.

La nueva fecha se llevará a cabo el 18 de julio y se suma a la ya programada para el día anterior, ambas bajo el marco de la gira “La Última Peda Tour”.

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La preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex comenzará el 20 de mayo a las 11:00 horas, mientras que la venta general estará disponible desde el 21 de mayo a las 12:00 horas, todo a través de la plataforma Ticketmaster.

La decisión de agregar una segunda presentación responde a la alta demanda que casi agotó las entradas del primer evento.

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De esta forma, los seguidores que no lograron adquirir boletos tendrán una nueva oportunidad para asegurar su lugar en uno de los recintos más grandes de México.